Dietzenbacher Stadtverordnete fassen eine Reihe von Beschlüssen

In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung haben die Fraktionen unter anderem eine neue Gebührensatzung für die Feuerwehr beschlossen. © p/Archiv/Feuerwehr

Die Dietzenbacher Stadtverordneten haben in ihrer vergangenen Sitzung weitreichende Entscheidungen getroffen.

Dietzenbach – Neben der Entscheidung zur Bebauung des Grundstückes 62/3 zwischen der Vitos-Tagesklinik und dem Rathaus auch mit geförderten Wohnungen (wir berichteten) haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung mehrere weitere Entwicklungsschritte für die Kreisstadt auf den Weg gebracht. Ein kurzer Überblick auf die verabschiedeten Beschlüsse:

Finanzmanagement

Die Stadt legt ihr Tafelsilber in andere Hände. Im Rahmen des Finanzmanagements soll die Verwahrstellenfunktion an die Landesbank Baden-Württemberg übergehen. Grund für die neue Betreuung des Sondervermögens ist, dass die bisherige Verwaltungsgesellschaft eine Änderung der Entgeltordnung angekündigt hat. Danach würde sich allein die Minimumvergütung von 20 000 Euro auf 60 000 Euro verdreifachen. Aktuell umfasst der Fonds insgesamt rund 24,4 Millionen Euro. Ursprünglich stammt das Sondervermögen der Stadt aus dem Verkauf der Anteile an der Energieversorgung Offenbach im Jahr 2000.

Gebührensatzung der Feuerwehr

Änderungen waren notwendig geworden aufgrund von Ergänzungen im entsprechenden hessischen Gesetz. In der Neufassung geht es nun unter anderem um Gebührenverantwortung beim sogenannten eCall-System, also dem automatischen Notrufsystem etwa im Auto. Neu festgelegt ist auch die Berechnung des Brandsicherheitsdienstes ab dem Dienstantritt bis zum abschließenden Kontrollgang. Für die An- und Abfahrt wird eine Pauschale erhoben.

Geschäfts- und Wahlordnung des Jugendbeirates

Das Höchstalter für eine Mitgliedschaft im Jugendbeirat wird von 20 Jahren auf 21 Jahre angehoben. Damit sei unter anderem die gesetzliche Grenze der Volljährigkeit mitberücksichtigt, heißt es. Auch die Wahlberechtigung wird entsprechend erweitert. Beachtet wird künftig bei Wahlen und den daraus folgenden konstituierenden Sitzungen der Zeitraum der Schulferien. Erweitert werden die Vorgaben mit dem Satz „Optional kann die Wahl des Jugendbeirates auch online durchgeführt werden.“ Neu geschaffen wird eine mögliche „Jugendbeteiligungsgruppe“ über die Besetzung des Beirates hinaus. Sie soll das Gremium unterstützen, die Mitglieder besitzen aber kein Stimmrecht.

Satzung für Ferienwohnungen

Einmal mehr diskutiert wurde auch das Thema „Zweckentfremdung von Wohnraum“. Ein Ursprungsantrag der Freien Wähler wies darauf hin, dass nach wie vor Mietraum für „lukrative Kurzzeitvermietungen missbraucht“ werde. Angespielt wird dabei vor allem auf sogenannte Monteurwohnungen, die des Öfteren wegen Lärmbelästigungen von sich reden machen. Beantragt hatten die Freien Wähler, der Magistrat solle eine Ferienwohnungssatzung erstellen. Verwiesen wurde dabei auf entsprechende Vorgaben der Nachbarkommunen Frankfurt und Neu-Isenburg. „Wir haben einen solchen Antrag vor drei Jahren bereits eingebracht und das Klima in den umliegenden Straßen ist nicht besser geworden“, sagte Jens Hinrichsen (Freie Wähler).

Indes sprachen sich am Schluss alle Fraktionen für einen Änderungsantrag der Koalition aus SPD, Grünen und Linke aus. Danach soll lediglich ein „erster Entwurf“ für eine eventuelle Satzung gefertigt werden. Zusätzliche Angaben sollen dabei über die finanziellen und personellen Ressourcen informieren, die für die Durchsetzung eines Regelwerkes notwendig wären. „Es muss ja am Ende keine Ferienwohnungssatzung rauskommen“, stellte Bengü Karakuz (SPD) fest. Gehe es doch hauptsächlich um missbräuchliche Wohnraumnutzungen. Bedenken gab es bei der Aussprache auch hinsichtlich alternativer und menschenwürdiger Unterbringungen. „Wo sollen die Handwerker denn hin, die wir brauchen“, fragte etwa Jürgen Balzar (parteilos).