Dietzenbacher Stadtverordnete wollen Zigarettenqualm im Schwimmbad stark einschränken

Von: Anna Scholze

Teilen

Seit dem vergangenen Jahr stehen Sicherheitstürme auf dem Gelände des Schwimmbades. © p

Beim Durchsetzen des Rauchverbots rund um das Babybecken im Dietzenbacher Waldschwimmbad werden die Mitarbeiter immer wieder verbal angegangen. Die Stadtverordneten haben nun den Magistrat beauftragt zu prüfen, inwiefern ein Nichtraucher-Schwimmbad realisiert werden kann.

Dietzenbach – Der Stadtverordneter Jürgen Balzar (parteilos) will die Kinder im Waldschwimmbad vor Zigarettenrauch schützen. Deshalb hat er im vergangenen Jahr einen Antrag für einen Nichtraucherbereich etwa rund um das Babybecken und den Spielplatz eingereicht. Die Stadtverordnetenversammlung hatte sich mehrheitlich für das Anliegen entschieden. Die Umsetzung seiner Idee in diesem Jahr stimmt Balzar allerdings nicht zufrieden. Während der Finanzausschusssitzung in der vergangenen Woche monierte er, dass der eingerichtete Bereich um das Babybecken nicht groß genug sei. Der Kommunalpolitiker äußerte weiterhin Unverständnis darüber, dass um den Spielplatz – anders als gefordert – keine Schutzzone etabliert wurde. „Wir gehen davon aus, dass sich um den Platz Eltern aufhalten und diese ohnehin ein Interesse daran haben, ihre Kinder vor dem Rauch zu schützen“, erwiderte Michael Würz, Technischer Betriebsleiter der Städtischen Betriebe. Darüber hinaus sei es nicht so einfach, die Einhaltung der Regel zu kontrollieren. Da man keinen Sicherheitsdienst mehr habe, sondern aus Kostengründen Kameras aufgestellt habe, sähen sich die Mitarbeiter des Schwimmbades immer wieder unschönen Situationen ausgesetzt. Denn einige Gäste reagierten äußerst ungehalten, wenn man sie auf das Rauchverbot hinweise. Die Diskussionen könnten dann bis zum Platzverweis gehen.

Aufgestellt wurden die Sicherheitstürme mit Kameras im vergangenen August. Der Grund: Im Jahr 2022 war es mehrfach zu Einbrüchen ins Schwimmbad gekommen. In einer Nacht verursachten die Einbrecher dabei erheblichen Sachschaden (wir berichteten).

Im Hinblick auf die Raucher-Thematik machte Michael Würz weiterhin deutlich, dass er es für sinnvoller halte, die Glimmstängel nicht aus einzelnen Abschnitten zu verbannen, sondern das gesamte Freizeitareal zum Nichtraucher-Schwimmbad zu erklären. Hierbei sollen dann nach dem Dafürhalten von Würz Raucherzonen eingerichtet werden. „Doch selbst das ist schwer kontrollierbar“, fuhr er fort und meldete somit Zweifel an, inwiefern die Menschen tatsächlich nur in den dafür vorgesehenen Bereichen rauchen werden. Christdemokrat Stephan Gieseler schlug indes vor, das Rauchverbot in den Bußgeldkatalog aufzunehmen. Denn auf diese Weise könnte das Ordnungsamt gegen etwaige Verstöße vorgehen.

Die in den Raum geworfene Idee, das Rauchen gänzlich zu verbieten, hielt Balzar für schwer umsetzbar. Und auch Michael Würz erinnerte daran, dass die Pächter des Schwimmbad-Imbisses auch auf die rauchenden Gäste angewiesen seien.

Am Ende entschieden sich die Ausschussmitglieder dafür, dass der Magistrat prüfen solle, inwiefern sich die Idee eines Nichtraucher-Schwimmbades umsetzen lässt.

Von der Polizei heißt es zum Thema Sicherheit hingegen, dass sich die Anzahl der Einsätze in der aktuellen Saison im niedrigen einstelligen und im vergangenen Jahr im mittleren Zehnerbereich befunden hätten. Die von Würz geschilderten Diskussionen über die Durchsetzung des Rauchverbots seien eher Situationen, die die Schwimmbadbetreiber direkt betreffen, heißt es aus dem Polizeipräsidium Südosthessen weiter. (Von Anna Scholze)