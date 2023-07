Dietzenbacher Weinfest: Das Capitol-Team übernimmt die Koordination und hilft den Standbetreibern

Von: Anna Scholze

Mit dem Aufbau beschäftigt: Louis Kratz (links) und Alex Dechel von der „Suppe und das Grün“ heben eines der Bretter hoch, auf denen das Wort „Love“ steht. © ans

Ab heute ist Weinfest-Zeit. Für viele in Dietzenbach mit die schönste Zeit im Jahr. Die ersten Vorboten für die lieb gewonnene Tradition haben sich bereits am Montag gezeigt.

Dietzenbach – Das Capitol-Team hat die große Bühne aufgestellt. Der Aufbau zählt zu den ersten Schritten, da viel Platz für das Rangieren der einzelnen Teile notwendig sei, wie Chris Macudzinski von der Veranstaltungs- und Kulturplanung erläutert. Außerdem wisse die HSG, die traditionell links neben der Festbühne ihren Stand hat, erst wenn diese steht, wie viel Platz ihr für ihre Tische und Bänke bleibt.

Die meisten Standbetreiber kommen jedoch erst am Mittwoch vor dem Fest auf dem Europaplatz an. Dabei melden sie sich zunächst bei Macudzinski per Telefon. „Ich zeige ihnen dann ihren Platz sowie die Begrenzungen für die Verkaufs- und Kühlwagen“, erläutert sie. Die Stände allerdings stellten die Betreiber selbst auf. Insbesondere diejenigen, die das Geschäft professionell ausführten, seien schnell fertig. Andere hingegen, etwa Vereine, die nur auf dem Weinfest vertreten seien, bräuchten Unterstützung und hätten die ein oder andere Frage. Dabei sei es für die Mitarbeiter des städtischen Kulturbereiches selbstverständlich, auch bei der Platzierung der Buden oder dem Anschließen von Wasser und Strom zu helfen. Gehört es doch ohnehin zu den Aufgaben des Technikteams, parallel zum Aufstellen der Festhütten oder -wagen die Infrastruktur bereitzustellen, zu der etwa die gelbschwarzen Kabelbrücken oder die Bauzäune zählen.

Ebenso mit dem Zusammenschrauben der Holzhütten beschäftigt waren am Mittwoch Alex Dechel und Louis Kratz vom Dietzenbacher Selbstbedingungsrestaurant „Die Suppe und das Grün“. „Wir sind bereits seit fünf Jahren dabei“, berichtet Dechel, der seine Schwester, die Gastronomin Nicole Eck, regelmäßig unterstützt. Nach dem Aufbau erfolge dann noch die Bestückung des Standes sowie zum Schluss die Dekoration, zu der große Bretter gehören, auf denen etwa das Wort „Love“ steht.

Die Betreiber von „Die Suppe und das Grün“ gehören, da sie bereits auf dem Dietzenbacher Weinfest vertreten waren, zu jenen Anbietern, die von den städtischen Mitarbeitern bei der Planung als erstes berücksichtigt werden. Steht fest, wer von den bereits bekannten Teilnehmern erneut mitmacht, werden die noch übrigen Plätze vergeben. Hinzukommen dürfen diejenigen, die Wein aus einem Anbaugebiet ausschenken, das auf dem Fest in der Kreisstadt noch nicht vertreten ist, wie Macudzinski erläutert. Auch würden Winzer vor Weinhandlung bevorzugt. Dabei müsse jeder Standbetreiber, der einen Vertrag mit der Stadt eingeht, zusagen, sich an die Teilnahmebedingungen zu halten. Dazu zählen die Einhaltung der Öffnungszeiten, Sauberkeit und Zuverlässigkeit.

Geht es hingegen um die Auswahl der Bands, spielen folgende Kriterien eine Rolle: „Unsere Musiker sollen vor allem gute Stimmung verbreiten, ohne aufdringlich zu sein“, sagt Macudzinski. Die Geselligkeit an den Tischen solle untermalt werden und nicht von Wein und Gesprächen ablenken.

Chris Macudzinski selbst kann das Weinfest noch immer genießen – trotz der vielen Arbeit, die dahinter steckt. „Ich habe das Glück, dass ich meist zwischen acht und neun Uhr abends Feierabend machen kann“, sagt sie. Dann trinke sie noch einen Wein, bevor es nach Hause gehe. „Das sind meine besten zwei Wochen im Jahr“, sagt Macudzinski.

Zum Auftakt des Festes wird in diesem Jahr die Band Crossfire spielen. Die Eröffnung um 19 Uhr übernimmt Bürgermeister Dieter Lang.