Dietzenbacher Wintermärchen feiert Premiere im Capitol

Wenn 400 Kinder laut applaudieren und mit ihren Füßen auf den Boden stampfen, dann kann es im voll besetzten Capitol schon mal laut werden. So laut, dass sich sogar einige Kinder auf der Bühne die Ohren zuhalten. „Es freut uns riesig, dass ihr soviel Applaus spendet“, sagt Zirkusdirektorin Diana Williams am Ende der Vorstellung. „Es scheint euch gefallen zu haben.“ In einer Gemeinschaftsproduktion präsentieren junge Künstler des Zirkus Chicana und der Musikschule Dietzenbach gemeinsam mit der Malerin Uschi Heusel und Sprecherin Barbara Scholze das traumhafte Märchen nach Motiven der Geschichte „Peter Pan“.

Mehr als 100 Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zeigen atemberaubende Akrobatik und choreografisch ausgefeilte Tänze, eingerahmt von aufwendig und detailreich gezeichneten Hintergrundbildern. In einer fantasievollen Darstellung und kreativer musikalischer Interpretation erleben die Zuschauer die Geschichte vom Jungen Peter Pan, der niemals erwachsen werden will und auf der Insel Nimmerland lebt. Mit seinen „verlorenen Jungs“ kämpft er dort gegen die Piraten, bis ihm drei Erdenkinder zu Hilfe kommen.

+ Beim diesjährigen Wintermärchen im Capitol kämpft Peter Pan gegen Piraten. © Wittekopf

Die Geschichte beginnt im Zimmer von Wendy, Klaus und Michael Darling, die „Piraten“ spielen. „Piraten spielen ist albern“, schimpft der Vater, und außerdem sei Wendy inzwischen zu alt, um mit ihren beiden Brüdern in einem Zimmer zu leben. „Du musst endlich erwachsen werden“, sagt er. Als die Kinder traurig im Bett liegen, tauchen plötzlich Peter Pan und die Fee Tinkerbell auf. „Warum seid ihr so traurig?“, wollen sie wissen. Nachdem Pan sich die Geschichte angehört hat, entscheidet er: „Ihr müsst mit mir nach Nimmerland kommen, denn dort wird niemand erwachsen.“ Jetzt fehlt nur noch der Feenstaub von Tinkerbell, mit dem auch Menschen fliegen können – und los geht die Reise.



In einer kindhaften Fantasiewelt wie der von Nimmerland ist natürlich alles anders als in der Welt der Erwachsenen. Die sagenhafte Umgebung will sofort erkundet werden und so machen sich die fünf auf Entdeckungstour. Sie durchqueren einen Zaubergarten voller Schmetterlinge, Vögel, Seerosen und Fabelwesen, die auf Stelzen laufen. Danach entdecken sie einen Zirkus, wo Kinder jonglieren, hoch oben im Zelt mutig an Tüchern ihre akrobatischen Künste zeigen und lustige Wichtel mit langen Zipfelmützen an einem seltsamen Gestänge beweisen, dass sie viel Kraft haben.