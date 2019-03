Erfolgreiche Klage gegen Abgabenbescheide der Stadtwerke

Geklagt und Recht bekommen hat die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) Rosenpark vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt gegen Abgabenbescheide der Stadtwerke beziehungsweise der Städtischen Betriebe. Die Urteilsbegründung des Gerichts liegt allerdings noch nicht vor.

Dietzenbach – Konkret ging es der Klageseite darum, dass die Abgabebescheide für die Jahre 2015 und 2016 für die Müllgebühren aufgehoben werden. Die WEG hatte gegen diese Widerspruch eingelegt. Der Vorwurf: Laut Marcel Haufschild, einer der drei Mitglieder des Verwaltungsbeirats, der die fünf Hochhäuser im Rosenpark beziehungsweise Spessartviertel vertritt, seien die Abfallgebühren überhöht und pro Jahr rund 300.000 Euro zu viel abgerechnet worden. Haufschild sagt, die Müllgebühren seien mehr als verdoppelt worden, die Leistungen aber gleich geblieben. Dies geschah nach der Einführung der Biotonne im März 2015. 40 Restmülltonnen werden weiterhin zweimal pro Woche abgeholt, allerdings bei einer Erhöhung von 110 Prozent, erläutert Haufschild. Er berichtet, dass bei den rund 4 000 Bewohnern in den fünf Hochhäusern wesentlich weniger Bio- als Restmüll anfällt.

Urteilsbegründung steht noch aus

Christian Locke, Betriebsleiter der Städtischen Betriebe, möchte zu dem Verfahren keine endgültige Stellungnahme abgeben, da die Urteilsbegründung noch aussteht. Noch sei nicht absehbar, auf welche Prüfungsergebnisse die Richter ihr Urteil stützen. Locke, der auch Geschäftsführer der Stadtwerke ist, sagt: „Ich sehe der Urteilsbegründung entspannt entgegen.“ Wichtig sei, dass die Bescheide nicht nichtig sind, „so wie es die Gegenseite wohl erreichen wollte“. Er informiert, dass vor Gericht die Argumente der Hausverwaltung und der Kreisstadt ausgetauscht wurden und dabei formelle Aspekte, etwa auch die Prüfung der zugrunde liegenden „Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Kreisstadt“, zur Sprache kamen. Locke betont: „Für uns geht es aber nicht um Formalitäten. Es geht vielmehr darum, dass 7 500 Haushalte in Dietzenbach den Bioabfall vorbildlich vom Restabfall trennen.“ „Der Rosenpark“ versuche das erst gar nicht. „Und das führt dazu, dass die sich so erhöhenden Entsorgungskosten von der Allgemeinheit getragen werden müssen.“

Dagegen verweist Haufschild darauf, dass die fünf Richter diesem Argument nicht gefolgt seien. „Wir haben extra Hausmeister eingestellt, die den Müll trennen. Diese muss die WEG obendrein bezahlen, dafür, dass sie den ganzen Tag nur Müll trennen.“ Zudem verfüge man über die gesamte Palette der verfügbaren Tonnen – von Restmüll bis Papier.

Details zum Gerichtsstreit über Müll

Locke hebt hervor: „Klar ist entsprechend, dass die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes als zentrales Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts eingehalten werden müssen – und zwar in allen Haushalten Dietzenbachs, also auch in den Großwohnanlagen.“ Es gelte zuvorderst der Verwertungsgrundsatz. „Das heißt, dass jegliche Abfälle vor der Entsorgung vorsortiert werden müssen. Jeweils nach dem Trennungsprinzip von Papier und Glas, Leichtverpackungen und Restmüll sowie Bioabfall.“ Die in der Satzung festgelegte Einheitsgebühr umfasse nahezu alle abfallwirtschaftlichen Leistungen, „also Sperrmüll, den Betrieb der Wert- und Altstoffannahme und des Grünabfallsammelplatzes, die Abfallberatung, die Bereitstellung der Depotcontainer und der Behälter der Haushalte“, betont Locke. „Das ist ein breites und gutes Angebot für alle Bürger in Dietzenbach, das sie solidarisch finanzieren.“ Dieses Solidaritätssystem funktioniere jedoch nur, „wenn alle Bürger sich daran halten, egal in welchen Liegenschaften sie wohnen“. Locke unterstellt hingegen der Hausverwaltung, dass diese den Bewohnern nicht die Gelegenheit gebe, „das notwendige und seitens der Stadt gestellte Equipment nutzen zu können“: „Es scheint jedoch so, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, den Bioabfall getrennt zu sammeln.“ So wurden laut Locke bereits zur Einführung des Biomüll-Systems die von den Städtischen Betrieben an die Rosenpark-Verwaltung gelieferten Biobehälter nicht auf den vorgesehenen Abfallsammelplätzen zur Verfügung gestellt.

Das Verwaltungsgericht urteilt in dem Fall, dass die besagten Abgabenbescheide aus den Jahren 2015 und 2016 aufgehoben werden. Weiter heißt es, dass der Beklagte die Verfahrenskosten zu tragen habe. Eine Berufung werde zugelassen.

Von Ronny Paul

