Günter Steinheimer war ein Grüner der ersten Stunde

Dietzenbach - Neben den beiden hauptamtlichen Mitgliedern, Bürgermeister Jürgen Rogg und Erster Stadtrat Dieter Lang (SPD), zählt der Dietzenbacher Magistrat vier ehrenamtliche Stadträte. Einer von ihnen ist Günter Steinheimer, der für die Grünen in dem Gremium sitzt. Von Christian Wachter

Günter Steinheimer steht auf Höhe der Sparkasse an der Bahnhofstraße. Das Dietzenbach aus seiner Kindheit ist längst ein anderes geworden. Als er aufwächst, steht an dieser Stelle noch das Gehöft seiner Eltern. Früh muss er selbst mit anpacken. „Vor der Schule schon mit dem Gaul raus, Futter holen“, erinnert er sich. Neun Jahre ist er alt, als die Mutter stirbt und auf seinen und den Schultern seines Bruders noch mehr Verantwortung lastet. Die Pläne der Mutter, er solle eine weiterführende Schule besuchen, sind ebenfalls dahin. Mit 13 Jahren beginnt er eine Lehre als Schriftsetzer bei der Druckerei Köhler. Nicht aus Liebe zum gedruckten Wort allerdings, sondern weil Köhlers Betrieb nahe des heimischen Gehöfts angesiedelt ist und er so vor und nach der Arbeit noch zu Hause helfen kann. Dennoch ist Steinheimer, Jahrgang 1947, der Branche sein ganzes Berufsleben lang treu geblieben. „Ich habe mich immer weitergebildet, häufig umgeschult und immer das Neueste gelernt.“ Gerade zu Beginn habe er häufig den Arbeitsplatz gewechselt. „Ich bin gerne angeeckt bei meinen Vorgesetzten, aber als Fachkraft war es damals kein Problem, etwas Neues zu finden.“ In den 60er Jahren ist er auch bei unserer Zeitung angestellt, später beispielsweise bei HMS in Dreieich und lange bei von Oertzen in Frankfurt.

In Dietzenbach hinterlässt er Spuren, bringt sich in die Friedens- und Anti-Akw-Bewegung sowie die Anti-Startbahn-Initiative ein. 1980/81 gründet er mit Gleichgesinnten den Kreisverband Offenbach-Land sowie den Stadtverband der Grünen. Ab dem Jahr 1982 ist er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und sitzt in den 90ern auch zwei Legislaturperioden im Kreistag.

Auch wenn er sich kommunalpolitisch bis heute für die Grünen einbringt, so tritt er 1999 doch aus der Partei aus. „Ich dachte immer, die Grünen seien die Antikriegspartei“ sagt er mit Blick auf den Einsatz im Kosovo. „Beim Afghanistan-Krieg wäre ich dann gleich noch einmal ausgetreten“, ergänzt Steinheimer. Weil er den Krieg ablehnt, geht er auch nicht zur Bundeswehr, entscheidet sich stattdessen für einen zweijährigen Polizeidienst. Mit dem Unterführer bekommt er sich häufig in die Wolle und muss deshalb so manche Zusatzaufgabe erledigen. „Beim 5000-Meter-Lauf bekam ich immer eine Extrarunde aufgebrummt, ich war fit wie die Sau.“

Für vieles, was heute ökologischer Konsens ist, wird er zu Beginn seiner politischen Laufbahn noch nicht richtig ernst genommen. Sie seien ausgelacht worden für Forderungen wie nach einem Benzinpreis von fünf Mark. „Ihr wollt doch nur die Frösche retten, haben sie gesagt“, erinnert sich Steinheimer mit einem Lächeln. „Dabei will ich gar nicht immer recht haben und etwas Negatives prophezeien, das auch eintritt.“ Auf vieles, was er und die Partei erreicht haben, ist er dennoch stolz. Auf den Erhalt der Vogelhecke, die Bepflasterung der Dreieichstraße, das Verbot weiterer Logistik-Hallen in den Gewerbegebieten oder die Zisternensatzung in Verbindung mit der Dachbegrünungs-Vorschrift für Gewerbe- und Industriebauten etwa.

Viele Jahre ist Steinheimer auch im Dietzenbacher Vereinsleben aktiv. Spielt so lange Handball bei der SG, bis „die Knie kaputt waren“, pfeift 25 Jahre als Schiedsrichter. Spieler, die so mit ihm umgegangen wären, wie heute die Fußballprofis mit den Referees, wären gleich vom Platz geflogen, sagt er. Beim Skat-Club „Herz Dame“ ist er bis heute Vorsitzender. Das Reizvolle des Spiels sei es, den anderen so zu täuschen, dass man trotz der schlechteren Ausgangslage gewinnt. „Das sollte man aber nicht auf die Politik übertragen.“

Bürgermeister und Landräte aus der Region Zur Fotostrecke

Steinheimer ist geschieden und hat zwei Söhne. Ohne Dietzenbach hat er es nie lange ausgehalten. Nur ein Jahr, als er seine Meisterprüfung in Biberach in Baden-Württemberg machte, lebt er nicht in der Kreisstadt. Dabei sei längst nicht immer alles ideal gewesen. „Vieles wird im Nachhinein glorifiziert, wenn man an die Zeiten denkt, in denen man noch ein Seil über die Straße gespannt hat, um Federball zu spielen.“ Gerne vergessen werde zum Beispiel, dass man zum Plumpsklo über den Hof musste – neben den Schweinestall. Die aktuelle Legislaturperiode sei vermutlich seine letzte, sagt das Magistratsmitglied, und fügt gleich hinzu: „Aber es ist schön, dass nun die Jüngeren nachkommen.“