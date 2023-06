Dietzenbachs Stadtbücherei-Leiterin Carina Dony zieht Bilanz für das vergangenen Jahr

Teilen

Die Stadtbücherei hat im Jahr 2022 ein Plus von 472 Neuanmeldungen verzeichnet. © scholze

Die Dietzenbacher Stadtbücherei ist nach Meinung von Leiterin Carina Dony auf dem besten Weg, nach Corona wieder zum Lern- und Aufenthaltsort zu werden.

Dietzenbach - „2022 konnte die Stadtbücherei ihrem Auftrag wieder mehr gerecht werden.“ Wie Carina Dony, Leiterin der Bibliothek, anlässlich eines Berichtes im Sozialausschuss mitteilte, ist der Lesetempel an der Darmstädter Straße nach der Corona-Pandemie wieder auf dem besten Weg zum Lern- und Aufenthaltsort für die Dietzenbacher aller Generationen. So habe das vierköpfige Team der Bücherei im vergangenen Jahr 22 443 Besucher verzeichnet. „Das sind fast so viele wie vor der Pandemie“, freute sich Dony.

Neben einem Ort mit Lektüre zu vergnüglichen oder sachbezogenen Themen hat sich die Bibliothek über den Räumlichkeiten des Historischen Museums längst zu einem Quartier der Bildung entwickelt. Was nach den Wahrnehmungen der Mitarbeitenden notwendiger ist denn je. „Wir haben gemerkt, dass die Kinder in den vergangenen drei Jahren doch sehr gelitten haben“, sagte die Leiterin. So seien etwa kürzlich die Jungen und Mädchen einer dritten Grundschulklasse zum ersten Mal zu Besuch in der Stadtbücherei gewesen. „Das soll so nicht sein“, stellte Dony fest. Vielmehr hätten sie bereits als Erstklässler kommen und sogleich ihren Ausweis erhalten sollen.

„Neue Seiten entdecken“ hatten die Büchereimitarbeiter ihren Bericht an die Stadtverordneten überschrieben. 3794 angemeldete Leser sind aktuell gelistet, allein 472 Neuanmeldungen sind im vergangenen Jahr eingegangen. Von allen Verzeichneten sind etwa 2200 aktive Nutzer, die mehr als 50 Nationen angehören. Besucht werden kann die Bücherei einschließlich samstags an fünf Tagen in der Woche, mittwochs ist geschlossen. Als publikumsstärkster Tag hat sich der Donnerstag entpuppt, am Freitag ist üblicherweise am wenigsten los.

Weit mehr als 26 000 Medien – vom spannenden Krimi über das Sachbuch bis zur rührenden Liebesgeschichte – gibt es vor Ort, dazu kommen 335 000 Medien zum Herunterladen über die sogenannte hessenweite „Onleihe“. Alle Angebote über diesen Verbund sind mit jedem internetfähigen Endgerät abrufbar. Zusätzlich gibt es Datenbanken, wie etwa Munzinger für Personenrecherche oder das Brockhaus-Archiv, das vor allem für Schüler oder Studierende bei Referaten hilfreich ist. Gerne genutzt werden die Zeitschriften- und Zeitungsabos, immer noch über die Theke gehen in der Ausleihe CD und DVD. Einzug gehalten haben schon lange die bei den Jüngsten begehrten Tonies, kleine Figuren, mit deren Hilfe Audioinhalte auf einer Box abgespielt werden können.

Wie die Leiterin im Ausschuss weiter mitteilte, sind die meisten Leser sechs bis zwölf Jahre alt, entsprechend macht die Kinder- und Jugendliteratur rund 60 Prozent aller Ausleihen aus. Für die Jüngsten in Kitas und Schulen stellt das Bücherei-Team Medienkisten zusammen, entliehen werden ebenso Kamishibais, die begehrten Papiertheater nach japanischer Tradition und Bilderbuchkinos. Als etablierter Lernort stehen Arbeitsplätze für Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitungen oder Referate frei zugänglich und bis zum 18. Lebensjahr kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus wird dreimal in der Woche Hausaufgabenhilfe angeboten. „Wir möchten gerne den Kinder- und Jugendbereich weiter ausbauen und auch mehr Veranstaltungen anbieten“, kündigte Carina Dony an.

Nicht mehr nachgefragte, alte und kaputte Medien sortiert das Team regelmäßig aus, kontinuierlich gibt es Neuanschaffungen, der Etat dafür liegt bei rund 20 000 Euro. Für die Zukunft stehen notwendige bauliche Änderungen an, vor allem, um auch den Lernenden mehr Ruhe zu ermöglichen. Ebenso sollen nach dem Bericht Renovierungsarbeiten unter anderem im Kinderbereich stattfinden. Dort müssen etwa die Wände gestrichen und ein neuer Boden verlegt werden. Nicht mehr den neusten Sicherheitsvorgaben entsprächen auch die dortigen Regale. „Die Kinder könnten hindurchkrabbeln“, heißt es.

Von Barbara Scholze