Bürger fordern Anbindung der Neubaugebiete an die Bundesstraße 459

Anwohner der Straße „Am Stadtpark“ sind geplagt vom hohen Verkehrsaufkommen und von Rasern. Das ist nicht neu und den Neubaugebieten, aber auch der wachsenden Montessori-Schule mitsamt Bring- und Hol-Verkehr geschuldet.

Dietzenbach – Daher hatten die Stadtverordneten auf Antrag der WIR-BfD Ende 2017 den Magistrat beauftragt, zu prüfen, ob ein Durchstich durch die sogenannte Vogelhecke – also eine Verbindung von der B459 zum Gustav-Heinemann-Ring – den Wohngebieten Entlastung bringen könne. Schon einige Zeit zuvor hatten die Fraktionen eine von Dr. Erich Wutzke unterzeichnete Petition der Anwohner der Straße „Am Stadtpark“ sowie der angrenzenden Kolpingstraße erreicht. Eineinhalb Jahre später warten die Anwohner immer noch auf eine Entlastung: „Es ist nicht auszuhalten, was hier los ist – insbesondere morgens beim ,Haupt-Elternverkehr’“, sagt Wutzke.

Die Grünen hatten, wie berichtet, sich gegen einen Durchstich der Vogelhecke stark gemacht, sie wollen diese unbedingt in ihrer Gänze erhalten. Das versteht Wutzke nicht. „Früher war dort Ackerland, nun gibt es den Stadtpark, warum sollen die Vögel nicht dahin gehen?“ Inzwischen seien im Stadtpark Büsche gewachsen, die den acht Meter Durchstich kompensieren würden. Außerdem findet Wutzke: „Die Stadt steht in der Pflicht, die Schule anzubinden.“ Zudem sei der Gustav-Heinemann-Ring entgegen der Straße „Am Stadtpark“ breit genug.

„80 Prozent der Schüler kommen von außerhalb“

Die Montessori-Schule bekomme eine Oberstufe, dadurch steige die Schülerzahl von 101 auf 175: „80 Prozent der Schüler kommen von außerhalb – das macht pro Tag vier Auto-Kontakte und alle fahren ,Am Stadtpark’.“ Wutzke betont: „Ein Durchstich wäre ein Segen für die Umwelt“ – aufgrund der kürzeren Wege. Er wisse nicht, warum die Grünen sich stark machen, das zu verhindern. Wutzke wohnt in der Adolph-Kolping-Straße, sein Garten grenzt an die Straße „Am Stadtpark“: „Hier sollte ein Erholungsgebiet sein, ist es aber nicht.“ Nicht mal am Wochenende habe man Ruhe. „Wir leiden hier.“

Dem stimmt Horst Staudacher zu, der „Am Stadtpark“ nahe der Montessori-Schule wohnt. „Bei uns im Haus sind alle für einen Durchstich.“ Staudacher sorgt sich wegen der Raser auch um die Sicherheit: „Viele Eltern mit ihren Kinder queren die Straße, an der rechts und links Autos parken. Da könnte es bei den Rasern einen Crash mit Folgen geben.“ Es könne nicht sein, dass Vögel „schützenswerter sind als Menschen“, sagt Wutzke und fordert, dass der Durchstich zugunsten der Anwohner realisiert wird.

Die vom Magistrat in Auftrag gegebene Verkehrsuntersuchung sei laut Bürgermeister Jürgen Rogg noch nicht abgeschlossen. Mit ersten Ergebnissen werde frühestens im ersten Halbjahr dieses Jahres zu rechnen sein.

