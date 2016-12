Eilantrag für neuen Kitabau eingereicht

Warnung vor Überangebot

Dietzenbach - Die Mehrheitskoalition aus CDU, SPD und WIR-BfD hat in die letzte Stadtverordnetenversammlung des Jahres einen Eilantrag zum Bau einer Kita mit dem bischöflichen Ordinariat der Katholischen Kirche eingebracht. Von Ronny Paul

Wie bereits berichtet, gab es in der Sondersitzung aller drei Ausschüsse Kritik der Abgeordneten in Richtung Fachbereich 50, Soziale Dienste, dass die Bürgervertreter bislang nicht offiziell in die Pläne eingeweiht worden sind und ihnen nur die für einen Kitabau des Evangelischen Dekanats Rodgau am Theodor-Heuss-Ring vorliegen. Einstimmig beauftragten die Stadtverordneten den Magistrat, dass dieser mit der Katholischen Kirche über einen Vertrag zum Bau einer Kita für Kinder zwischen null und sechs Jahren verhandelt. Der Vertrag solle dann zeitnah der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden.

Die Koalition begründet den Eilantrag mit dem Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen. Die Katholische Kirche habe der Stadt ein „wirtschaftlich interessantes Angebot unterbreitet, weitere Betreuungsplätze durch Umnutzung des Hildegardishauses bis Mitte 2018 zu schaffen“, heißt es in dem Eilantrag, in dem gleich eine Empfehlung folgt: „Der Magistrat soll dieses Angebot annehmen und die Katholische Kirche unterstützen, die erforderliche Betriebserlaubnis dafür zu erlangen.“

Es gab eine Begehung, bei der festgestellt worden sei, dass angesichts der Lage an der stark befahrenen Offenbacher Straße Vorkehrungen aufgrund der Lärm- und Feinstaubemissionen getroffen werden müssten, hieß es in der Sondersitzung seitens Fachbereichsleiter Walter Fontaine. Außerdem sei das Angebot des Dekanats kurzfristig realisierbar, das der Katholischen Kirche eher mittelfristig.

DL/FW-UDS-Fraktionsvorsitzender Jens Hinrichsen indes warnte die Stadtverordneten: Die im Kita-Bedarfsplan aufgeführte Prognose von 1,2 Kindern pro jeder neuen Wohnung sei „mit Verlaub gesagt falsch“. Er mahnte: „Egal, was wir entscheiden: bitte mit Fakten.“ Wenn man sich für die Angebote der Katholischen Kirche und des Evangelischen Dekanats Rodgau entscheide, „bekommen wir ein Überangebot an Kitas und müssen mit den finanziellen Konsequenzen leben“. In Hinrichsens Tenor stimmte der FDP-Fraktionsvorsitzende Sven Hartmann ein. Er halte die Zahl von 1,2 Kindern ebenfalls für übertrieben.

