Mieterhöhung im Capitol geplant: Entgeltsatzung soll überarbeitet werden

Von: Barbara Scholze, Anna Scholze

Der Löwenanteil: Gewerbetreibende und Privatpersonen sind die größte Gruppe unter den Capitol-Kunden. Für den großen Saal sollen sie zukünftig 840 Euro zahlen. © p

Die Entgeltsatzung des Capitols in Dietzenbach soll überarbeitet werden. Eine Deckung der Kosten wird derweil nicht erreicht.

Dietzenbach – Im Capitol sollen die Mieten zumindest teilweise erhöht werden. „Die derzeitige Preisgestaltung ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen auch an die höheren Lohn- und Energiekosten anpassen“, machte Sven Reichard, Abteilungsleiter Veranstaltungstechnik, während des Sozialausschusses deutlich. Seine Stellvertreterin Chantel Dick wies während des Finanzausschusses, in dem ebenso über die Entgeltsatzung gesprochen wurde, zudem darauf hin, dass sich die Betreuung von Veranstaltungen intensiviert habe. So seien etwa häufig größere Räume gewollt und es werde mehr Equipment hinzugebucht. Dabei sei es das Ziel, dass das Capitol sich selbst tragen kann, wie Dick und Reichard betonten. „Auch wenn das ein langer Weg ist“, wie Reichard ergänzend hinzufügte.

Die angepeilte Kostensteigerung wird sich insbesondere bei Privatpersonen und Gewerbetreibenden bemerkbar machen. Sie bilden den Löwenanteil unter den Capitol-Kunden, wie Dicks Bericht zu entnehmen war. So sollen sie für den großen Saal an Raummiete künftig 840 Euro anstelle von 640 Euro zahlen. Die Kassen von Dietzenbacher Vereinen, Schulen und Institutionen will das Capitol-Team hingegen entlasten. Für sie werde etwa die Miete eines Tagungsraums von 30 auf 20 Euro reduziert, wie Reichard verdeutlichte. Allerdings: „Nicht-ortsansässige Vereine dagegen müssen mit einer Preissteigerung rechnen“, so der Abteilungsleiter weiter. Ein Vorhaben, auf das Christdemokrat Stephan Gieseler mit der Befürchtung reagierte, dass die Landesparteien sowie der Kreis Offenbach die Räume des Veranstaltungsgebäudes künftig nicht mehr mieten könnten. Dabei habe die Kreis-Verwaltung insbesondere während der Pandemie zu den wichtigsten Kunden gezählt.

Ebenso Anstoß nahm mancher Kommunalpolitiker an Dicks Aussage, dass die für die gewerblichen Kunden geplante Anhebung die Ausgaben nicht vollständig ausgleichen werden. Dazu müssten Mieter rund 1 053 Euro für den großen Saal des Capitols zahlen, wie Dick erläuterte. Jedoch: „Wir wollen nicht von jetzt auf gleich den errechneten Preis fordern“, fuhr die Mitarbeiterin der Veranstaltungstechnik fort. Das Team befürchte, dass sonst Kunden wegbrechen würden. Unter anderem bei Jürgen Balzar stieß Dick mit ihren Erläuterungen jedoch auf Unverständnis. „Ich frage mich schon, warum die Steuerzahler es subventionieren sollen, wenn gewerbliche Kunden eine Veranstaltung durchführen“, machte er seinen Standpunkt deutlich. Schließlich werde zum Verlustausgleich in die Stadtkasse gegriffen. Dick antwortete: „Ich kann den eigentlichen Preis nicht guten Gewissens verlangen.“ Schließlich sei der Boden im Capitol teilweise beschädigt und aus den Toiletten des Untergeschosses ströme ein unangenehmer Duft.

Kulturdezernent René Bacher gab hingegen zu bedenken, dass, wenn man Kunden mit einer deutlichen Preissteigerung verschrecke, ein Delta von ein bis zwei Jahren in der Capitol-Kasse entstehe, bis neue Mieter gefunden werden. In der Veranstaltungsbranche werde, wie Bacher erläuterte, rund zwei Jahre im Voraus geplant. Doch auch der Dezernent betonte, dass das Ziel die Kostendeckung sein müsse.

Eine Intention, die etwa in den Reihen der FDP und der SPD Anerkennung fand. Sozialdemokrat Ahmed Idrees sagte etwa: „Es ist wichtig, dass wir das Zuschussgeschäft in den Griff bekommen.“ Deshalb werde die Koalition aus SPD, Grüne und Linke die Entwicklung hin zur Kostendeckung weiter begleiten. (Barbara und Anna Scholze)