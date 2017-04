Pläne für schnelleres Internet vorgestellt

Dietzenbach - Die Leidenszeit der Dietzenbacher Bürger und Gewerbetreibenden in Sachen langsames Internet, Fernsehen und Telefonie könnte bald zu Ende sein. Von Burghard Wittekopf

Jedenfalls, wenn es nach den Plänen der Deutschen Telekom geht, die sie bei einer Infoveranstaltung des Gewerbevereins im Rathaus den Bürgern vorstellte. Die Vectoring-Technologie nähert sich mit großen Schritten der Kreisstadt. Bereits bis Ende 2017 sollen rund 13.000 Haushalte und Unternehmen mit schnellem Breitband-Internet versorgt sein. Derzeit haben Dietzenbacher nur wenige Alternativen: Internet über Kabel bietet das Kölner Unternehmen Unitymedia. Herkömmliches DSL kann über Kupferkabel empfangen werden. Das sind aber alles keine Garantiewerte, sondern „bis zu Werte“. Gerne werben Firmen mit diesen Werten, die Realität sieht aber oft anders aus. Entweder ist die Qualität und die Zuverlässigkeit der Datenleitung nicht ausreichend (wir berichteten), oder statt der gebuchten 16 MBit, kommen im Endeffekt nur sechs an.

Das soll nun besser werden. Denn mit den Worten „So bringt Vectoring das Festnetz auf Hochtouren!“ wirbt die Deutsche Telekom für ihre „neue“ Technologie. Um einen Überblick über das Konzept, den Zeitplan und die Vorzüge der Vectoring-Technologie zu geben, hatte der Gewerbeverein Dietzenbach (GVD) Gewerbetreibende und Bürger zu einem Infoabend zum Thema „Telekom-Netzausbau in Dietzenbach“ ins Rathaus eingeladen.

GVD-Vorsitzender Guido Kaupat hob zu Beginn die Bedeutung von schnellem Internet für Gewerbetreibende hervor. Im Anschluss referierte Volker Pechmann, zuständig für die Infrastruktur der Telekom, rund eine Stunde lang über die Vorzüge von Vectoring gegenüber der in die Jahre gekommenen Technologie DSL. Pechmann argumentierte, dass die Datenmenge in den kommenden Jahren exponentiell anwachsen werde und dann die aktuellen Übertragungsraten erschöpft seien. Das Konzept der Telekom sieht vor, Glasfaserkabel möglichst nah an die Grundstücke zu bringen und die restliche, möglichst kurze Strecke zwischen der Glasfaser und dem Grundstück, mit Vectoring zu überbrücken. Vectoring bedeute eigentlich Entstörung, erläuterte Pechmann. „Wir messen ständig die Störungen im Kupferkabel und gleichen diese Störungen aus.“

Zur Realisierung wird das Unternehmen rund 20 Kilometer Glasfaser verlegen und 36 neue Multifunktionsgehäuse (MFG) aufstellen. In diesen MFG, die ungefähr doppelt so breit sind, wie die alten grauen Kästen, befindet sich der Übergangspunkt zwischen den neuen Glasfaser- und den bestehenden Kupferkabeln. Beim Verlegen der Glasfaserkabel nutzt die Telekom in weiten Bereichen die bestehenden Leerrohre – dort sind keine Tiefbauarbeiten nötig. Nur bei einem Viertel der Strecke – auf etwa fünf Kilometern Länge – ist Tiefbau erforderlich. Pechmann erklärte, dass die Bauarbeiten zügig und ohne große Beeinträchtigungen für die Bürger vollzogen werden.

Dass sich die Bürger aber von Broschüren und Hochglanzfolien nicht beeindrucken lassen, zeigte sich in der anschließenden, teils sehr aufgeregt geführten, Fragestunde. Eine der ersten Fragen betraf die Übertragungsrate: „Mein Grundstück liegt geschätzte 1500 Meter vom Glasfaserkabel entfernt. Wie viel kommen denn tatsächlich bei mir an, gibt es eine Garantie?“, fragte ein Zuhörer. Pechmann antwortete, dass für „die am Grundstück ankommende Übertragungsrate“ die Länge und die Art sowie die Dicke des Kupferkabels entscheidend seien. Die Telekom werde Multifunktionskästen so aufstellen, dass 90 Prozent der Anschlüsse im Ausbaugebiet mit garantiert 90 MBit versorgt werden können, versprach Pechmann.

Auch „Voice Over IP“ war ein Thema. Das ist laut Pechmann möglich. Er betonte, dass Sprachpakete bevorzugt übertragen werden, um eine hohe Sprachqualität zu gewährleisten.

Ob die Datenrate von der gleichzeitig genutzten Last abhänge, wollte ein anderer Bürger wissen: „Wenn mein Nachbar viel surft, bedeutet das, dass meine Übertragungsrate sinkt?“ Auch da konnte Pechmann beruhigen und betonte, dass er das mit „gutem Gewissen“ verneinen könne. „Die zugesagte Übertragungsrate gilt für jeden Anschluss.“ Und er sagte weiter, dass die Leitung vorher gemessen werde. „Wenn wir bei der Messung feststellen sollten, dass wir ihnen keine 100 MBit-Leitung anbieten können, dann bieten wir Ihnen diese auch nicht an.“

Die Verfügbarkeit richte sich nach dem Vertrag, den der Kunde mit der Telekom abschließt. Gewerbetreibende, die einen Business-Tarif abschließen, haben kürzere Reaktionszeiten, zahlen dafür aber auch mehr. Im Business-Tarif sei mit Reaktionszeiten von acht Stunden zu rechnen, im Privatkundenbereich zwischen zwölf und 24 Stunden.

Auch die Frage nach Mitbewerbern interessierte. Pechmann beschrieb, dass die Telekom mit dem Vectoring ein „Technologiemonopol“ halte. Das gehe nicht anders, denn sonst würde die Entstörung nicht funktionieren. Aber die Bundesnetzagentur hat die Telekom dazu verpflichtet, ihre Datenleitungen auch anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. „Die müssen sich bei uns einkaufen und können dann an ihre Kunden weiter vertreiben“.

Ein anderer Bürger fragte, warum nicht gleich auf Glasfaser umgestellt und stattdessen eine Technologie installiert werde, die nicht sehr zukunftsweisend sei. Pechmann betont, dass die Vectoring-Technologie sehr wohl zukunftsweisend sei und eine große Beschleunigung darstelle. Auch erklärt, er, dass der Kunde sich Glasfaser ans Grundstück legen lassen könne. Das nenne man „Fiber To The Home“ (FTTH). Das müsse bei Bedarf geklärt werden und sei eine Machbarkeits- und Kostenfrage. Pechmann verwies darauf, dass die Telekom Neu-Isenburg bereits mit FTTH ausgerüstet habe.