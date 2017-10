Dietzenbach - Die Entwicklungsmaßnahme endet am 31. Dezember 2018. Das haben die Stadtverordneten nun beschlossen. Es bleibt ein Defizit von 75 Millionen Euro. Von Barbara Scholze

Am Schluss mischte sich in die Erleichterung fast so etwas wie Wehmut. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung ihr Votum zur Beendigung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gegeben. Wie berichtet, haben Bürgermeister Jürgen Rogg, der Magistrat und die Verwaltung gemeinsam mit der Landesregierung ein Konzept erarbeitet, mit dessen Hilfe das Projekt, das Dietzenbach seit fast vier Jahrzehnten beherrscht, ins Finale gehen kann.

„Ich bin froh, dass wir endlich den Deckel drauf kriegen“, sagte Jens Hinrichsen (DL/FW-UDS). Nun dürfe aber nicht nur einfach das „Verlustprojekt“ im Mittelpunkt stehen, vielmehr sei auch zu würdigen, was in der Stadt ermöglicht worden sei. „Wir haben im Rahmen der Maßnahme Werte geschaffen, das sollen die Bürger wissen.“ Hinrichsen bedauerte, dass nun, am Ende, nicht so etwas wie eine „Bewertung“ anstehe. Vom „Licht und Schatten“ der Entwicklungsmaßnahme sprach auch SPD-Fraktionschef Rainer Engelhardt. Dabei überwiege im Rückblick tatsächlich das Licht. „Es gilt, die Vorteile aufzuzählen, so haben wir etwa die Philipp-Fenn-Halle und den Montessori-Campus einrichten können.“ Allerdings habe es auch Zeiten gegeben, wo es nicht so gut gelaufen sei. „Die Entscheider hatten damals andere Vorstellungen von der Größe, die Dietzenbach einmal haben sollte, sie haben allerdings die Bürgeranzahl bei Weitem nicht erreicht.“

Noch vor einem Jahr habe nun niemand geglaubt, dass ein Ende tatsächlich in Sicht sei, stellte Andrea Wacker-Hempel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, fest. Von einem „historischen Moment“, sprach gar Heinrich Eckert (AfD). Das sei tatsächlich ein bisschen so, sagte Bürgermeister Jürgen Rogg. Am Ende votierten die Stadtverordneten einstimmig dafür, den Vereinbarungen zwischen Stadt und Land zum Abschluss der Maßnahme zuzustimmen. Auch Punkt drei der Abstimmungsvorlage, der vorsieht, dass der Magistrat über die sogenannten Ausgleichsbeträge entscheidet, fand ein mehrheitliches „Ja“. Dagegen wandten sich „Die Linke“, die DL/FW-UDS und die AfD.

Am 16. Januar 1973 war die Landesverordnung zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach dem Städtebauförderungsgesetz in Kraft getreten. Mithilfe von millionenschweren Finanzmitteln durch Land und Bund sollte Dietzenbach auf eine Einwohnerzahl von 60 000 kommen, was nicht gelang, aktuell leben dort rund 35 000 Menschen. Prinzip der Maßnahme ist, dass die Stadt über einen Treuhänder – die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) – unbebaute Flächen günstig aufkauft, um sie später abschnittsweise an private Bauherren oder Firmen zu veräußern. Über der jetzigen Vereinbarung zur Beendigung der Maßnahme steht ein Defizit von 75 Millionen Euro. Dabei hat das Land sich bereit erklärt, 20 Millionen Euro zuzuschießen und ein zinsfreies Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro zu gewähren.

Dietzenbach muss 15 Millionen Euro aus dem Anlagefonds beisteuern und eine Restsumme von fünf Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt heraus erwirtschaften. Sind alle Beschlüsse gefällt und die daraus folgenden Schritte auf den Weg gebracht, sind die Grundstücke aus dem Treuhandvermögen in den städtischen Haushalt zu übertragen. Davon betroffen sind immer noch 14 Hektar der Maßnahme mit einst 760 Hektar. Dabei gilt es auch, etwaige Ausgleichsbeträge zu ermitteln für Grundstücke, die nicht angekauft wurden.

