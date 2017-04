Elektroauto beim TÜV: Erster Stromer auf dem Prüfstand

Dietzenbach - Langsam und völlig lautlos steuert Ralf Schmidt, zuständig für Auto-Service der Technischen Überwachung Hessen (TÜV), den 1,2 Tonnen schweren BMW i3 zum Prüfstand. Von Burghard Wittekopf

Heute ist auch für ihn ein „etwas anderer“ Tag, denn es ist der erste BMW-Stromer, den er auf seine Fahrtauglichkeit untersuchen muss. „Ich habe mich natürlich vorbereitet und erkundigt, worauf ich bei dem Wagen achten muss“, sagt Ralf Schmidt, bevor er Hand am Elektroauto anlegt. „Reine Routine“, sagt er mit einem Lächeln. „Das machen wir grundsätzlich bei neuen Wagen so.“

Besitzer Benno Steinbrecher hat sich das Elektroauto vor drei Jahren gekauft und ist von dem Konzept begeistert. „Allein, dass BMW den i3 in einem nachhaltigen Werk produziert, das durch werkseigene Windkraftanlagen betrieben wird, ist doch schon bemerkenswert.“ Und heute ist die erste TÜV-Prüfung fällig. „Ich hätte ja zu BMW gehen können, aber ich fahre schon immer zum TÜV, auch mit meinen Oldtimern“, sagt der Kreisstädter. Er hat sich vorher beim TÜV erkundigt und gleich den Termin vereinbart.

Schon bei der Anmeldung merkt man, dass der Ablauf auch für den TÜV „neu“ ist. Birgit Wersich nimmt die Personalien und den Wagen auf und sucht den Autotyp im System. Kurze Anspannung ist zu bemerken, dann poppt der Wagen auf. „Der erste Schritt ist gemacht“, sagt Schmidt. Der Wagen ist im System drin. „Hauptuntersuchung (HU) ist klar, kommt da noch etwas hinzu?“, fragt Wersich. „Nein, alles wie gehabt – aber keine Abgasuntersuchung (AU)“, sagt Ralf Schmidt und lacht.

Als Nächstes überträgt der Prüfer die Anforderungswerte aus dem Computer-System in den neuen HU-Adapter. Dieser Adapter, der sehr an ein Tablet erinnert, wird direkt an die Kommunikationsschnittstelle des Fahrzeuges angeschlossen und ergänzt die Prüfung der elektronischen Fahrzeugsysteme im Rahmen der HU. „In diesem Adapter sind jetzt Daten wie Bremswerte gespeichert.“ Die Überprüfung der Bremsen ist mit dem Adapter objektiver, da der Bremsdruck aus dem ESP-Sensor ausgelesen und mit der erreichten Bremskraft verglichen wird. Nur wenn die erreichte Bremskraft mit den Bezugsangaben übereinstimmt, dann hat der Wagen die Prüfung bestanden.

Der BMW i3 ist in Steinbrechers Ausführung ein reiner Stromer. Die etwa 250 Kilogramm schwere Batterie ist im Fahrzeugboden untergebracht, weswegen man im Fahrzeug relativ hoch sitzt – etwa wie in einem SUV. Ein leichtes Fahrgestell aus Aluminium und die Carbon-Karosserie aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) gleichen das Mehrgewicht der Antriebsbatterie aus. Aufgrund der schweren Batterie hat der Wagen einen tiefen Schwerpunkt, keine B-Säule und sein Wendekreis ist mit weniger als zehn Metern sehr klein. Der 125 Kilowatt starke Dauermagnet-Synchronmotor liefert schon bei niedrigen Umdrehungen sofort sein maximales Drehmoment und beschleunigt das Fahrzeug in sieben Sekunden auf 100 Stundenkilometer. „Es ist vergleichbar mit der Beschleunigung in der S-Bahn“, sagt Steinbrecher. Auch an das veränderte Bremsverhalten muss man sich gewöhnen. „Man bremst eigentlich, indem man vom Strompedal geht“, sagt Steinbrecher. Der i3 rekuperiert. Das heißt, der Elektromotor wirkt als Akkumulator, um die überschüssige Energie in die Batterie zurückzuführen. Stromsparen und Rückgewinnen ist auch notwendig, denn das Fahrzeug glänzt, in der reinen Stromausführung, nicht mit Reichweite. „Je nach Außentemperatur und Fahrweise beträgt die Reichweite zwischen 80 und 120 Kilometer“, sagt Steinbrecher. Der Wagen schaltet bei Bedarf auf Sparmodus um. „Dann geht die Heizung unter Umständen nicht mehr.“ Aber daran gewöhne man sich, das könne man prima einplanen. Um die Reichweite „beliebig“ zu erhöhen, gibt es den i3 in einer Extended-Ausführung. Dieser „Hybrid“ ist mit einem kleinen Benzinmotor ausgestattet, der die Batterie bei Bedarf während der Fahrt permanent nachlädt. Er ist nicht wirklich zum Antreiben gedacht, sondern ist dafür da, dass der Wagen die nächste Ladestation erreicht. Bei der TÜV-Prüfung eines „Hybrid“, bei der auch eine Abgasuntersuchung ansteht, sollte darauf geachtet werden, dass die Batterie nicht vollständig geladen ist, ansonsten springt der kleine Benzinmotor nicht an.

Die technische Prüfung (HU) eines reinen Stromers unterscheidet sich von der eines Benziners in wesentlichen Punkten. „Es fehlen Motor, Getriebe, Wasserpumpe und Auspuff, dafür sind eine Batterie, ein Stromkabel, ein Elektromotor und ein Schutz für die Batterie vorhanden“, erläutert Schmidt. „Das sind die Dinge, die wir jetzt bei der Prüfung berücksichtigen müssen.“ Die Abgasuntersuchung entfalle natürlich und Rost könne sich auch nicht ansetzen. „Ansonsten bleibt alles beim Alten.“ Schmidt prüft Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Beleuchtungsanlage und Reifen: Das orangene Stromkabel ist unübersehbar. „Das sieht gut aus, keine Beschädigung zu erkennen.“ Auch die Panzerung, die sich am Unterboden befindet und die darüber liegende Batterie schützen soll, ist unbeschädigt. „Der Wagen hat nicht aufgesetzt“, bemerkt Schmidt. Generell sieht der Wagen von unten betrachtet sehr sauber aus. „Da ist kein Öl, das tropfen kann“, erklärt Steinbrecher. Auch die Bremsbeläge sehen tadellos aus, fast wie neu. Kein Wunder, denn der i3 verwendet sehr häufig die Motorbremse. Schmidt und seine Kollegen interessieren sich natürlich auch für den neuen Wagen. Und weil sowieso Feierabend ist, findet sich noch Zeit für eine Besichtigung und Erfahrungsaustausch.

Steinbrecher erklärt, dass der Wagen für zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit ist. „Auch wenn die Maut kommt, muss ich nichts bezahlen.“ Warum der Wagen trotz Null-Emission eine grüne Umweltplakette hat, erklärt der Dietzenbacher: „Nicht jeder Polizist kann erkennen, dass es sich um einen Stromer handelt, deshalb die grüne Plakette.“ Auch das Thema „Stromer und ihre Lautlosigkeit“ wird angesprochen. Ein reiner Stromer ist bis auf die Rollgeräusche der Reifen nicht zu hören. Das birgt unter Umständen eine Gefahr für Passanten. Steinbrechers i3 erhält zum Abschluss eine neue TÜV Plakette. Es war wohl für beide Seiten – Prüfer wie Besitzer – ein interessanter Termin.