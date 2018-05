Rathaus-Kreuzung wird ab den Sommerferien in drei Abschnitten saniert 

Dietzenbach - Der wohl zentralste Knotenpunkt der Kreisstadt, an dem sich B459 und L3001 kreuzen, bekommt eine Frischzellenkur. Das dauert allerdings mehr als vier Monate und bringt nicht nur für motorisierte Verkehrsteilnehmer Veränderungen mit sich.

Es gibt wohl wieder eine Probe für die Nerven der Dietzenbacher, wenn die Rathaus-Center-Kreuzung mit Beginn der Sommerferienteilweise beziehungsweise voll gesperrt wird. Auch die beste Vorplanung kann vermutlich nicht verhindern, dass es mit dem Start der Bauarbeiten am Montag, 25. Juni, zu Einschränkungen und Verzögerungen kommt. Denn die Erneuerung der laut Hessen Mobil „stark beschädigten“ und mit Spurrillen versehenen Straße steht an, ein Gemeinschaftsprojekt der hessischen Straßenverkehrsbehörde mit der Stadt Dietzenbach und den Stadtwerken.

Geplant ist eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn an der stark frequentierten Kreuzung der B 459 (Vélizystraße) mit der L 3001 (Offenbacher Straße). Rund 60 Zentimeter Asphaltierung werden ab- und anschließend neu aufgetragen, kündigt Hessen Mobil an. „Darüber hinaus umfasst ein Teil der Arbeiten die Erneuerung des Entwässerungskanals für die Stadtwerke auf einer Länge von etwa 200 Metern“, heißt es weiter. Dies verlängere die Bauzeit entsprechend ebenso wie der Bau von vier neuen Bushaltestellen sowie die Optimierung der Wegeführungen für Radfahrer und Fußgänger in der Nähe der Kreuzung.

Ursprünglich war vorgesehen, alles bereits 2015 umzusetzen. Diese Planung hatte Hessen Mobil jedoch verworfen, um zusätzliche Belastungen für die Kreisstadt zu vermeiden, da zu dem Zeitpunkt gleichzeitig eine Großbaustelle auf der Autobahn 3 eingerichtet war. Den nun anstehenden Bauarbeiten sei ein „umfangreicher mehrmonatiger Abstimmungsprozess mit allen Beteiligten zum zeitlichen Ablauf und der Verkehrsführung während der Bauarbeiten vorausgegangen“, teilen Hessen Mobil und die Stadt mit.

Demnach sehe der Bauablauf drei Phasen vor, „deren Planung sich aufgrund der hohen Verkehrsbelastung an dem Knotenpunkt äußerst komplex gestaltete“. „Ich hoffe, dass die bisherige kooperative Zusammenarbeit mit allen Baubeteiligten beibehalten werden kann“, sagt Bürgermeister Jürgen Rogg auf Nachfrage und zeigt sich trotz der zu erwartenden Einschränkungen optimistisch: „Die Baumaßnahme an diesem zentralen Kreuzungsbereich ist eine der größten in der vergangenen Zeit. Dank enger Abstimmung mit Hessen Mobil und einem umfangreichen Kommunikationskonzept fühlen wir uns ganz gut aufgestellt, obwohl man sich im Klaren sein muss, dass trotz genauer und bauzeitenoptimierter Planungen es zu erheblichen Einschränkungen kommen wird.“

Zunächst wird in der ersten Bauphase am westlichen Teil der Kreuzung in beiden Fahrtrichtungen gearbeitet – da sei eine Vollsperrung unvermeidlich. Um aber die Belastung für die Verkehrsteilnehmer möglichst zu minimieren, startet die erste Bauphase in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien.

In der zweiten Bauphase, die vom Ende der Sommerferien (3. August) bis voraussichtlich Anfang September andauert, und in der dritten Bauphase im September und Oktober stehen Arbeiten am östlichen Teil der Kreuzung an. Bei beiden Phasen sind laut Hessen Mobil lediglich Teilsperrungen vorgesehen.

Während der gesamten Bauarbeiten werde eine großräumige Umleitung für den Schwerverkehr eingerichtet, für alle anderen Verkehrsteilnehmer stehen innerörtlich kleinräumige Umleitungen zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung. Auch Fußgänger und Radfahrer werden aus Sicherheitsgründen umgeleitet. Hessen Mobil kündigt an, zeitnah zu jeder Bauphase über den Fortgang der Arbeiten und die damit verbundenen Umleitungen zu informieren.

Die rund 1,7 Millionen Euro, die die Bauarbeiten verschlingen, stemmen der Bund, die Stadt und die Stadtwerke gemeinsam. (ron)

Infos zu dem Vorhaben gibt‚s auch auf der Homepage der Stadt unter: http://dietzenbach.de/baustellen.