Familie zieht nach Streit mit Vermieter die Reißleine

Dietzenbach - Familie Müller lebt in ihrem Haus seit rund einem halben Jahr ohne funktionierende Heizung. Deswegen gab es Streit mit dem Vermieter. Nun ist auch noch Schimmel dazugekommen. Den Müllers reicht’s jetzt. Von Ronny Paul

Irgendwann ist der Punkt erreicht, der das Fass zum Überlaufen bringt. Bei Familie Müller, die, wie berichtet, seit dem 7. Oktober in ihrem Domizil am Europahaus ohne zuverlässig funktionierende Nahwärmeheizung auskommen muss, ist es so weit. Zwar sind die Temperaturen mittlerweile milder, dafür hat sich „innerhalb kürzester Zeit“, wie Beate Deisinger-Müller berichtet, Schimmel in dem Haus ausgebreitet. Nun hat die Familie die Reißleine gezogen und den Mietvertrag mit der gemeinnützigen Gesellschaft Sakubi, die das Europahaus betreibt, gekündigt. „Der Schimmel war Anlass zu sagen: Jetzt reicht’s“, sagt Beate Deisinger-Müller, die zusammen mit Ehemann Harry Müller und Sohn Maurice 14 Jahre lang in dem Haus gewohnt hat: „Wir hatten eine wunderschöne Zeit in dem Haus, aber das letzte halbe Jahr hat alles zunichtegemacht.“ Sie zähle nun die Stunden bis zum Auszug, sagt Beate Deisinger-Müller. Die Familie siedelt Anfang Juli in ein Haus in Waldacker um.

Seit Oktober liegen die Müllers mit dem Vermieter Sakubi im Clinch. Denn obwohl im gesamten Haus 17 Heizkörper in zwölf Räumen verbaut sind, hat Sakubi Anfang November lediglich vier Elektroheizungen als Ersatz aufstellen lassen. Das hat zum einen das Haus nicht ausreichend aufgewärmt und zum anderen die Stromrechnung nach oben getrieben. Laut Simulationsrechnung der EVO, berichtet Harry Müller, erhöhen sich die Stromkosten für die kalten Monate um zusätzliche rund 850 Euro. Wer die Kosten übernimmt, ist noch offen. Harry Müller hofft: „Möglicherweise ist eine Einigung drin.“

Anfang Januar sagte der mittlerweile ehemalige Sakubi-Geschäftsführer Oliver Quast: Es finde sich keine Firma, die die größere Baumaßnahme auf die Schnelle mache, da der gesamte Bodenbereich vom Europahaus zum Haus der Müllers aufgemacht werden müsste. Zu der Zeit, hieß es, sei es aufgrund des gefrorenen Bodens auch nicht möglich. Den letzten Kontakt mit Quast hatte die Familie Ende Februar, als dieser der Familie fünf weitere Heizkörper übergeben hat. Danach war Funkstille.

Und obwohl die Temperaturen in die Plusregionen geklettert sind, hat sich am defekten Zustand der Heizung bis heute nichts geändert. Geändert haben sich hingegen die Zuständigkeiten. Quast war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auf Nachfrage bestätigt Gewerbevereinsvorsitzender Guido Kaupat, der auch im Aufsichtsrat von Sakubi sitzt, dass Quast zurückgetreten sei. Alleiniger Gesellschafter der Sakubi gGmbH ist die „Aktionsgemeinschaft Soziale Arbeit“. Auch dort haben sich die Zuständigkeiten geändert. Auf den Vorsitzenden Professor Gerd Stüwe ist nun Stephan Schulz-Algi gefolgt. Der auch kommissarisch die Geschäftsführertätigkeiten von Quast für Sakubi übernommen hat. Auf Nachfrage sagt Schulz-Algi: Man befinde sich derzeit im Umbruch, es werde sich einiges zum Positiven ändern (Bericht folgt).

Zu spät für Familie Müller: Schimmel hat sich im Keller und im Schlafzimmer ausgebreitet, wohl, weil aufgrund der defekten Leitung Wasser durch die Bodenplatte in den Keller des Hauses gelaufen sei, berichtet Harry Müller. Den Schimmel haben die Müllers Ende Februar an den Anwalt von Sakubi gemeldet. Es gab keine Reaktion, sagt Harry Müller. „Ich hätte nie gedacht, dass in Deutschland so etwas möglich ist“, sagt Beate Deisinger-Müller. Sie sei gesundheitlich zehn Jahre gealtert, musste in der Zeit auch zweimal ins Krankenhaus: wegen des Verdachts auf einen Schlaganfall und weil sie sich nachts den Kiefer ausgerenkt hat. Das führen die Ärzte auf Stress zurück. Bei Sohn Maurice ist im Winter erstmals Neurodermitis aufgetreten.

Eigentlich wollten die Müllers nicht mehr aus dem Haus ausziehen, sie haben viel Geld reingesteckt und sich wohl gefühlt. Sohn Maurice ist dort groß geworden. Und mit den Sakubi-Mitarbeitern sei man auch immer sehr gut ausgekommen, sagt Beate Deisinger-Müller. Doch mittlerweile sagt sie: „Ich mache drei Kreuze, wenn ich aus Dietzenbach weg bin.“