Exponate von ganz jungen Künstlern

Dietzenbach – So mancher Dietzenbacher wird später einmal die Anekdote erzählen können, von ihm seien ja schon Werke in einem Museum ausgestellt worden, bevor er überhaupt zehn Jahre alt war. VON CHRISTIAN WACHTER

Der Arbeitskreis „Schule und Museum“ hat mit einigen Grundschulen eine Sonerausstellung konzipiert, die im Museum für Heimatkunde und Geschichte ab dem 24. November präsentiert wird. Zu sehen sind neben Bastelarbeiten der Kinder auch Werke aus Privatsammlungen, Weihnachtskarten und Krippen.

Dass die Kooperation zwischen dem Arbeitskreis und dem Museum gefestigt ist, kommt natürlich nicht von ungefähr, gibt es diese doch nun schon seit rund 30 Jahren. Früchte trägt das bei zahlreichen Anlässen, sei es nun bei der Nacht der Lichter oder zum Internationalen Museumstag.

Ein wichtiges Ansinnen erläutert Maria Polatowski-Ruprycht, die Leiterin des Museums: „Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man das Museum für Wissensvermittlung nutzen kann. Es war ein langer Prozess, aber jetzt haben wir den Zulauf.“ Und so komme es häufig vor, dass die Kinder ihre Eltern zu sonntäglichen Museumsbesuchen motivieren. Polatowski-Ruprycht weiß auch, was bei dem Nachwuchs gut ankommt. Nicht zu monoton dürfe es sein, gefragt seien Angebote zum Anfassen. Wenn man selbst mal Schiefertafel und Kreide in der Hand hatte, lässt sich eben doch besser nachempfinden, wie der Unterrichtsalltag früher aussah.

Geleitet wird der Arbeitskreis Schule und Museum von Matthias Burgey, einem Lehrer der Astrid-Lindgren-Schule. Einen harten Kern von rund fünf ehemaligen und aktiven Pädagogen habe die Gruppe, erläutert er, je nach Projekt seien es aber auch mehr. Die Idee, selbst ausstellen zu dürfen, sei bei den Schülern äußerst gut angekommen. „Da gab es eine richtige Begeisterung, die Kinder bringen gerade alles vorbei, was sie gebastelt haben“, sagt Burgey, der sich wie seine Mitstreiter auch in der Freizeit für solche Projekte engagiert. Dabei profitiere man auch von dem umfangreichen Archiv, das Sieglinde Bolanz hinterließ, die den Arbeitskreis vor Burgey viele Jahre leitete.

Regelmäßig tauscht sich der Heimat- und Geschichtsverein (HGV) mit dem Arbeitskreis aus. Der Vorsitzende Hans Scholze weiß um die Vorzüge, die das Museum, durch das dieses Jahr schon rund 100 Kitagruppen und Schulklassen schlenderten, gerade für den Nachwuchs hat: „So didaktisch wie das Ganze hier aufgebaut ist, das gibt’s sonst nirgendwo.“

Beim HGV hat man sich indes auch darum gekümmert, dass es mit dem Museumskino weitergeht. Mitte November wird zweimal der Film „Als der Krieg nach Deutschland kam“ gezeigt. Mit dem Konzept hat der HGV dieses Jahr begonnen und zuerst zwei alte Filme über Dietzenbach präsentiert. Das sei gerade bei älteren Bürgern gut angekommen, sagt der Vorsitzende Hans Scholze. Schließlich konnten sie noch einmal sehen, wie die heutige Kreisstadt aussah, als sie noch Kinder waren. Für die Zukunft schwebe dem Verein vor, Filme auch mal auf alten Maschinen zu zeigen. Gut ist die Stimmung beim HGV auch wegen einer anderen Gelegenheit: Nachdem es vor rund eineinhalb Jahren zu Irritationen wegen der Höhe der Miete kam (wir berichteten), habe es positive Gespräche gegeben und die Zukunft sei bis 2028 gesichert.

Infos:

Die Ausstellung „Weihnachten – Krippen und Bastelarbeiten“ wird am Freitag, 22. November, um 19 Uhr im Museum (Darmstädter Straße 7+11) eröffnet. Sie läuft dann vom 24. November bis zum 26. Januar, der Eintritt zur Vernissage ist frei.

Der Film „Als der Krieg nach Deutschland kam“ wird am Freitag, 15. November, um 19 Uhr (Eintritt frei) und am Sonntag, 17. November, um 15.30 Uhr (regulärer Museumseintritt) gezeigt.