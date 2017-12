Neues für Pendler und Partygänger

Dietzenbach - Jeden vermag der seit Kurzem gültige Fahrplanwechsel wohl nicht zufriedenzustellen. Für manchen Nachtschwärmer und Bus-Pendler dürfte es allerdings dennoch erfreuliche Änderungen geben. Von Christian Wachter

Ein wenig Hoffnung hatte unsere Leserin Irmgard Eisenblätter ja schon in den Fahrplanwechsel gesetzt, der zum 10. Dezember anstand. Ihr Problem: Mit dem Bus OF-56 kommt sie zwar auf direktem Wege zur S-Bahn-Station Mitte, um von dort weiterzufahren, retour sieht es aber anders aus. Dann muss sie zuerst den Bus OF-57 nehmen, der durch Steinberg fährt und dann zum Bus OF-56 wird. So werden aus sechs Minuten Fahrtzeit zirka 21. „Ich möchte gerne mit dem Bus, mit dem ich gekommen bin, auch wieder zurück“, betont die Dietzenbacherin.

Allerdings bleibt es dabei: Die vor gut zehn Jahren im Zuge von Einsparungen abgeschaffte Verbindung wird auch künftig nicht angeboten. Laut Marion Stephan, Abteilungsleiterin Fuhrparkmanagement bei den Stadtwerken, hätten es die Fahrgastzahlen damals einfach nicht mehr hergegeben, die Linie in beide Richtungen aufrechtzuerhalten. Es gebe regelmäßig Fahrgastzählungen und auch ein Planungsbüro der Kreisverkehrsgesellschaft, das 2016 einen Nahverkehrplan für fünf Jahre anfertigte, komme nicht auf einen erhöhten Bedarf.

Während die Linie OF-56 an den Wochenenden gar nicht fährt, hält der Plan zumindest für Nachtschwärmer an Samstagen und Sonntagen eine erfreuliche Neuerung bereit. Liest sich die offizielle Ankündigung des RMV noch etwas kryptisch, ergibt eine Nachfrage bei Maximilian Meyer, Sprecher des Verkehrsverbunds: Von der Konstabler Wache aus starten von nun an zwei statt einem Nachtbus (1.45 und 3.45 Uhr). Und weil die S1 inzwischen nachts Richtung Ober-Roden durchfährt, ist schon an der Dietzenbacher Ernst-Reuter-Schule Endstation für den n66. Wie es bis zum Jahresende 2018 mit dem Bus weitergeht, wenn auch die S2 wie derzeit vorgesehen ab August nachts stündlich verkehrt, sei noch nicht entschieden. Auch zu der nach wie vor beachtlichen Frequenz an verspäteten, ausfallenden oder verkürzten Fahrten der S2 äußert Meyer sich. Durch eine Blockverdichtung zwischen Niedernhausen und Hofheim im Rahmen des Projekts S-Bahn plus könne sich etwas bessern. Und eine Bahnsprecherin informiert, man denke über Gatter nach, damit der Verkehr weniger oft wegen Personen auf dem Gleis stillsteht.

Änderungen gibt es auch auf der Linie OF-99, die von Seligenstadt nach Rodgau-Jügesheim führt und auch die Kreisstadt auf ihrer Route hat. Den Betrieb hat für sieben Jahre die Firma Racktours übernommen. Größtenteils betreffen diese Änderungen Dietzenbach nicht direkt, so wird etwa der innerstädtische Linienabschnitt in Rodgau zwischen Jügesheim, Dudenhofen und Nieder-Roden in Abstimmung mit den Stadtwerken Rodgau nicht mehr bedient. In Seligenstadt endet die Linie nun direkt am Bahnhof. Die Busse starten von Montag bis Freitag eine halbe Stunde früher, sonntags eine Stunde eher und abends enden die Fahrten eine Stunde später.

Auf der Line OF-95 gibt es an Samstagabenden eine Verlängerung von vier bisher nur zwischen Rödermark und Dietzenbach verkehrenden Fahrtenpaaren von beziehungsweise nach Neu-Isenburg.