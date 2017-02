Schwindelerregende Höhenflüge beim Familien-Sporttag

Dietzenbach - Zum zweiten Mal hatte die Kooperation aus Turngemeinde und Sportgemeinschaft in die Fenn-Halle zum Familien-Sporttag geladen und mit Mitmachangeboten eine sportliche Entdeckerwelt für Groß und Klein geschaffen. Von Sascha Dreger

„Hier ist richtig was los“, freute sich SG-Vereinsmanager Christian Löffler über den großen Andrang an den aufgebauten Mitmach-Stationen. „Jeder soll die Möglichkeit haben, Sportarten auszuprobieren“, sagte die SG-Vorsitzende Gisela Kieß. Die Möglichkeit, an einem Tag so viele verschiedene Sportarten ausprobieren zu können, sei „schon einzigartig“, führte Roland Henneberg vom TG-Vorstand aus und erklärte, dass man hier auch die Eltern mit ins Boot holen wolle. Denn Mütter und Väter machten einen wesentlichen Teil des aktiven Vereinslebens aus, ohne deren Unterstützung funktioniere vieles nicht.

Viele kleine Besucher stellten gleich zu Beginn ihr Können beim sogenannten Muckitest unter Beweis. Liegend auf dem Rollbrett, war beim Slalom eine gute Koordination gefragt. Eine Station weiter ging es um das richtige Ballgefühl, während beim Balancieren, Weit- und Hochspringen ein gutes Gefühl für den eigenen Körper nötig war.

Dabei entdecke man auch immer wieder Talente, von denen weder die Kinder, noch deren Eltern etwas wussten, erläuterte SG-Trainerin Barbara Dutiné. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte der neunjährige Nedzad begeistert, als er stolz seine Urkunde zum erfolgreichen Bestehen der zehn Stationen beim Muckitest in den Händen hielt.

Zum Purzelbaumschlagen, Hüpfen und Ausprobieren, was beim Turnen alles machbar ist, luden die Trainerinnen auf die zwölf Meter lange und mit Luft gefüllte Airtrack-Bahn ein. Turnen sei ohnehin „ein guter Einstieg in den Sport“, erklärte TG-Vorsitzender Heinz Rudi Keim. Die Körperbeherrschung werde hier besonders gefestigt. Mit Vorführungen und anschließenden Trainingseinheiten im Handball und Tennis standen für Kinder ab fünf Jahren auch die Ballsportarten hoch im Kurs. „Am Anfang war ich total aufgeregt“, erzählte der sechsjährige Max. Gemeinsam mit seinen Vereinskameraden bewies er bei der Tennisvorführung aber, was in ihnen steckt. „Der Tag ist einfach super“, resümierte Max’ Mutter Melanie Kania. „Für jedes Alter ist etwas dabei, und ihrem Bewegungsdrang können die Kleinen dabei gründlich nachgehen“.

Nicht nur für die Kleinen gab es ein unterhaltsames Programm. Beim Tanz- und Hip-Hop-Training wurden Schritte und moderne Choreografien vermittelt. Zudem beschäftigten sich Fitness-Workshops unter anderem mit Cantienica, einem speziellen Training für Beckenboden und Wirbelsäule. Mit Ballettaufführungen tanzten sich die kleinen und größeren Ballerinas in die Herzen der Zuschauer, bevor die Trampolinturner mit ihren Saltos und Schrauben nahezu schwindelerregende Höhenflüge in der Fenn-Halle präsentierten. „Die Leute konnten sehen, dass sich in den vergangenen Jahren viel in den Vereinen getan hat“, sagte Löffler. „Wichtig sei es, die Menschen von unseren Angeboten zu überzeugen, und ich denke, das ist uns heute gelungen“, zog er eine positive Bilanz.