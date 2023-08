Ferienspiele am Waldstadion bieten Kindern und Betreuern ein vielfältiges Erlebnis

Zusammen Spaß haben die Kinder und ihre Betreuer bei den Ferienspielen auf dem Gelände des Waldstadions. So lassen sie etwa gemeinsam Luftballons in den Himmel steigen. © p

Die Stadt bietet zwei Wochen lang Ferienspiele an. Die Redaktion hat das zum Anlass genommen und sich das Treiben im Waldstadion an einem Tag einmal näher angeschaut.

Dietzenbach – Auf der Wiese im Waldstadion ist einiges los: Aufgeregtes Geschrei, schnell umherlaufende Kindern und Jubelrufe sind der Beweis dafür. Die Mädchen und Jungen verbringen zwei Wochen bei den städtischen Ferienspielen. Die Redaktion nimmt das zum Anlass und begleitet die Gruppe „Schatzjäger“ für einen Tag.

„Achtung“, ertönt es fast schon bedrohlich über den Platz am Stadion. Einige Kinder zucken vor aufgeregter Spannung zusammen. Obwohl die Stimme des blonden Mädchens eigentlich eher einen weichen Klang hat. Die „Schatzjäger“ spielen das beliebte Spiel „Bombe“. Der Ball wechselt dabei rasch von Kind zu Kind, jede Sekunde zählt. Wenn man mit dem Ball in der Hand erwischt wird, während der Ruf „Bombe“ ertönt, ist man raus und muss sich hinsetzen.

Insgesamt herrscht eine ausgelassene Stimmung auf dem Gelände der Sportstätte. Und auch als Erwachsener fühlt man sich an seine Kindheit zurückerinnert. Denn die Luft riecht nach Sommer und Regen. Gleichzeitig kitzelt das Gras beim Hinsetzen an den Händen.

Unvergessliche Erlebnisse für die Kinder in Dietzenbach

Ähnlich ergeht es den Betreuern Aycan, Rihab und Fatima. Das spürt man beim Blick in ihre roten, verschwitzten und lachenden Gesichter. Sie haben für einen Moment vergessen, dass sie eigentlich Teamerinnen sind und lassen beim gemeinsamen Spielen ihrem inneren Kind freien Lauf.

Vierzehn Tage lang schenkt das Ferienspiel-Team den jungen Dietzenbachern seine Aufmerksamkeit und Zeit. Die Teamer verschaffen den Teilnehmern jedoch nicht nur unvergessliche Erlebnisse, sondern werden selbst um einige Erfahrungen reicher. Als Betreuer bei den Ferienspielen dabei zu sein, bringt jedoch gleichzeitig auch Herausforderungen mit sich. Dazu gehöre unter anderem, von zehn Fragen auf einmal durchbohrt zu werden, wie Rihab deutlich macht. So ist von der einen Seite etwa „Aycan! Aycan! Kann ich auch die pinke Farbe haben?“ zu hören, während von der anderen Seite die Worte „Rihab, können wir noch einmal Bombe spielen?“ zu vernehmen sind. Jeder Betreuer hat dabei seine individuellen Methoden, sich bei den Kindern Gehör zu verschaffen.

Zudem lernen die Teamer durch ihre Schützlinge, die Geduld nicht zu verlieren, wie Fatima Mangal und Rihab Amaioua berichten. Das sei zunächst gar nicht so einfach. Schließlich hat keiner von ihnen eine pädagogische Ausbildung. Entsprechendes Vorwissen gehöre auch nicht zu den Anforderungen eines Teamers. Schließlich sei es, anders als in der Schule, nicht ihre Aufgabe, die Kinder zu erziehen, erläutert Chakira Assbai. Wie Rihab Amaioua deutlich macht, geht es hauptsächlich darum, den Kleinen, eine schöne Zeit zu ermöglichen und dabei selbst Spaß zu haben. „Das ist ein Herzensprojekt“, sagt sie mit Nachdruck.

Betreuer schließen Kinder ins Herz

Nach dem Toben auf dem Platz beschäftigt das Team die aufgeweckten Schatzjäger mit kreativen Tätigkeiten. Die kleinen Hände bemalen mit zitternden Pinselstrichen den Gips. Eine andere Gruppe dekoriert währenddessen fleißig Donuts. Da wird eine Erdbeere platziert, dort ein Kinderriegel. Dabei können sich nicht nur die Schützlinge kreativ austoben, sondern auch die Betreuerinnen. Das sei ein weiterer Aspekt, den die Teamer durch den regelmäßigen Umgang mit Kindern lernten, wie Fatima erzählt. Man werde kreativer und spontaner. Zum Ferienspiel-Alltag gehöre es, ständig auf neue Ideen zu kommen und diese umzusetzen sowie gegebenenfalls spontan den Plan zu ändern, fährt sie fort. Auch die Kinder bringen ihre eigenen Vorschläge ein, wie sie erläutert.

Obwohl das Teamer-Dasein teilweise mit Stress und Verantwortung verbunden ist, überwiegt am Ende die Freude. Chakira und Rihab berichten, dass die Kinder ihnen ans Herz gewachsen sind und sie die Kleinen vermissen werden, wenn die Ferienspiele am Freitag vorbei sind. So wird auch während des Besuchs unserer Redaktion deutlich, dass Kinder und Betreuer am Ende des ereignisreichen Tages zwar müde, aber gleichermaßen erfüllt nach Hause gehen. (Von Sylwia Golebiewska)