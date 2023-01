Feuer in Tankstelle in Dietzenbach: Mitarbeiterin bringt sich rechtzeitig in Sicherheit

Von: Diana Rissmann

Teilen

Einsatz der Feuerwehr in Dietzenbach: In einem Tankstellengebäude war ein Feuer ausgebrochen. © 5VISION.NEWS

Einsatz der Feuerwehr in Dietzenbach am Samstag (07. Januar): In einer Tankstelle ist ein Feuer ausgebrochen - eine Mitarbeiterin bringt sich in Sicherheit.

Dietzenbach - „Feuer hinter der Kasse“ - mit dieser Meldung wurden am Samstag (07. Januar) gegen 18 Uhr die Feuerwehren aus Dietzenbach und Rödermark zu einer Tankstelle in der Justus-Liebig-Straße in Dietzenbach gerufen. Aus dem Büro drang beim Eintreffen der Einsatzkräfte dichter, schwarzer Brandrauch. Eine Mitarbeiterin konnte das Gebäude noch rechtzeitig verlassen.

Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Doch eine einbruchhemmende Sicherheitstür versperrte laut 5VISION.NEWS den Zugang zum Brandraum. Erst mit einem hydraulischen Rettungsspreizer, der normalerweise bei Verkehrsunfällen zum Einsatz kommt, sei es den Einsatzkräften gelungen die Tür zu öffnen. Das Feuer im Raum konnte dann von dem Angriffstrupp schnell abgelöscht werden.

Dietzenbach: Einsatz der Feuerwehr bei Brand in Tankstelle Fotostrecke ansehen

Feuer in Tankstelle in Dietzenbach - Betrieb vorläufig einegstellt

Allerdings hatten sich die Flammen laut Marc Schreiner von der Feuerwehr Dietzenbach zwischenzeitlich in die Zwischendecke gefressen. Nachdem die Einsatzkräfte die Abhangdecke entfernt hatten, konnten sie auch hier die Flammen erfolgreich bekämpfen. „Parallel dazu wurde das Dach von der Drehleiter aus kontrolliert und die Löscharbeiten von außen unterstützt“, sagt Schreiner. Im Anschluss an die Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr mittels einer Wärmebildkamera das Gebäude. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Mit Lüftern wurde der Brandrauch aus dem Gebäude geblasen. Dennoch ist der gesamte Verkaufsraum mit einer Rußschicht überdeckt, sodass der Tankstellenbetrieb vorläufig eingestellt ist. Zur Höhe des Schadens wurden bislang keinen Angaben gemacht. (dir)