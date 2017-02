315 Einsatzstunden in Dietzenbach

Der Ernstfall will geprobt sein: Daher übt die Jugendfeuerwehr regelmäßig unter „realen Bedingungen“.

Dietzenbach - 400 Einsätze, eine gute technische Ausstattung dafür aber zu wenig Personal – Licht und Schatten im Jahresbericht des Stadtbrandinspektors. Michael Plahusch lobt die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Von Carolin Henneberg

Es gehört zu den Pflichten des Stadtbrandinspektors, im Frühjahr Bilanz über das vergangene Jahr zu ziehen. Und dieser Pflicht kam Michael Plahusch bei einer Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr auch gerne nach. „Die Kinderfeuerwehr zählt 14 und die Jugendfeuerwehr 21 Mitglieder“, begann Plahusch sein Resümee des Personalbestandes. In der Einsatzabteilung verrichten 74 Frauen und Männer ihren Dienst. „Ausgeschiedene Aktive wechseln in die Ehren- und Altersabteilung, die nun 34 Mitglieder zählt.“ Der Personalbestand in der Einsatzabteilung sei leider seit Jahren auf einem geringen Niveau und reiche teilweise nicht aus, um die gesetzlich geforderten Aufgaben zu erfüllen. „Gerade tagsüber, wenn viele Mitglieder außerhalb Dietzenbachs auf der Arbeit sind, fehlt Personal“, bedauerte der Stadtbrandinspektor. Dies habe zur Folge, dass seit einem Jahr die Feuerwehren Offenthal und Heusenstamm die Dietzenbacher unterstützen müssten, wenn es tagsüber brenne.

„Die Einsatzzahlen des Jahres 2016 sind zwar um 115 Einsätze höher als noch 2015, aber dafür weniger spektakulär“, so Plahusch weiter. Weniger Großbrände, dafür aber viele Unwettereinsätze hatte die Feuerwehr im vergangenen Jahr zu bewältigen. Doch von den insgesamt 400 Einsätzen waren es auch 140 Fehlalarme, die die Wehrleute haben ausrücken lassen. Davon wiederum gehe ein großer Teil auf das Konto der Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet, die 73 Mal fälschlicherweise auslösten. „Der Rest waren sogenannte blinde Alarme, bei der die Feuerwehr zwar alarmiert wurde, vor Ort aber nichts zu tun hatte – beides vermeidbare Belastungen der Aktiven“, machte Plahusch deutlich. Hinzu kamen 69 Brandeinsätze, 186 Hilfeleistungen, zu denen etwa Verkehrsunfälle, die Unwettereinsätze oder das Türen öffnen zählt, sowie fünf nachbarschaftliche Hilfeleistungen. „Allein für Einsätze innerhalb Dietzenbachs summiert sich die Einsatzdauer so auf rund 315 Stunden“, sagte Plahusch.

Einige der Einsätze seien ihm besonders im Kopf geblieben, sagte der Stadtbrandinspektor. So etwa ein Kellerbrand am 10. Januar 2016 in einem Reihenhaus. Der Anwohner hatte eine selbst gebastelte Absaugeanlage für Zigarettenrauch installiert, um seiner Frau die Gerüche zu ersparen. Leider fing diese Feuer, sorgte für einen erheblichen Rauchschaden im ganzen Gebäude. „Hätte er doch lieber einfach draußen geraucht“, kommentierte Plahusch.

Am 17. Februar wurde die Freiwillige Feuerwehr dann durch die automatische Brandmeldeanlage des Rathaus-Centers alarmiert. Ein Auto im Parkdeck des Einkaufszentrums brannte. „Die starke Verrauchung und die deswegen eingeleiteten Belüftungsmaßnahmen machten einen längeren Einsatz erforderlich“, so Plahusch.

Schlimmes erahnen ließ der Ruf zu einem Verkehrsunfall auf der B459 Richtung Gravenbruch am 4. Juni des vergangenen Jahres. „Es sollten mehrere Personen in fünf Fahrzeugen eingeschlossen sein“, erinnerte sich der Stadtbrandinspektor. Am Ende sei zum Glück niemand eingeklemmt gewesen, die fünf Fahrer nur leicht verletzt. „Trotzdem machte der Einsatz das Gefahrenpotenzial der Bundesstraße wieder einmal deutlich.“

Plahusch warf auch einen Blick auf die Arbeit der verschiedenen Fach- und Arbeitsgruppen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr, die neben den Einsätzen unzählige Ausbildungs- und Übungsveranstaltungen sowie etliche Besprechungen oder Unterrichtseinheiten unterbringen müssen.

Zum Ende des Berichts bedankte sich der Stadtbrandinspektor für die gute Zusammenarbeit bei Bürgermeister Jürgen Rogg und Erstem Stadtrat Dieter Lang. Beide gaben den Dank zurück, lobten die Wehrleute für ihr unermüdliches Engagement zum Wohle der Dietzenbacher. Bürgermeister Rogg, der als Dezernent direkt für die Feuerwehr verantwortlich ist, outete sich als „Fan“ der Freiwilligen Feuerwehr und versprach sein Möglichstes zu tun, um die Motivation zu stärken und Projekte zur Mitgliedergewinnung voranzutreiben.