Filmhits unterm Sternenhimmel

Dietzenbach – Das Dietzenbacher Open-Air-Kino ist in seine zweite Saison gestartet. Während bei der Opening-Party am Freitag noch einige Plätze unbesetzt bleiben, bricht der erste Filmabend am Samstag gleich alle Erwartungen und Rekorde. VON SASCHA DREGER

„Schön gemütlich hier“, sagt Besucher Udo Kunz und nimmt gemeinsam mit Freunden Strandliegen in Beschlag. Die bunten Sitzgelegenheiten laden auf sandigem Untergrund zum Entspannen ein und verbreiten unter großen Sonnenschirmen Beachfeeling. Für Gemütlichkeit sorgen außerdem große Sitzkissen auf der Wiese.

„Wir sind bereit, jetzt kann es losgehen“, sagt Laura Trummer vom Team des Open-Air-Kinos. Über das Areal am Waldschwimmbad schallen Tanzrhythmen aus Film- und Serienklassikern der vergangenen Jahrzehnte. Die Hits aus „Eis am Stiel“, „Blues Brothers“, „Star Wars“ oder „Indiana Jones“ hat DJ Mr. Orange im Gepäck. Der von den Frankfurter Tarantinopartys bekannte DJ möchte vor allem eines: „Die Leute sollen beim Tanzen ruhig an ihre Lieblingsfilme und -serien denken.“ Die Rechnung geht auf. Immer wieder nutzen Besucher die große Wiese vor der Leinwand als Tanzfläche. Während sich die einen mit frisch gegrillten Würstchen oder Hamburgern kulinarisch verwöhnen lassen, erraten andere mit Cocktails in den Händen derweil ganz entspannt die Namen der Filme oder Serien, aus denen der jeweilige Musiktitel stammt. Mit „Miami Vice“, „Alf“ oder „Baywatch“ kommt bei den Gästen dabei so manche Erinnerung an vergangene Zeiten hoch.

„Im letzten Jahr war alles neu für uns, jetzt sind wir ein Jahr weiter“, sagt Bürgermeister Jürgen Rogg und spricht damit etwa die Tonprobleme der vergangenen Saison an, die mittlerweile behoben seien. Zusätzliche und professionell eingemessene Boxen vor der Leinwand versprechen nun Hörgenuss bis in die letzten Reihen. „Ich freue mich jedenfalls auf spannende Kinoabende unter den Sternen“, sagt Rogg. Mit dem biografischen Filmdrama „Bohemian Rhapsody“ über die Band Queen und deren Frontmann Freddy Mercury erleben die Organisatoren am Samstag dann gleich einen absoluten Rekord. „Es sind 503 Besucher gekommen“, freut sich Laura Trummer. Der letztjährige Rekord von „Mamma Mia“, mit 475 Filmbegeisterten, ist damit deutlich übertroffen. Die schnell vergriffenen Liegestühle und Kissen ergänzen die Besucher mit Campingstühlen und allerlei mitgebrachten Sitzgelegenheiten.

Den nächsten Film gibt es am Freitag, 5. Juli. Dann läuft der Mysterythriller „Friedhof der Kuscheltiere“ im Maingau-Open-Air-Kino und am Samstag, 6. Juli, kommen Komödienfans bei „Monsieur Claude 2“ auf ihre Kosten. Mit Thrillern, Liebesfilmen oder Fantasystreifen ist in diesem Sommer wohl für jeden etwas dabei. Immer freitags und samstags öffnen sich die Tore um 20.30 Uhr, Filmbeginn ist jeweils um 22 Uhr. Weitere Infos gibt es auf dietzenbach.de/open-air-kino.