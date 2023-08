Flug- und Modellbau Club Dietzenbach feiert 50-Jähriges nach

Von: Steffen Gerth

Zwei Liebhaber des Modellfliegens: Ralf Kaiser (links, Vorsitzender des Flug- und Modellbau Clubs Dietzenbach) und Vereinskollege Rainer Luniak. © Gerth

Flug- und Modellbau Club Dietzenbach hat zu seinem nachgefeierten Geburtstag verschiedene Shows veranstaltet. Dabei achtet der Verein bei seinen Aktivitäten darauf, dass die Umwelt nicht unnötig belastet wird.

Dietzenbach – Es muss ein majestätischer Anblick gewesen sein, als der „Fieseler Storch“ am vergangenen Sonntagnachmittag seine Runden über den Modellflugplatz Dietzenbach gedreht hatte. Zwar nur als Modell des deutschen Flugzeugklassikers, genau als französischer Nachbar, aber was für eines: Mit vier Metern Spannweite ist dieser „Storch“ so stattlich, dass er nur knapp weniger als 25 Kilogramm wiegt, und das ist die Obergrenze für zulassungsfreie Modellflugzeuge.

Es passt, dass dieser „Fieseler Storch“ Alexander Obolinski gehört, einem Mitglied des Flug- und Modellbau Clubs Dietzenbach. Denn dieser Verein feierte am vergangenen Wochenende sein 50-jähriges Bestehen – per Nachfeier: Weil das Jubiläum des 1971 gegründeten Klubs in die Coronazeit gefallen war, musste der Jubelakt damals ausfallen.

Mit Flugshows wie mit dem „Fieseler Storch“ oder einem genauso stattlichen „Focke Wulf Stieglitz“ wollte der Dietzenbacher Verein zeigen, was er kann. Und das ist ihm auch besonders am Sonntag gelungen, „denn an dem Tag wurden alle Erwartungen erfüllt“, sagt Vorsitzender Ralf Kaiser. Die Zuschauer kamen auf den kleinen Flugplatz Am Sandhorst und staunten über das Luftfahrttreiben.

Flugzeuge fliegen mit Akkus

So eine Werbeveranstaltung, auch für viele offizielle Gäste aus Magistrat und den Vereinen der Stadt, haben die Dietzenbacher Modellflieger auch nötig. Denn die Coronapandemie war auch für den Verein eine Zeit des Stillstands, „das zuvor rege Vereinsleben kam völlig zum Erliegen“, klagt Kaiser. Und erst jetzt erholt es sich langsam. Geblieben ist ein Problem: Es fehlt der Nachwuchs. 150 Mitglieder zählt der Modellflugverein, und seit 30 Jahren wird er geführt von Kaiser (66 Jahre alt). Wenn man es gut meint, dann steht so ein langer Vorsitz für Kontinuität. Wenn man es weniger gut meint, dann steht so eine Dauer für: Es bietet sich niemand anderes an, der den Job machen will. In Zeiten von Spielekonsolen oder Computerspielen ist Modellfliegen für junge Leute nicht mehr so attraktiv.

Fliegen ist allerdings in dieser Zeit auch nicht mehr positiv besetzt, weil umweltschädlich. Gilt das auch für die kleine Modellwelt von Dietzenbach? „Nein“, betont Kaiser. Maschinen in seinem Verein fliegen zu 95 Prozent mit Akkus, aufgeladen mit Ökostrom aus der Steckdose des Vereinsheims. Und die restlichen fünf Prozent sind auch nicht mit Kerosin unterwegs wie die Urlauberjets nach Mallorca, sondern mit Biokraftstoff, wie ihn etwa Forstarbeiter für ihre Kettensägen verwenden. Und davon verbrauchen die Dietzenbacher Modellpiloten gerade einmal 20 Liter im Jahr, versichert Kaiser. „Wir kennen keine Flugscham“, sagt er, „jedes Fußballspiel unter Flutlicht ist klimaschädlicher“. Und dann zeigt er auf eine Wiese neben dem Vereinsheim, die ein Blüten- und Insektenbiotop ist, „weil sie von uns nur einmal im Jahr gemäht wird“. Gut, der Rasenmäher dafür verbraucht Diesel. Na ja.

Vorsitzender ärgert sich über Drohnenhalter

Und wer dem Verein vorwirft, dass er alle fünf Jahre in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde die Kronen eines etwa 0,5 Hektar großen Waldstückes kappt, um die Einflugschneise des Landefeldes freizuhalten, dem entgegnet Kaiser, dass dafür nebenan eine Kiesgrube aufgeforstet worden ist. Das ist eine Fläche von etwa 300 Mal 150 Meter. „Wir verhalten uns sehr umweltbewusst“, versichert der Vorsitzende. Dazu gehört auch, dass die Elektromotoren der kleinen Flugzeuge erst an ein Bienensummen erinnern und schon nach drei, vier Metern Höhe nicht mehr zu hören sind. Die maximale Flughöhe der Dietzenbacher Modellpiloten beträgt übrigens 150 Meter. Höher dürfen sie nicht, das hängt mit dem Flugverkehr am Frankfurter Airport zusammen.

Was Kaiser nur ärgert, ist die immer stärkere Verbreitung von Drohnen. Schon für 130 Euro kann man so ein Gerät kaufen. „Doch die Nutzer sind keine Modellflieger, sie kennen die Gesetze nicht.“ Modellflieger fliegen der Ästhetik wegen, Drohnenflüge verfolgen meist einen Zweck: Fotos oder Filme machen. Doch mit der Majestätik eines „Fieseler Storch“ können sie niemals mithalten. (Von Steffen Gerth)