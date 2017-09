Fotofinish nach zehn Kilometern

Dietzenbach - Zum zwölften Mal richtete der Lions-Club seinen traditionellen Stadtlauf aus. Während die Kleinen Geld für ihre Schulen erliefen, gab es bei Großen spannende Zieleinläufe. Von Burghard Wittekopf

Einiges los war beim zwölften Stadtlauf des Lions-Club in der Kreisstadt. 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene meisterten die unterschiedlichen Strecken. „Wir sind sehr froh über den erneut hohen Zuspruch“, sagte André Oltersdorff, Präsident des Lions-Clubs Dietzenbach. „Das Wetter hat auch wieder mitgespielt.“ Seinen besonderen Dank richtete er an die zahlreichen Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Die Kleinsten durften auch in diesem Jahr zuerst ran. Zahlreiche Eltern zückten ihre Handys, um den entscheidenden Moment festzuhalten. So liefen hunderte Kinder auf der 1,4 oder der zwei Kilometer langen Strecke um die Wette. Dabei taten die Kinder nicht nur etwas für ihre Fitness, sondern auch für ihre jeweilige Schule. Und das hat sich gelohnt: „Jeder Zieleinläufer hat für seine Schule bares Geld erwirtschaftet, das in die Jugendarbeit fließen wird“, berichtete Oltersdorff.

+ Die Eltern und Freunde hielten den Lauf ihrer Kleinsten mit der Kamera oder dem Smartphone für die Ewigkeit fest. © bw Pünktlich um 9.30 Uhr standen dann die hoch motivierten Talente am Start, und Moderator Hans-Erich Scholze brachte seine ganze Erfahrung ein, damit dieser ohne Schubsen und Drängeln unfallfrei ablaufen konnte. Seinen Tipp „Teilt eure Kräfte ein, denn es gewinnt nicht derjenige, der vorne steht und als erstes losläuft, sondern wer am Ende zuerst das Ziel erreicht“ hörten nicht alle Kinder. Von den Anfeuerungsrufen der Eltern und Freunden angespornt, gingen einige den Lauf dann doch zu schnell an, sodass die ersten Kinder bereits nach wenigen hundert Metern eine Pause einlegen mussten. Nach 6:01 Minuten traf Zümra-Selin Ünal als Erste im Ziel ein. Sie startete für die Regenbogenschule und siegte in der Jahrgangsstufe Schülerinnen F10-11. Weitere erste Plätze erzielten Maja Levatic von der Rudolf-Steiner-Schule (Jahrgangsstufe D08-09 mit 5:30 Minuten), Hannah Holtschneider (Heinrich-Mann-Schule, Jahrgangsstufe C06-07 mit 5:15 Minuten), Michael Schlei (Montessori-Schule Jahrgangsstufe F10-11 männlich, mit 5:21 Minuten) sowie Ruven Preuß (Ernst-Reuter Schule mit 5:04 Minuten).

Siegerinnen im Lauf Weibliche Jugend wurden Julia Schadt (HMS, Schülerinnen B) und Sara Kiefer (SC Steinberg, Schülerinnen A). Die Männliche Jugend gewannen Aymane Boudchich (HMS, Schüler B) und Loukmane Chaou (HMS, Schüler A). Während der Mittagspause versorgten die Tell-Schützen die Gäste mit Kuchen und Leckereien vom Grill. Die musikalische Untermalung übernahm – wie im vergangenen Jahr auch – die Lehrerband der Ernst-Reuter-Schule. Sie spielte Swing der 20er- und 30er Jahre, der manche Gäste sogar zu einem kurzen „Tänzchen“ animierte.

Ernst wurde es dann um 13.30 Uhr. Der Vorsitzende des Gewerbevereines Guido Kaupat gab den Startschuss zum Jedermannlauf. Dieser Lauf, der über eine Distanz von vier Kilometern geht, richtet sich neben Einzelkämpfern auch an Firmen und Vereine. Sieger im Einzelkampf wurden Hafid Laasri (LG Eintracht Frankfurt, 12:56 Minuten) und Nina Beidl (SSC Hanau-Rodenbach, 15:54 Minuten). In der Kategorie Gewerbe und Vereine siegte wie im vergangenen Jahr die Firma Herth und Buss mit den Läufern Ziber Baki, Heiko Dieter und Yannik Scheffel. Auch die Kreisstadt Dietzenbach hatte es sich dieses Jahr nicht nehmen lassen und eine Mannschaft gemeldet. Unter großem Applaus erreichten Tim Kath, Dominik Hennig und Erster Stadtrat Dieter Lang das Ziel. Als Höhepunkt der Veranstaltung folgte der Start zum Zehn-Kilometerlauf.

Lang motivierte die Läufer in einer kurzen Ansprache und zählte den Countdown herunter. Insgesamt fünf Runden à zwei Kilometer mussten die Läufer absolvieren. Nach einem packenden Endspurt lief Karim El-Malki vom LG OVAG Friedberg-Fauerbach mit 35:25 Minuten als Erster über die Ziellinie, dicht gefolgt von Markus Heidl (35:27 Minuten), der für Spiridon Frankfurt antrat. Kerstin Bertsch (SSC Hanau Rodenbach), die schnellste Frau im Feld, erreichte eine Zeit von 38:35 Minuten.

Wie jedes Jahr wurde auch der Stadtmeister ermittelt. Schnellste Frau Dietzenbachs darf sich ab sofort Chiara Kaiser nennen, die die zehn Kilometer in einer Zeit von 44:11 Minuten absolvierte. Der schnellste Mann Dietzenbachs wurde mit 35:27 Minuten Markus Heidl. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die ersten drei Plätze der jeweiligen Altersklassen mit Urkunden prämiert. Die Sieger erhielten einen Pokal sowie einen Gutschein für Laufschuhe. Die Stadtmeister nahmen stolz den Wanderpokal in Empfang, den sie jetzt ein Jahr lang behalten dürfen.

Alle Ergebnisse und Zeiten des zwölften Lions-Stadtlaufs im Hessentagspark sind auf der Internetseite der Veranstalter unter dietzenbacher-stadtlauf.de aufgelistet.