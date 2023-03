Kreis Offenbach: Lappen-Umtausch geht auch ohne Termin

Ärger über geschlossene Führerscheinstelle

+ © dpa Im Volksmund „Lappen“ genannt: Das alte Papier verliert seine Gültigkeit und muss umgetauscht werden. © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Niels Britsch schließen

Weitere schließen

Der Streik im öffentlichen Dienst hat auch die Führerscheinstelle im Kreishaus in Dietzenbach lahmgelegt und für Ärger gesorgt. Der Kreis Offenbach weist auf einen Serviceschalter hin, an dem alte Lappen in den neuen EU-Führerschein ohne Termin umgetauscht werden.

Dietzenbach – Der Streik im öffentlichen Dienst hat am Dienstag auch die Führerscheinstelle im Kreishaus in Dietzenbach lahmgelegt. Leidtragende ist auch eine Anruferin, die nun vorerst weiterhin keinen gültigen Führerschein besitzt. „Ich fühle mich veräppelt“, schimpft die Rodgauerin, die am Dienstag vor verschlossenen Türen steht. Dabei habe sie Anfang Januar extra einen Termin ausgemacht, um ihren alten Führerschein, dessen Gültigkeit am 19. Januar ablief, gegen einen neuen umzutauschen.

Am Dienstag sei sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Dietzenbach gefahren, wo sie dann vor einem verschlossenen Kreishaus steht, berichtet die verärgerte 60-Jährige. Sie hätte sich gewünscht, dass wenigstens der Termin abgesagt worden wäre. Als sie vor dem Kreishaus noch den Hinweis erhält, dass für den Führerschein-Umtausch kein Termin notwendig ist, ist der Frust komplett. „Warum musste ich fast zwei Monate auf einen Termin warten, wenn ich doch gar keinen benötige?“

Kreis Offenbach: Lange Telefon-Warteschleife im Kreishaus

Sie kritisiert vor allem, dass über die Folgen des Streiks nicht informiert worden sei: „Auf der Homepage des Kreises stand lediglich, dass es zu Beeinträchtigungen kommen könne, von Terminausfällen war nicht die Rede.“

Als die Rodgauerin am nächsten Tag telefonisch nachfragen möchte, ob nun eine neue Terminvereinbarung notwendig sei, habe sie eine knappe halbe Stunde in der Warteschleife gehangen, anschließend genervt aufgegeben, berichtet sie.

Beim Kreis kann man den Ärger zwar verstehen, wehrt sich aber gegen die Vorwürfe: „Wir wurden bestreikt wie viele andere auch, wir haben den aber Streik nicht zu verantworten“, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. „Termine konnten nicht abgesagt werden, da schlicht kein Personal da war, was das hätte machen können“, lautet die Begründung, warum die Führerscheinstelle nicht über die ausgefallenen Termine informierte.

Kreis Offenbach: Führerschein-Umtausch geht auch ohne Termin

„Seit Herbst gibt es den Serviceschalter, an dem alte Führerscheine ohne Termin umgetauscht werden können“, stellt Kreissprecherin Ursula Luh klar. Von montags bis donnerstags jeweils zwischen 8 und 12 Uhr gibt es diese Möglichkeit, allerdings müsse man mit Wartezeiten rechnen, so die Auskunft aus dem Kreishaus.

Wer Verzögerungen vermeiden wolle, vereinbare einen Termin. Die Umtauschfristen seien außerdem seit Jahren bekannt, erinnert Luh. Trotzdem häuften sich vor dem 19. Januar – dem Stichtag für den Ablauf der Gültigkeit – die Anfragen für den Umtausch, weswegen meist keine zeitnahen Termine verfügbar seien. Die Kreissprecherin rät, sich frühzeitig um den neuen EU-Führerschein zu kümmern, am besten außerhalb der Zeit um den 19. Januar herum.

Kreis Offenbach: Ungültiger Führerschein kostet Bußgeld

Auch für die lange Warteschleife am Telefon der Kreishaus-Zentrale hat sie eine Erklärung: Seit der Corona-Pandemie sei das „Anrufer-Aufkommen immens hoch“ geworden. Luh vermutet, dass wegen des Streiks am Vortag wahrscheinlich noch mehr Menschen als ohnehin angerufen haben. Anrufe für die Führerscheinstelle liefen über die Telefonzentrale des Kreishauses, „weil wir nicht noch Fachpersonal für den Telefondienst abstellen wollen“, begründet die Kreis-Sprecherin.

Wer, wie aktuell die Anruferin aus Rodgau, keinen gültigen Führerschein mehr hat und beim Autofahren kontrolliert und nach der Fahrerlaubnis gefragt wird, muss nach Auskunft des Kreises ein Bußgeld von zehn Euro bezahlen. (Niels Britsch)

Infos im Internet auf der Homepage des Kreises