Dietzenbach - Noch unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Sonntag insgesamt fünf Autos aufgebrochen und verschwanden mit Beute im Wert von knapp 14.000 Euro. Das Ziel der Autoknacker waren drei BMW und zwei Mercedes.

An den geparkten Autos wurde entweder eine Scheibe zertrümmert oder aber das Türschloss gezogen, um anschließend Navigationsgeräte, Airbags und Lenkräder auszubauen. Die Karossen standen in der Forsthausstraße, der Berliner-, der Alsfelder-, der Danziger- sowie in der Bensheimer Straße. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Nummer 069/80981234 zu melden. (ch)

