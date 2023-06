Bewegendes Benefizkonzert für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Von: Barbara Scholze

Teilen

Eindrucksvoll war das Finale, bei dem sich die Musiker des Benefizkonzerts nochmals präsentierten. © Scho

Dietzenbach – Rund 60 Künstler auf der Bühne, mehrere hundert Gäste im Saal und eindringliche Darbietungen: Anlässlich des Benefizkonzertes für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien verwandelte sich das Capitol ein paar Stunden lang in einen Ort der Hilfeleistung.

Und zwar in einer besonderen Gemeinschaft. Organisiert hatten den Musikgenuss Ahmed Aslan von der türkischen Avrupa Saz-Musikschule, Joachim Neumann, Leiter der Musikschule Dietzenbach und Marcel Jung vom gleichnamigen Musikmanagement. Damit hatten sich unterschiedliche Dietzenbacher zusammengetan, die nicht nur von der Musik geprägt sind, sondern sich auch kontinuierlich sozial engagieren. Die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hatte der Erste Stadtrat René Bacher übernommen.

„Wir erleben hier ein Konzert, von dem wir uns, so schön es ist, gewünscht hätten, dass es nicht stattfinden muss“, stellte Bacher zu Beginn fest. Indes sei eine kontinuierliche Hilfe seit der Naturkatastrophe am 6. Februar nicht nur für die rund 2000 Dietzenbacher mit Wurzeln in der betroffenen Region eine Selbstverständlichkeit, sondern für die gesamte Stadtgemeinschaft. Ebenso betonte der türkische Generalkonsul Erdem Tunçer, der zu Gast war, die Notwendigkeit einer solchen Aktion: „Obwohl schon vier Monate vergangen sind, gibt es noch viele Wunden zu heilen.“

Das zeigte sich auch in der Fotoausstellung im Foyer des Capitols und an den eingespielten Bildern im Hintergrund der Bühne. „Obwohl ich um das Geschehen weiß, macht mich das zutiefst betroffen“, sagte Konzertbesucher Günther Weber. Dokumentiert wurde das erschreckende Ausmaß des Erdbebens, sichtbar wurden einmal mehr die völlig zerstörten Städte und unfassbares menschliches Leid. Nach letzten Zählungen sind mehr als 55 000 Menschen zu Tode gekommen, immer wieder ist bis heute von einer wahren „Apokalypse“ die Rede.

Bei freiem Eintritt war es entsprechend jedem Besucher unbenommen, die bereitgestellten Spendenkassen im Sinne der Opfer zu füllen. Das gelang auch im Laufe des Abends. Zugute kommen wird der Erlös der kürzlich gegründeten „Dietzenbach Acil Durum Topluluu“ (DADT), zu Deutsch „Dietzenbacher Notgemeinschaft“, die sich auf Initiative der türkischen Musikschule gebildet hat und vom Kreis Offenbach bereits mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet wurde. Organisiert werden mit dem Geld Sachspenden und Lebensmittelgutscheine.

Dabei erwiesen sich die erstklassigen Leistungen auf der Bühne als der Spendenbereitschaft sehr zuträglich. Die Organisatoren hatten den Abend zweigeteilt geordnet, im ersten Abschnitt präsentierte sich der Nachwuchs aus der Dietzenbacher Musikschule und dem Musikmanagement Marcel Jung. Auch die jungen Künstler im Alter zwischen zehn und 18 Jahren hatten sich schnell bereit erklärt, ihr Können der guten Sache zur Verfügung zu stellen. Unter viel Zwischenbeifall und manchen Standing Ovations waren Werke am Klavier und auf der Gitarre zu hören, etwa von Beethoven, Robert Schumann oder Jean Sibelius und ebenso der „Watermelon Man“ von Herbie Hancock.

Im zweiten Teil füllten die rund 40 Musiker verschiedener Generationen der Musikschule Avrupa Saz die Bühne. Zusammengestellt hatten sie ein Programm mit folkloristischen Stücken aus den von der Naturkatastrophe betroffenen Gebieten. „Es sind alles Trauerlieder“, sagte Halil Öztas, Co-Vorsitzender der SPD im Kreis Offenbach. Auch ihn hatte das Konzert nochmals aufgewühlt, hat er doch Wurzeln im Erdbebengebiet und Menschen im Familien- und Freundeskreis bei der Katastrophe verloren. Die von der türkischen Musikschule instrumental und mit Solisten interpretierten altbekannten Lieder zu hören, sei allerdings auch eine Gelegenheit, an der Trauer zu arbeiten. „Ich konnte innerlich alle Lieder mitsingen, es ist wie eine Art Nachruf“, sagte Öztas.

Von Barbara Scholze