Gelungener Start: Junge Flüchtlinge finden Ausbildung

Dietzenbach - Vor einiger Zeit sind Mohsen Safari, Mujib Ahmadi und Mustafa Rahimi als unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Nun haben sie eine Ausbildung gefunden – und ihre Türen geöffnet, um ihre Geschichte zu erzählen. Von Christian Wachter

Es ist deutlich aufgeräumter, als man es von einer Wohngemeinschaft erwarten würde, in der vier junge Männer leben, bei denen der 18. Geburtstag noch nicht all zu lange her ist. Und das, dem allgemeinen Vernehmen nach, nicht nur, weil sich Besuch angekündigt hat. Muji Ahmadi, Mustafa Rahimi und Mohsen Safari, drei der vier Bewohner, sind als minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.

Rahimi, der wie die anderen auch seit zwei Jahren in der Wohngruppe unweit des Rathauses wohnt, wurde in Afghanistan geboren. Früh ging es mit den Eltern in den Iran. Die Eltern, erzählt er, flohen mit ihm wegen des Krieges, der Macht der Taliban und weil man der ethnischen Gruppe der Hazara nicht immer wohlgesonnen ist. Aufgewachsen ist er im Iran, wo man als Afghane wenige Möglichkeiten habe. Von dort trat er die Flucht nach Deutschland an.

„Was Heimat ist, habe ich noch nie erlebt“, erzählt er. Nach drei Monaten in Frankfurt kam er nach Dietzenbach, durchlebte das, wovon in der Kreisstadt vielfach zu lesen war: die Notunterkunft im Boxclub, dann der Umzug ins Göpfert-Haus. „Als ich nach Dietzenbach kam, konnte ich kein Wort Deutsch“, sagt er, und hört sich dabei dennoch nicht so an, als er ob die Sprache erst seit einiger Zeit lernt. Wörter wie Abschiebeverbot gehen im flüssig über die Lippen, selbst wenn es eine vollständige Klarheit über die Zukunft wie bei so vielen anderen wohl auch bei ihm nicht gibt.

Dass er, nachdem er an der Peacock School Deutsch lernte und an der Georg-Kerschensteiner-Schule in Obertshausen den Hauptschulabschluss in einer InteA-Klasse schaffte, eine Ausbildung angetreten hat, dürfte dann aber doch mehr als ein erster Schritt sein. Er lernt bei der Firma Sigma Foto in Rödermark wie Objektive und Kameras kommissioniert werden. „Es ist toll hier“, betont er, nur verstehe er nicht, warum manche Menschen nicht so glücklich sind, wie sie es sein müssten, bei dem hohen Lebensstandard.

Die Betreuung von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen läuft über das Jugendamt des Kreises, auch bei jenen, die das 18. Lebensjahr vor Kurzem beendet haben. In Dietzenbach übernehmen das unter anderem die sozialpädagogischen Fachkräfte der Familienhilfe Becker&Aliyeva. Fanara Becker kennt die Jugendlichen, seit sie ihren ersten Fuß in der Kreisstadt setzten, hat sie auf das Leben hier vorbereitet, ihnen vom deutschen Verhältnis zur Mülltrennung erzählt oder wie man Bewerbungen schreibt. Ziel sei es aber, sich immer mehr herauszuziehen, auf dem Weg von der Intensivbetreuung hin zum betreuten Wohnen.

Lob für die Arbeit gibt’s vom Kreisbeigeordneten Carsten Müller: „Frau Becker hat das super gemacht.“ Generell sei man auf einem guten Weg bei der Integration von Jugendlichen und jungen Volljährigen. „Immer mehr junge Flüchtlinge können in den Arbeitsmarkt vermittelt werden.“ Sandra Hansmann, Leiterin des Jugendamts, bekräftigt: Sie haben eine enorme Entwicklung hingelegt.“ Das trifft auch auf Mohsen Safari zu. Wie Rahimis, flohen auch seine Eltern aus Afghanistan in den Iran und er als Jugendlicher nach Deutschland.

Weil Zirkus-Chicana-Leiterin Diana Williams vermittelte, besuchte er nach der Heinrich-Mann-Schule eine ,normale’ Klasse an der Rudolf-Steiner-Schule, machte einen Hauptschulabschluss. Aber Deutsch, habe ihm mal jemand gesagt, lerne man ja ohnehin am besten durch Freunde. „Und das stimmt.“ Derzeit macht er eine Ausbildung als Elektroniker bei der KPV GmbH in Frankfurt – und ist dem Zirkus eng verbunden, trainiert mehrmals wöchentlich. So etwas wie eine Ausbildung jedenfalls habe er aus dem Iran nicht gekannt. Und Rahimi berichtet bestätigend, wie er als 13-Jähriger als Verputzer gearbeitet hat. „Jugendschutz gibt es eigentlich nicht, aber das prägt einen auch früh so, dass man denkt – so eine Flucht, das kann ich durchziehen.“

Zahl der Asylsuchenden weiter zurückgegangen Zur Fotostrecke

Mujib Ahmadi hat den Hauptschulabschluss zwar nicht gepackt, über Praktika und in Afghanistan erworbene Kenntnisse aber dennoch einen Ausbildungsplatz beim Café Ernst in Neu-Isenburg bekommen. Auch er spricht von der Taliban und anderen Problemen, wegen denen er einfach nicht zurück könne. Wie sein Vater möchte er einmal ein Gardinengeschäft eröffnen.

Probleme mit den Nachbarn hatte die Wohngruppe indes noch nicht. Nur einmal, erzählt Fanara Becker, habe sich jemand wegen eines falsch abgestellten Fahrrads beschwert.