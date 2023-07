Bernd Stelter bei gemeinsamer Fitness-Tour mit Fans in Dietzenbach

Nächste Biegung links: Nur noch 4000 Schritte vom Ziel entfernt sind (von links) Bernd Stelter, Arno Kuchinka, Manfred Gaubatz und Foxterrier Mona. © bw

Komiker Bernd Stelter lädt vor seinem Auftritt im Dietzenbacher Capitol zum Spaziergang

Dietzenbach – Möglichst jeden Tag 10 000 Schritte gehen und sich so fit halten: Das ist die Devise von Komiker, Sänger, Schauspieler und Schriftsteller Bernd Stelter. Er hat sich dafür eine Fitnessuhr mit Schrittzähler gekauft und ist losgelaufen. Anfangs habe er sich daran gewöhnen müssen, aber jetzt fehle ihm etwas, wenn er sein selbstgestecktes Pensum nicht erreiche, erzählt er. Letzten Herbst ist der 62-Jährige auf die Idee gekommen, dass er sein Publikum mit einbinden könnte, seitdem verlost er vor jedem Auftritt einen gemeinsamen Spaziergang im jeweiligen Veranstaltungsort. Wir haben den Komiker vor seinem Auftritt im Capitol auf seiner Fitness-Tour begleitet.

Wer sich für das „Walk and Talk“ mit Stelter bewirbt, sollte allerdings über eine gewisse Grundfitness verfügen, denn die 10 000 Schritte entsprechen einem Spaziergang von ungefähr acht Kilometern. Diesmal hat Stelter das Gelände rund um das Hofgut Patershausen ausgewählt. Die Route hat er mit einer App bereits festgelegt. „Das ist sehr praktisch“, sagt er. „Ich gebe an, wie weit ich gehen möchte, dann wähle ich den Schwierigkeitsgrad aus und schon habe ich eine Route.“ Oft geht es dann über kleine, dornige Wege, aber das macht dem Rheinländer nichts aus.

Bernd Stelter: „Sport in Gesellschaft macht doppelt Spaß.“

Mit dabei sind Manfred Gaubatz aus Dreieichenhain und der Dietzenbacher Künstler Arno Kuchinka. Bereits nach wenigen Schritten kommen die drei ins Plaudern. Fragen, wie er auf das Spaziergehen gekommen ist, beantwortet der Entertainer: „Ich habe es mit Joggen probiert“, sagt er. „Doch das ist zu aufwendig, denn ich muss mich vorher umziehen, dann komme ich geschwitzt zurück, muss duschen und mich wieder umziehen.“ So habe er sich für das Gehen entscheiden, das habe ihm gutgetan, die Auswirkungen auf seine Gesundheit seien sehr positiv. Irgendwann sei er auf die Idee gekommen, sein Publikum zum Mitmachen einzuladen, denn der Sport mache in Gesellschaft doppelt Spaß.

Vorbei geht es an den Kühen von Bauer Ommert, die gemütlich auf den Feldern grasen. Am Ende der Lichtung brummt sein Handy und zeigt einen Richtungswechsel an: „Hier links auf diesen kleinen Weg“, sagt Stelter und schreitet voran. „Wart ihr hier schon mal?“, fragt er in die Runde. Schnell wird klar, dass auch die Einheimischen nicht alle Wege kennen. Als die Gruppe die Bieber erreicht, bleibt sie an einem kleinen Teich stehen, der mit Wasserlinsen übersät ist. Auf einem abgestorbenen Ast sitzt eine Nilgans und lässt sich die Sonne auf das Federkleid scheinen. Der See ist gesäumt von Holzschnitzereien, es sollten nicht die letzten Kunstwerke auf dem Weg bleiben. Kurz nach der Überquerung der Bieber sieht Stelter einen großen Käfer über den Weg krabbeln. „Das ist wahrscheinlich eine Maulwurfsgrille“, sagt Gaubatz fachkundig. Stelter fotografiert das Ungetüm und sucht im Internet nach einem Abbild. „Tatsächlich“, sagt er und freut sich über die Sachkundigkeit seiner Mitwanderer.

Auch über Politisches spricht Bernd Stelter beim Spaziergang in Dietzenbach

Auch politische Themen werden angeschnitten, wobei das Erstarken des rechten Rands auch den Komiker zum Nachdenken bringt. „Ein Drittel der Menschen fühlen sich abgehängt und missverstanden“, zitiert er aus einer Studie. „Wenn man dann mit den Leuten versucht, ins Gespräch zu kommen, trifft man auf Unverständnis.“ Was ihn am meisten schocke, sei die Tatsache, dass die Unzufriedenen sich nicht überzeugen ließen. So habe er festgestellt, dass eine Diskussion oft nicht möglich sei. „Wenn ich sie frage, was sie von ihrer Meinung abbringen könnte, sagen sie oft: Nichts!“

Doch Bernd Stelter lässt sich von solchen Problemen nicht aus der Ruhe bringen. Er sei ein Optimist. „Das glücklichste Volk sind die Finnen“, erklärt er. Und es sei wünschenswert, dass die Menschen in Deutschland auch so glücklich seien und nicht nur griesgrämig dreinschauten. „Genießen Sie jeden schönen Augenblick“, so sein Ratschlag an sein Publikum bei seinem Auftritt am Abend. „Und dann packen Sie diesen Augenblick als Erinnerung in Ihre Tasche und sammeln ihn.“ Sowohl bei seinem Spaziergang als auch am Abend im Capitol schlägt er lustige und nachdenkliche Töne an. Der Komiker schafft es, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. „Bernd Stelter ist ein authentischer Mensch“, sagt Gaubatz am Ende der Aufführung. Ihm haben Spaziergang und der Abend mit Stelter sehr gut gefallen.