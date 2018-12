Gemeinschaftsunterkunft an der Paul-Brass-Straße fertig

Dietzenbach - Die Gemeinschaftsunterkunft des Kreises Offenbach für Geflüchtete in Sichtweite der Skater-Anlage ist fertig. Eigentlich sollte sie schon 2016 bezugsbereit sein. Doch ein insolventer Generalunternehmer hat die Fertigstellung massiv verzögert. Von Ronny Paul

2016 sollte das Gebäude des Kreises Offenbach an der verlängerten Ober-Rodener-Straße ursprünglich fertig sein. Zwei Jahre später ist der Bau nun vollendet, allerdings hat sich der Straßenname mittlerweile geändert. In der Paul-Brass-Straße 14 ist die Gemeinschaftsunterkunft des Kreises Offenbach so gut wie bezugsfertig. Möbel sollen Ende der Woche angeliefert werden, sodass ab dem 17. Dezember die ersten Geflüchteten einziehen könnten. Allerdings präferieren Kreissozialdezernent Carsten Müller und sein Dietzenbacher Pendant, Erster Stadtrat Dieter Lang, als Einzugdatum den Beginn des kommenden Jahres, da zwischen den Feiertagen zwangsläufig Personalengpässe drohen. In dem Zusammenhang erinnert Lang an den Dezember vor drei Jahren, als Kreis und Stadt in einer Nacht- und Nebelaktion Geflüchtete in Containern am Waldstadion unterbringen mussten. Das sei wegen der Feiertage nur dank der vielen Ehrenamtler machbar gewesen, betont Lang.



Müller informiert, dass der Kreis erst kommende Woche neue Zuweisungszahlen bekomme, also dann erst definitiv sagen kann, ob die neuen Bewohner bereits dieses oder erst zum Anfang des kommenden Jahres in die Unterkunft einziehen können. „Auch wenn die Zuweisung von Flüchtlingen im Jahr 2018 erneut stark rückläufig ist, brauchen wir aktuell diese Einrichtung“, sagt Müller. „Aus wirtschaftlichen Überlegungen haben wir uns bereits 2015 dazu entschlossen, an verschiedenen Standorten selbst zu bauen. Damit können wir, so ist es mittelfristig geplant, auf angemietete Unterkünfte verzichten, sobald die bestehenden Mietverträge auslaufen. Außerdem wollen wir dauerhaft auch auf die Reserveunterkünfte verzichten, wie beispielsweise auf das Gebäude hier in Dietzenbach an der Voltastraße.“

In dem neuen zweigeschossigen Bau ist Platz für 120 Geflüchtete in insgesamt 61 Zimmern – 45 Doppel- und acht Familienzimmer. Zur gemeinschaftlichen Nutzung gibt es acht Küchen, zwei Gemeinschaftsräume, Duschen und Toiletten sowie einen Waschmaschinen- und einen Abstellraum für Kinderwagen.

Die Betreuung der neuen Bewohner übernimmt eine Awo-Mitarbeiterin, die ständig vor Ort sein wird. Ein Hausmeister kümmert sich außerdem um Gebäude und Außenanlagen, auf denen die Pflanzarbeiten in den kommenden Wochen fertiggestellt werden sollen. Die Zufahrtsstraße werde von städtischen Mitarbeitern im Frühjahr noch befestigt, kündigt Müller an.

Die Fertigstellung der Gemeinschaftsunterkunft hatte sich, wie berichtet, verzögert, weil das beauftragte Unternehmen Konkurs anmeldete. „Die Pleite des ursprünglichen Gerneralunternehmers hat uns um mindestens ein Jahr ausgebremst“, sagt Müller. Danach habe es einige Zeit gedauert, bis die Schadensersatzansprüche des Kreises geklärt waren. Denn auf der Baustelle sind nicht zertifizierte Baumaterialien eingesetzt worden. Nach Abschluss des Verfahrens hat der Kreis Offenbach die Fertigstellung in Eigenregie übernommen.