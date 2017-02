Über die Hälfte fährt vor Schule zu schnell

Dietzenbach - Erneut führen Polizisten der Stationen Heusenstamm und Dietzenbach am Montagvormittag eine gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle in der Dietzenbacher Rodgaustraße durch. Am Ende der Kontrolle gibt es alarmierende Ergebnisse.

Zwischen 10 und 11.30 Uhr überprüften die Beamten im Bereich der Ernst-Reuter-Schule die Einhaltung des Tempolimits. Von 58 Fahrzeugen hielten sich 31 nicht an die 30 Stundenkilometer. Ein Autofahrer fuhr sogar mehr als doppelt so schnell. Außerdem waren sieben Insassen nicht angegurtet, einige hatten keine Papiere dabei oder auch keinen TÜV für sein Fahrzeug. Außerdem wiesen zwei Autos Mängel auf, die die Besitzer nun beseitigen müssen. Die Dienststellenleiter kündigten weitere gemeinsame Kontrollen ihrer Beamten vor Schulen und Kindergärten an. (kl)

Kuriose Blitzer-Bilder: Die verrücktesten Radarfotos Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa