Heinrich-Mann-Schule: „Darstellendes Spiel“ wird als Prüfungsfach immer beliebter

Dietzenbach – Wer in diesen Tagen durch die Aula der Heinrich-Mann-Schule geht, dem fällt schnell auf, welche Phase eingeläutet ist. Plakate, auf denen von „Viel Glück“ bis „Du schaffst das“ Motivationssprüche stehen, leiten traditionell die Prüfungszeit ein. Von Patrick Eickhoff

Und während die meisten der insgesamt 80 angehenden Abiturienten Englisch, Deutsch und Mathe pauken, gibt es neun Schüler, die dem letzten Tag der schriftlichen Prüfungen entgegenfiebern. „Dann erhalten sie ihre Aufgabenstellung für die spielpraktische Prüfung im Fach Darstellendes Spiel (DS)“, verrät Studienleiter Boris Müller.

Das Fach, das mittlerweile im vierten Jahr an der HMS angeboten wird, erfreut sich steigender Beliebtheit. Mittlerweile gibt es drei Kurse in der elften Klasse und jeweils zwei in der zwölften und dreizehnten. Haben sich im vergangenen Jahr noch erstmalig drei Schülerinnen im Abitur in DS prüfen lassen, wagen jetzt neun Schüler den Versuch. „Sie entwickeln im Wahlpflichtfach und bei den Aufführungen ein Gemeinschaftsgefühl und wählen es deshalb nicht so schnell ab“, betont Mirjam Bienenkopf, Lehrerin und Fachsprecherin für Darstellendes Spiel.

+ Freuen sich über den Zuspruch: Studienleiter Boris Müller und Fachsprecherin Mirjam Bienenkopf. © Eickhoff

Es fällt ins „sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld“ und ist eine Alternative als fünftes Prüfungsfach, wie Musik oder Kunst. Doch wer glaubt, bei den Tests handelt es sich lediglich um ein wenig Theaterspielen, der irrt sich. „Es ist sehr anspruchsvoll“, sagt Mirjam Bienenkopf. Denn wer sich entscheidet, DS als fünftes Prüfungsfach zu wählen, erlebt einen zweigeteilten Test: einen spielpraktischen und einen mündlichen Teil. „Für den ersten haben sie vier bis sechs Wochen Zeit“, betont Mirjam Bienenkopf. Es gebe verschiedene Methoden, doch diese sei die fairste. Die Fachsprecherin führt aus: „Die Schüler erhalten einen literarischen Text, ein Gedicht, einen Zeitungsausschnitt oder auch ein ganzes Werk samt Aufgabenstellung. In der Zeit erarbeiten sie alleine oder auch in Gruppen das Stück, die Umsetzung sowie die Kostümauswahl.“

Die Aufführung geht zwischen fünf bis maximal zwölf Minuten. „Das sind echt Höhepunkte“, sagt Mirjam Bienenfeld. „Da hat man dann auch mal Tränen in den Augen oder Gänsehaut, weil die Schüler das so toll machen.“ Das unterscheide DS auch von anderen Fächern, bei denen diese Momente eher selten vorkommen. „Besonders schade ist, dass niemand anderes danach die Stücke sieht, weil Aufzeichnungen ja verboten sind.“

In der mündlichen Prüfung, die etwas später folgt, geht es dann mehr um die Theorie. „Da sind dann beispielsweise Dramaturgie oder Rollenentwicklung interessant“, verrät die Lehrerin. Doch auch die Klausuren auf dem Weg bis zum Abitur sind nicht nur ausschließlich voll mit Theorie. Denn in den sogenannten Q-Phasen gebe es immer wieder praktische Aufführungen. „Da mussten sie beispielsweise Schneewittchen gemeinsam darstellen, oder ein Drama alleine inszenieren“, sagt Mirjam Bienenkopf.

Und auch Studienleiter Boris Müller ist glücklich, dass sich das Angebot an der HMS mehr und mehr etabliert. „Da wächst richtig was zusammen“, sagt er. „Und auch bei den großen Aufführungen, die es bei uns in der Schule gibt, übernehmen die Jugendlichen Verantwortung und kümmern sich beispielsweise um die Licht- und Tontechnik.“