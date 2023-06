Streit über Schulleitung: GEW kritisiert Kultusministerium

Von: Barbara Scholze

Der Streit um die Nachfolge von Hans Peter Löw, Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule, geht weiter, für Samstag ist eine Demonstration geplant. © Archivscho

Der Streit um die Nachfolge von Heinrich-Mann-Schulleiter Hans Peter Löw in Dietzenbach geht weiter. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übt massive Kritik am hessischen Kultusministerium.

Dietzenbach – Eine Lösung ist noch nicht in Sicht, die Nachfolge von Hans Peter Löw, Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule (HMS), der mit den Sommerferien in den Ruhestand geht, ist nach wie vor in der Diskussion. Wie berichtet, soll per Entscheidung des Kultusministeriums Ralf Guinet die Stelle übernehmen. Die Personalie ist äußerst umstritten, denn der ehemalige Schulleiter der Ernst-Göbel-Schule in Höchst und der Albert-Einstein-Schule in Groß-Bieberau war auf seinen vorherigen Positionen unter anderem wegen Mobbingvorwürfen in die Schlagzeilen geraten. Da bis jetzt weder vonseiten des Ministeriums noch des Staatlichen Schulamtes Bewegung in die Debatte gekommen ist, hat sich die Schulgemeinschaft nun zu einem weiteren Schritt entschlossen: Schulelternbeirat und die Schülervertretung haben gemeinsam mit CDU, FDP, Grünen, Linken und SPD für den kommenden Samstag, 24. Juni, zu einer Demonstration aufgerufen. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Heinrich-Mann-Schule (Etruskerstraße 2). Unter dem Aufruf „Für eine starke Zukunft: Gemeinsam für gute Bildung in Dietzenbach“ geht es zum Kreishaus an der Werner-Hilpert-Straße, wo einzelne Vertreter sprechen werden.

„Wir sind Ende Mai über die Personalentscheidung informiert worden und haben seitdem mehrere Gespräche mit unterschiedlichen Beteiligten geführt“, berichtet Thomas Münch, Vorsitzender des Schulelternbeirates. Unter anderem habe eine außerordentliche Sitzung des Beirates mit Schulamtsleiterin Susanne Meißner stattgefunden, auch mit Landrat Oliver Quilling (CDU) hätten die Eltern gesprochen. Für die nächste Zeit sei der Beirat nun beauftragt, weiter in die Kommunikation zu gehen, eine konkrete Lösung zeichne sich bisher nicht ab.

Nicht nur die Beteiligten der Schule, auch Vertreter der Dietzenbacher Politik sehen nach wie vor in der Personalentscheidung keine Perspektive für die kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. In einem Schreiben an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatten die Parteienvertreter bereits gefordert, die Entscheidung zu überdenken. Nun äußern sie sich erneut. So teilte etwa der Erste Stadtrat René Bacher (Grüne) anlässlich einer Veranstaltung zur Bildung mit: „Wir haben derzeit mit der Heinrich-Mann-Schule eine Schule in einer besonderen Bredouille.“ Hans Peter Löw habe die Schule hervorragend geleitet, das Ministerium aber habe eine Neuregelung vorgenommen, die so nicht gewollt sei. „Wir müssen Perspektiven ermöglichen, gerade in Dietzenbach mit dem hohen Anteil bildungsferner und von Armut betroffenen Kinder“, betonte er. Entsprechend solle die Stelle nicht mit jemandem besetzt werden, der nur zwei Jahre bleibe. Damit spielte Bacher auch auf das Alter Guinets an, der in absehbarer Zeit den Ruhestand antreten wird. Auch der Stadtverordnete Christoph Mikuschek (CDU) betont in einer Stellungnahme: „Die HMS muss mit Erfahrung und Weitsicht in die Zukunft geführt werden.“ Dabei sollten die Beteiligten mehr miteinander als übereinander sprechen. Nur dann sei es möglich, festzustellen, „dass manche Dinge eventuell nicht passen“. Anlässlich von Gesprächen mit Kultusminister Lorz (CDU) hatte Mikuschek in den sozialen Medien bereits mitgeteilt: „Wir sind auf einem guten Weg, eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu erarbeiten.“ Ebenso engagiert sich die SPD weiterhin für eine Alternative: „Dietzenbach hat eine langfristige Lösung verdient und nicht eine Interimslösung nach Aktenlage“, sagt der Partei- und Fraktionsvorsitzende Ahmed Idrees. Er sei froh, dass die Stadtgemeinschaft in dieser Frage zusammenstehe und das Kultusministerium auffordere, die Entscheidung zu überdenken.

Während das Staatliche Schulamt keine Auskunft geben möchte und auf das Kultusministerium verweist, äußern sich nun Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Kreisverband Offenbach-Land: „Es ist nicht die erste Schulleitung im Kreis Offenbach, die aufgrund eines bedenklichen Führungsstils in den Fokus von Politik, Gewerkschaften und Personalvertretungen gerät.“ Ob Herr Guinet als Schulleiter für die HMS geeignet sei, sei dabei nebensächlich. Vielmehr sei seine Geschichte, „symptomatisch für eine völlig verfehlte Personalpolitik des Kultusministeriums“. Auch aufgrund mangelnder Ausbildung sei der Schulleitungsposten „unattraktiv“ geworden. Leitungsstellen würden per Erlass besetzt, „ohne jeglichen Austausch mit anderen Gremien“. (Barbara Scholze)