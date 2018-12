Helen-Keller-Schule: Gebäude ist "nicht mehr sanierungsfähig"

Dietzenbach - Um die Rückkehr der derzeit ausquartierten Schüler und Lehrer der Helen-Keller-Schule ist es nicht gut bestellt. Ein zweites Gutachten soll dem mit Rissen versehrten Schulgebäude keine Zukunft bescheinigen. Von Ronny Paul

Seit Beginn der Herbstferien ist die Helen-Keller-Schule (HKS) gesperrt. Risse waren am Gebäude der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen an der Arminiusstraße in Steinberg festgestellt worden (wir berichteten). Das bringt nicht nur den Alltag der Schüler und Lehrer durcheinander, sondern zehrt auch an deren Kräften. „Die Situation ist den Schülern und Lehrern deutlich anzumerken“, sagt Schulleiter Berthold Geist. Sechs Klassen der HKS sind vorläufig in der benachbarten Heinrich-Mann-Schule untergekommen. Vier weitere Klassen fahren täglich in die Seligenstädter Don-Bosco-Schule, die den gleichen Förderschwerpunkt hat. Schüler und Lehrer seien aktuell deutlich gestresster als sonst, berichtet Geist. Alleine die 30 bis 60 Minuten Fahrt Richtung Seligenstadt hinterlasse ihre Spuren.

Schülern werde auf der Fahrt schlecht, manche seien aktuell gar krank. Und obwohl man sehr gut an beiden Schulen aufgenommen wurde und die Heinrich-Mann-Schule der HKS auch einen Büroraum zur Verfügung gestellt habe, könne das kein dauerhafter Zustand bleiben, sagt Geist, der täglich versucht, morgens und mittags bei der Busabfahrt beziehungsweise -ankunft zugegen zu sein. „Wir führen relativ viele vertrauliche Gespräche mit Eltern und Lehrern, dazu fehlt uns aktuell ein Raum, wo diese stattfinden können.“ Alles in allem sei der Ist-Zustand auf Dauer zu belastend: „Die Kollegen müssen den Kopf frei haben, um sich auf die Schüler einzulassen“, betont Geist, der den Kreis Offenbach und auch die Kreisverkehrsgesellschaft in der schwierigen Situation als „außerordentlich hilfsbereit“ bezeichnet.

Wie es nun mit dem Gebäude weitergeht, ist unklar. Ein erstes Gutachten habe laut Geist besagt, dass die Gefahr bestehe, dass einzelne Gebäudeteile herausbrechen könnten. Um die Gefahr auszuschließen, seien etwa zwei Stützen in der Schulbibliothek, in den Toiletten und im ersten Obergeschoss angebracht worden. Auch habe er aus dem ersten Gutachten entnommen, dass, sollten die Stützen stehen, das Gebäude wieder komplett nutzbar sei. „Das hat uns Hoffnung gemacht“, gesteht Geist. Jedoch habe ein Fachmann nach einer Begehung der HKS festgestellt, dass das Schulgebäude auf keinen Fall freigegeben werden könne, berichtet Geist. Die kurzfristigen Maßnahmen reichen zwar aus, damit Bauarbeiter ins Innere können, aber bei Schülern und Lehrern sei das Risiko zu groß, „Nach dem, was ich mitbekommen habe, ist das Gebäude nicht mehr sanierungsfähig“, sagt Geist. Heißt: Es müsste ein Neubau her. Womöglich ein gemeinsamer mit der Dezentralen Schule des Kreises Offenbach, mit der die HKS seit Jahren kooperiert und die derzeit im Kreishaus untergebracht ist. „Das wäre sinnvoll“, findet der HKS-Schulleiter. Allerdings ist das – wenn überhaupt – Zukunftsmusik.

Geist beschreibt den Zustand des Gebäudes: Von außen sei nicht viel zu sehen. „Wenn man aber die Deckenverkleidung abnimmt, ist ganz deutlich zu erkennen, dass sich Gebäudeteile voneinander wegbewegt haben.“ Geist schätzt: um mehrere Zentimeter. Er vermutet, Ursprung der Beschädigungen sei der extrem lange und trockene Sommer. Denn die HKS wurde 1982 auf einem früheren Feuchtgebiet mit lehmigen Untergrund gebaut. Der Jahrhundertsommer habe viele Setzrisse an Gebäuden ohne Keller – wie bei der HKS – verursacht, merkt Geist an. Er hofft nun, dass die vom Kreistag eigentlich für den Übergang beschlossene Container-Lösung relativ zügig aufgebaut werden kann. „Das darf sich nicht lange hinziehen“, fordert er.

Vonseiten des Schulträgers, des Kreises Offenbach, heißt es: Die ganze Zeit habe noch Hoffnung bestanden, dass das Gebäude wieder nutzbar gemacht werden könne. Doch nach besagter Begehung durch den Fachmann sei klar, dass dies nicht möglich ist, sagt Kreissprecherin Ursula Luh auf Anfrage. Sie versichert jedoch: Entweder gibt es ein Lösung mit Containern oder ein alternatives Gebäude. Der Kreis wolle schnellstmöglich eine Lösung finden.