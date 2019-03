Viele Millionen für Straßen in der Region

Dietzenbach – Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil nimmt in diesem Jahr viele Millionen Euro in die Hand, um die Straßen im Rhein-Main-Gebiet instand zu halten beziehungsweise zu verbessern. Von Michael Eschenauer

Wie Alexander Pilz, Regionaler Bevollmächtigter Rhein-Main, gestern berichtete, fließen im Bereich Stadt und Kreis Offenbach, Hochtaunus sowie Frankfurt grob geschätzt 40 bis 50 Millionen Euro in Maßnahmen an den Autobahnen. Im Bereich Bundes- und Landesstraßen sowie Kreisstraßen sind es 15 bis 20 Millionen Euro. Insgesamt gebe man in diesem Jahr im Zuständigkeitsbereich von Hessen Mobil – dies sind der Hochtaunus-, der Main-Taunus-, der Rheingau-Taunus- und der Kreis Offenbach – 100 Millionen für die Autobahnen aus. In die Bundesstraßen fließen rund 30 Millionen, in die Landesstraßen zehn Millionen Euro.

„Wir nehmen große Anstrengungen sowohl planerischer als auch finanzieller Art auf uns, um die Belastungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten“, warb Pilz um Verständnis für die Baumaßnahmen. Eins ist sicher: Die A3 erwischt es besonders heftig.

Neue Brücke über A3

A3 Richtung Würzburg, Anschlussstelle Offenbach. Hier wird die Brücke Richtung Norden neu gebaut. Bauzeit: April 2020 bis Herbst 2021. Auch die zugehörige Rampe wird angepasst. Bauzeit Juli bis September 2019.

Neue Fahrbahn

Die Fahrbahn der A3 in Richtung Würzburg wird vor der Landesgrenze über fünf beziehungsweise 3,5 Kilometer erneuert. Die Anschlussstelle Seligenstadt wird in Richtung Würzburg im Sommer für etwa zehn Tage gesperrt. Bauzeit Frühjahr 2019 bis Oktober 2020 (mit Pause im Winter)

Neue Nothaltebuchten

An der A3 entstehen zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd/Flughafen und der Anschlussstelle Hanau drei Nothaltebuchten. Grund ist der Wegfall der Standstreifen, da diese für den Verkehr freigegeben wurden. Bauzeit von Juli bis August 2019.

Instandsetzung

Die Überführung der A66 über die A5 am Nordwestkreuz wird erneuert. Bauzeit von März 2018 bis 2021/2022.

Umbau Auffahrt

Die Anschlussstelle der A45 auf die B469 bei Mainhausen in Richtung Aschaffenburg wird umgebaut. Bauzeit von September bis November 2019. Vollsperrung der Anschlussstelle.

A661 am Ratsweg

Die Brücke der A661 über den Ratswegkreisel wird im Bereich der Dehnungsfugen saniert. Bauzeit: März bis September 2019.

Kaiserlei

Am neuen Knotenpunkt Kaiserlei in Offenbach werden die Auf- und Abfahrtsrampen für die A661 angepasst. Bauzeit von Februar 2017 bis September 2020.

Talbrücke Langen

Die Talbrücke der A661 bei Langen wird erneuert. Bauzeit von April 2019 bis August 2020. Die Baustelle wird 1,8 Kilometer lang sein.

Überführung

Die Überführung der L3313 über die A661 nahe der Anschlussstelle Neu-Isenburg wird instandgesetzt. Bauzeit: August 2019 bis Mai 2020. Ampelregelung.

Erneuerung B43

Die Fahrbahn der B43 wird zwischen Frankfurter Kreuz und Anschlussstelle Frankfurt-Süd/Flughafen auf 3,6 Kilometer erneuert. Bauzeit: Mai bis August 2019.

Erneuerung B45

Die Fahrbahn der B45 wird zwischen der Anschlussstelle Rodgau-Hainhausen und Rödermark-Ober-Roden in Richtung Süden über 6 Kilometer erneuert. Bauzeit: April bis November 2019. Fünf Rampen werden an den Wochenenden gesperrt.

Überführung erneuern

Die Brücke der K191 über die B 448 bei Mühlheim-Lämmerspiel wird erneuert. Bauzeit: Mai bis Oktober 2019. Die K 191 wird voll gesperrt, auf der B 448 gibt es einen Engpass.

Überweg

An der K 168 bei Langen/Egelsbach wird die Fahrbahndecke erneuert und ein Übergang eingerichtet. Bauzeit im zweiten Halbjahr 2019.

Radlerübergang

An der K 174 in Nieder-Roden wird der Übergang für Radler in Höhe Heusenstammer Weg verbessert. Bauzeitpunkt: April 2019.

Ausbau

Die K 185 zwischen Klein-Welzheim und Seligenstadt auf einer Länge von einem Kilometer hat bereits begonnen und wird voraussichtlich bis zum Dezember dauern. Es gibt eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn mit Einbahn-Regelung.