Hinter den Kulisse: Der betriebsärztliche Dienst Gany.MED behandelt in Dietzenbach

Durch richtige Vorsorge arbeitsfähig bleiben

Ein Team: Ralf und Anja Karl (vorne von links), Doktor Philip Ferstl sowie Leonie und Larissa Karl (hinten von links) haben sich mit ihrem betriebsärztlichen Dienst Gany.Med in der Waldstraße niedergelassen.

Die Dietzenbacher Unternehmenswelt hat einiges zu bieten. In loser Reihenfolge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Diesmal haben wir den Betriebsärztlichen Dienst Gany.MED besucht.

Dietzenbach – Gany.MED ist ein familiengeführter Dienstleister für Arbeitsmedizin. Von angestaubten Methoden, die von Generation zu Generation weitergetragen werden, kann hier jedoch keine Rede sein. Zum einen gibt es die Praxis in ihrer jetzigen Form erst seit 2021. Zudem ist es das Ziel von Familie Karl und dem leitenden Betriebsmediziner Philip Ferstl, neben dem standardisierten System der Arbeitsmedizin weitere Angebote zu entwickeln. Dazu gehören etwa Gesundheitstage in Unternehmen, entsprechende Kurse oder individuelle Sprechstunden. Denn: „Wenn präventiv etwas gemacht wird, können Ausfälle aufgrund von Krankheit vermieden werden“, macht Leonie Karl deutlich, die die Praxisleitung innehat. Ein Teil dieser Prävention sind selbstverständlich auch bei Gany.MED die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Zugleich werden in der Waldstraße 74, in der die Praxis seit Anfang des Jahres ihren Sitz hat, wie bei einem betriebsmedizinischen Dienst nicht anders zu erwarten, auch Eignungsuntersuchungen durchgeführt.

Teil des insgesamt 14-köpfigen Teams ist ebenso Larissa Karl, die die Geschäftsführung übernommen hat. Mutter Anja Karl ist hingegen für die Buchhaltung zuständig und erhält dabei Unterstützung von Valerie Karl, der dritten Schwester im Bunde. Vater Ralf Karl ist für die IT zuständig.

Bei Betriebsbegehung werden Gefahren festgestellt

Interessiert sich ein Unternehmen für die Leistungen des betriebsmedizinischen Dienstes, führt das Team zunächst ein Beratungsgespräch mit dem potenziellen Kunden. „Wir müssen beispielsweise wissen, in welcher Gefahrenklasse sich der Betrieb befindet“, erläutert Larissa Karl. Dabei werden insgesamt drei Klassen unterschieden. Während sich etwa Chemieunternehmen aufgrund der potenziellen Risiken in der ersten befinden, sind Firmen, in denen vor allem vom Büro aus gearbeitet wird, in der dritten Gruppe angesiedelt. Abhängig von der jeweiligen Klasse sowie der Anzahl der Mitarbeiter sei dann die Einschätzung, wie hoch das benötigte Stundenkontingent sein muss, das für den jeweiligen Kunden gebraucht wird, erläutert Larissa Karl.

Nachdem unter anderem diese Parameter geklärt sind, folgt eine erste Begehung des Betriebes. Hierbei werden etwa die jeweiligen Gefahren definiert und es wird festgelegt, welche Vorsorge- beziehungsweise Pflichtuntersuchungen notwendig sind, schildert Larissa Karl weiter. Im nächsten Schritt würden dann die Tage für die Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses ausgemacht. Während der Sitzung werde dann etwa besprochen, welche Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und welche darüber hinaus benötigt würden, so die Geschäftsführerin. „Wenn etwa in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim viele Mitarbeiter über Rückenschmerzen klagen, muss man mit dem Arbeitgeber über entsprechende Schritte sprechen“, ergänzt Leonie Karl.

Aufklärungsarbeit über die Betriebsmedizin ist notwendig

Stehen Eignungs- oder Vorsorgeuntersuchungen für die einzelnen Mitarbeiter an, werden diese in einem der drei Untersuchungsräume von Gany.Med durchgeführt. Die Details bespricht dann Philip Ferstl in seinem Arztzimmer. „Dabei bin auch ich, wie alle meine Kollegen, der Schweigepflicht unterworfen“, wie er betont. Es müsse sich niemand Sorgen machen, dass seine Befunde beim Arbeitgeber landeten. Wenn sich etwas am Arbeitsplatz ändern müsse, werde dem Arbeitnehmer empfohlen, dies mit seinem Vorgesetzten zu beraten. Und werde doch einmal mit dem Chef gesprochen, geschehe das nicht ohne das Einverständnis des jeweiligen Probanden. Nachfragen seitens des Arbeitgebers über den Gesundheitszustand der Mitarbeiter gebe es nicht und würden auch niemals beantwortet. Als Ursache dafür, dass manch ein Beschäftigter der Betriebsmedizin skeptisch gegenübersteht, vermutet der Internist und Gastroenterologe, dass früher, anders als heute, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer-Interessen durchaus auch mal vermischt wurden.

Dass es jedoch nicht nur aufseiten der Mitarbeiter Bedenken gegenüber der Arbeitsmedizin gibt, sondern des Öfteren auch in der Unternehmungsführung, stellen etwa Larissa und Leonie Karl fest. Denn ebenso auf dieser Ebene brauche es Aufklärungsarbeit. „Es ist wichtig, den Kunden zu erklären, welche Vorteile unsere Arbeit für ihr Unternehmen hat“, verdeutlicht Larissa Karl. Allerdings könne sie feststellen, dass bereits nach zwei Jahren ein Wandel erkennbar sei und das Vertrauen bei den Auftraggebern von Gany.MED wachse. (Von Anna Scholze)