Hinter den Kulissen: Dietzenbacher Dienstleister Al-Amana hilft Kranken im Alltag

Von: Anna Scholze

Al-Amana will expandieren: Geschäftsführerin Zaima Asaidi (rechts) arbeitet derzeit weitere Mitarbeiter ein, um den Bedarf abdecken zu können. Unterstützung bei administrativen Aufgaben erhält sie dabei von Silke Cheemar. © ans

Die Dietzenbacher Unternehmenswelt hat einiges zu bieten. In loser Reihenfolge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Diesmal haben wir den Dienstleister Al-Amana besucht, der in Dietzenbach und im Kreis Offenbach Alltagsbegleitung und Haushaltshilfe anbietet.

Dietzenbach – Unterstützung, so macht es Al-Amana-Geschäftsführerin Zaima Asaidi deutlich, brauchen nicht nur Senioren. Sie und ihr Team seien für alle Menschen mit Pflegestufe und ihre Angehörigen da, egal ob sie alt oder jung sind. So etwa auch für eine Mutter und ihr dreijähriges Kind mit Autismus. „Wir erledigen hier zum Beispiel die Einkäufe, damit die Kundin Zeit für ihr Kind hat“, sagt Asaidi. Auch begleitet das Team der Al-Amana-Chefin die Menschen zum Arzt oder übernimmt etwa Koch- und Bügelaufgaben. „Doch manchmal geht es auch einfach nur darum, jemandem Gesellschaft zu leisten“, wie sie weiterhin erläutert. So habe sich beim Erstgespräch mit einem psychisch erkrankten Mann gezeigt, dass ihm jemand gefehlt habe, der ihm einfach zuhört. „Insgesamt erleben wir, dass es vor allem seit Corona viele Menschen gibt, die seelische Probleme haben und Unterstützung benötigen“, ergänzt Al-Amana-Mitarbeiterin Silke Cheemar, die Asaidi auch bei administrativen Aufgaben unter die Arme greift. Dabei wüssten viele Betroffene überhaupt nicht, welche Hilfe ihnen zusteht.

Ein Problem, das einige Patienten haben, wie Cheemar und ihre Vorgesetzte feststellen. „Sie werden einfach alleine gelassen“, so die Alltagshelferin. So werde von einem Arzt etwa die Diagnose Demenz gestellt, in Bezug auf die Pflegestufe gebe es jedoch keine Beratung. Deshalb gehören auch Hilfestellungen in Sachen Bürokratie zu den Dienstleistungen von Al-Amana.

Al-Amana will expandieren

Entstanden ist der Pflegeunterstützungsdienst durch Zufall, wie Zaima Asaidi erzählt. So habe sie mit ihrem ersten Unternehmen, der Gebäudereinigung Asaidi, im Jahr 2019 bei einer älteren Dame geputzt. Dabei sei sie von den Angehörigen gefragt worden, ob sie der Seniorin auch bei weiteren Alltagsdingen helfen könne. Damit war der Startschuss gefallen. Asaidi arbeitet sich in das Thema „Alltagshelfer“ ein, erhält die Anerkennung und gründet im Jahr 2020 das Unternehmen Al-Amana. Das arabische Wort „Amana“ bedeute ins Deutsche übersetzt „Treue“, wie die Unternehmerin erklärt. „Schließlich braucht es Treue und Loyalität, damit ein gutes Verhältnis zwischen uns und unseren Kunden entstehen kann“, verdeutlicht sie. Die hohe Nachfrage nach der Unterstützung durch Al-Amana sieht Silke Cheemar unter anderem in fehlenden Pflegeheim-Plätzen begründet. „Viele Kinder entscheiden sich deshalb, ihre Eltern von Anfang an Zuhause betreuen zu lassen“, so Cheemar.

Insgesamt sind bei dem Dietzenbacher Dienstleister 30 Mitarbeiter beschäftigt, die sich um mehr als 200 Betroffene kümmern. Neben den Kommunen im Kreis Offenbach fahren sie etwa Adressen bis nach Kranichstein an. Zudem will Al-Amana noch weiter wachsen. Schließlich sei die Nachfrage nach Unterstützung hoch, wie Cheemar und Asaidi verdeutlichen. Deshalb seien bei ihnen derzeit Mitarbeiter auf Probe eingestellt, die nach den Sommerferien möglichst übernommen werden sollen, wie Asaidi erläutert. Auch hat die Firma mit Sitz in der Schillerstraße sich an dem europäischen Projekt „Mums at Work“ der Pro Arbeit beteiligt und eine der Mütter, die ins Berufsleben wollten, bei sich eingestellt (wir berichteten). Bei den übrigen Teilnehmerinnen des Projektes habe es hingegen nicht gepasst. (Von Anna Scholze)