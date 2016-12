Hochhäuser im Spessartviertel: „Man wächst mit den Aufgaben“

Sven Adam resümiert seine ersten Wochen als Hausverwalter

Hausverwalter Sven Adam (links) und sein technischer Leiter Simeon Deltschev stehen im Spessartviertel vor viel Arbeit.

Dietzenbach - Noch keinen Monat ist Sven Adam Hausverwalter im Spessartviertel. Einen ersten Überblick hat er sich bereits geschafft und sagt: „Ich habe einen Scherbenhaufen übernommen.“ Von Ronny Paul

Im Spessartviertel sind die Karten neu gemischt: Die Eigentümer haben, wie berichtet, Anfang Dezember die Obertshausener Hausverwaltung „Abendschein und Hetschold UG“ ab- und die Frankfurter „Adam Liegenschaftsverwaltung GmbH“ neu gewählt. Und gleich nach der Wahl der neuen Hausverwaltung für die fünf Hochhäuser des Spessartviertels bekommt Sven Adam einen Vorgeschmack, was ihn dort erwartet: Er sei noch im Hotel Sonnenhof von zwei Wohnungseigentümern massiv angegangen worden, er solle sich warm anziehen, schildert Geschäftsführer Adam. Nicht die einzige Bekanntschaft, die er in den wenigen Wochen als Hausverwalter des Quartiers bereits gemacht hat. „Einige Eigentümer kamen auf mich zu und wollten mitarbeiten – sie versuchen sich, über Umwege in die Verwaltung zu mogeln.“ Einer habe technischer Leiter der Hausverwaltung werden wollen, gleich ums Gehalt geschachert, seine Mutter als Beraterin anstellen und obendrauf noch eine Wohnung anmieten wollen – auf Kosten der Hausverwaltung. Doch Adam stellt schnell im persönlichen Gespräch fest: „Er hat keine Ahnung von Technik.“ Als der Mann merkt, dass er bei Adam auf taube Ohren stößt, folgt die Drohung: Bei der nächsten Wahl werde Adam nicht mehr gewählt.

Doch der Hausverwalter, der neben den fünf Hochhäusern aktuell noch für 22 weitere Objekte im Rhein-Main-Gebiet zuständig ist, hat ein klares Prinzip: „Es gibt gesetzliche Vorgaben – Wünsche und Vorstellungen stehen da zurück.“ Als Verwalter müsse er neutral bleiben und für alle da sein. „Adam ist bekannt dafür, in Not geratene Wohnungseigentümergemeinschaften auf Vordermann zu bringen“, betont Simeon Deltschev, technischer Leiter der Hausverwaltung. Warum Adam sich gerade das Spessartviertel ausgesucht hat? „Man wächst mit den Aufgaben“, sagt er. Das passt zu Adams Lebenslauf: Der 36-Jährige ist gelernter Chemikant, war jahrelang Zeitsoldat und ist dann bei einer Rechtsanwaltskanzlei eingestiegen. Dort hat er sich unter anderem um Zwangsverwaltungen gekümmert.

Im Spessartviertel steht Adam nun offensichtlich vor einer Mammutaufgabe. Nach dem ersten Überblick – „Es hat eine Zeit lang gedauert, bis Abendschein uns die Unterlagen übergeben hat“ – schwant Adam, auf was er sich da eingelassen hat: „Ich habe einen Scherbenhaufen übernommen“, sagt er, überlegt kurz und ergänzt: „Hier ist die Titanic eigentlich schon untergegangen.“ Eine Liste mit mehr als 70 Gerichtsverfahren liegt ihm vor: „Alles Streitigkeiten untereinander.“ Das sei darauf zurückzuführen, „dass hier einer gesessen hat, der keine Ahnung hat“, sagt Adam. Deltschev wirft schmunzelnd ein: „Wenn’s der Adam nicht packt, dann packt’s keiner.“

Schon in den ersten Wochen flatterte ein Kostenfestsetzungsbeschluss vom Amtsgericht Offenbach über 104.000 Euro ins Haus, der bis zum Ablauf des Jahres zu zahlen sei – mit dem Hinweis: „Da stehen noch welche aus“, berichtet Adam. Das Problem: Die Hausverwaltung hatte bislang noch keinen Kontozugang, „die Bank lässt sich Zeit“. Zahlungen, die von den Rücklagen weg- und zulasten der Gemeinschaft gehen. „Der eigene Geldbeutel ist das, was zieht“, mutmaßt Deltschev. Auch der Vandalismus im Quartier gehe im Endeffekt zulasten der Mieter: „Irgendwo wird das Geld umgelegt.“ Den Vandalismus wolle man im Keim ersticken, so Deltschev: „Wir wollen mit harter Hand durchgreifen.“

Doch das geht nicht immer so einfach, der Hausverwalter sei nur ausführendes Organ: „Manchmal können wir was machen, manchmal sind wir auf Mehrheiten angewiesen“, sagt Adam, betont aber, „Wenn die Eigentümer mitmachen, bekommen wir das in den Griff.“ Ein langer Prozess, prognostiziert er: „Was 30 Jahre schief lief, kann nicht in drei Monaten behoben werden, das kann zehn Jahre dauern.“ Mit der Stadt hat Adam bereits gesprochen, unter anderem über die nicht funktionierende Mülltrennung im Quartier, die sich finanziell bemerkbar macht. „Die Müllgebühren sind für die fünf Hochhäuser von 325.000 Euro im vergangenen Jahr auf 675.000 angestiegen“. Die Stadt habe beim Thema Müll Unterstützung angeboten, sagt Adam.