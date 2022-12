„Hopper“ ersetzt mehrere Anruf-Sammeltaxis im Kreis

Von: Dirk Iding

Teilen

Zurzeit gibt es den Hopper in neun von dreizehn Kommunen. Seit vergangenem Sommer ergänzen Obertshausen, Heusenstamm, Mühlheim, Egelsbach, Langen und Rödermark das Angebot. In Seligenstadt, Mainhausen und Hainburg fährt der Hopper bereits seit 2019. © Hoffmann

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, stehen im Busangebot der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) sowie übergreifender Linien des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) weitreichende Veränderungen an. Ursache ist die im nächsten Jahr geplante Ausweitung des On-Demand-Angebots „Hopper“ auf den gesamten Landkreis.

Kreis Offenbach – Zurzeit gibt es den Hopper in neun von dreizehn Kommunen. Seit vergangenem Sommer ergänzen Obertshausen, Heusenstamm, Mühlheim, Egelsbach, Langen und Rödermark das Angebot. In Seligenstadt, Mainhausen und Hainburg fährt der Hopper bereits seit 2019. Da es dort bereits das Hopper-Angebot gibt, wird das Anruf-Sammeltaxi AST OF-35 Mühlheim - Dietesheim - Lämmerspiel - Obertshausen zum 11. Dezember eingestellt. Erstmals zum Fahrplanwechsel verkehrt der Hopper zwischen Mühlheim und Obertshausen in den Schwachverkehrszeiten abends ab 19 Uhr und sonntags gebietsübergreifend auch zwischen diesen beiden Städten.

Auch das AST OF-38 Rembrücken - Heusenstamm - Offenbach Stadthalle /Heusenstamm Bahnhof - Industriegebiet wird zum Fahrplanwechsel eingestellt. Die Haltestellen „Am Sommerfeld“ und „Philipp-Reis-Straße“ werden zukünftig von der Buslinie OF-97 bedient. Die Verbindung zur Stadthalle in Offenbach entfällt. Auf der Buslinie OF-86 Mainhausen-Zellhausen - Mainflingen - Klein-Welzheim - Seligenstadt - Hainburg - Obertshausen endet künftig von Montag bis Freitag die letzte Fahrt in Richtung Obertshausen bereits in Klein-Krotzenburg „Platz der Republik“ um 0.44 Uhr.

Auf der OF-91 Langen - Sprendlingen - Neu-Isenburg wird samstags und sonntags künftig eine neue Frühfahrt um 5.10 Uhr ab Neu-Isenburg Bahnhof nach Langen angeboten.

Die Busse der Linie OF-97 Hainhausen - Rembrücken - Heusenstamm - Offenbach Marktplatz fahren in Richtung Offenbach vier Minuten früher ab Bahnhof Heusenstamm ab. Dadurch kann der Anschluss von der S-Bahn S2 aus Dietzenbach leider nicht mehr erreicht werden. Außerdem verschieben sich einige Abfahrtszeiten.

Auch auf einigen Buslinien des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) ergeben sich Veränderungen.

Die X17 Neu-Isenburg - Gateway Gardens - FFM-Flughafen Terminal 1 - Hofheim fährt neu die Haltestelle „Frankfurt Flughafen Tor 20“ in Richtung Neu-Isenburg an. Außerdem gibt es kleine Zeitverschiebungen zur Verbesserung der Pünktlichkeit.

Auf der Linie X18 Dietzenbach - Neu-Isenburg - Flughafen - Mörfelden-Walldorf gibt es viele zusätzliche Fahrten insbesondere zwischen Neu-Isenburg „Bahnhof Westseite“ und Walldorf und an Samstagen. Auch auf der Linie X19 Obertshausen - Heusenstamm - Neu-Isenburg - Frankfurt Flughafen Terminal 1 wird die Haltestelle „Frankfurt Flughafen Tor 20“ wird in Richtung Obertshausen neu bedient.

Auf der Linie X83 Langen - Dreieich - Neu-Isenburg - Offenbach Marktplatz wird montags bis freitags künftig auch vormittags durchgehend ein 30-Minuten-Takt eingeführt. Samstags und sonntags gibt es zusätzliche Fahrten.

Bei den S- und Regionalbahnen werden auf der Linie G 85 Odenwaldbahn Erbach - Wiebelsbach - Seligenstadt - Hanau - Frankfurt Hbf zusätzliche Züge eingesetzt, sodass in Kombination mit den Fahrten der RE 85 zu vielen Zeiten von einem Zwei-Stunden-Takt auf einen Stunden-Takt zwischen Babenhausen und Frankfurt über Seligenstadt, Hainburg-Hainstadt, Hanau Hbf und Frankfurt Hbf verdichtet wird. Weiterhin gibt es montags bis freitags und sonntags neue Frühverbindungen Richtung Hanau und Frankfurt.

Für alle Fahrplanänderungen hält die kvgOF einen Flyer bereit. Alle Informationen gibt es unter www.kvgOF.de, im „Fahrplanbuch für die Stadt und den Kreis Offenbach 2023“ (zwei Euro) und in weiteren Fahrplanheften für die einzelnen Kommunen. Sämtliche Informationsmedien gibt es auch in den Vorverkaufsstellen und in der RMV-Mobilitätszentrale der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH in Dietzenbach. Dort erteilen die Mobilitätsberatenden der kvgOF Auskünfte zu den jeweiligen Änderungen und Neuerungen. (did)