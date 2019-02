Sie haben sich die eigenen Träume erfüllt

Dietzenbach – Wohnte die Familie in den Vereinigten Staaten, sie hätte wohl gute Chancen, dass jemand um die Ecke kommt, um ihr Leben zu verfilmen. Von Christian Wachter

Als weiteren Beleg für den American Dream, dafür, dass man mit harter Arbeit seine Ziele erreichen kann – und das ganz unabhängig davon, wie es um die Ausgangslage in Sachen Wohlstand bestimmt ist. Schon 1967, mit gerade einmal 20 Jahren, träumte Christel Braun davon, einmal ein Hotel zu eröffnen. Dafür reichten die 5000 Mark angespartes Startkapital freilich nicht aus. Allerdings dazu, um 1969 die Pacht und den Betrieb in einem Kiosk an der Marktstraße zu stemmen.

Die Familie wohnte fast nebenan, in der Beethovenstraße. Einen weiten Anfahrtsweg hätten die Öffnungszeiten wohl auch nicht zugelassen – sieben Tage die Woche, von frühmorgens bis in den späten Abend hinein. Morgens kamen die Kinder vorbei, holten sich auf dem Schulweg noch einen Block, ein Heft oder ein paar Süßigkeiten. Die Erwachsenen besorgten sich Getränke, Tabak und vieles andere, was noch auf den wenigen Quadratmetern unterzubringen war. „Wir sind drei Mal am Tag einkaufen gefahren“, erinnert sich Christel Braun. „Und ihr seid mal drei Tage im Urlaub gewesen, dann zwei Jahre wieder nicht“, fügt ihre Tochter Cornelia Mainardy an, die heute das Hotel Sonnenhof leitet.

1976 bauten die Brauns selbst, Siggi, wie sie Christels Mann Siegfried alle nannten, brachte als Maurer schließlich das nötige Handwerkszeug mit. Und so zogen sie das erste eigene Geschäftshaus an der Dreieichstraße hoch. „Ich seh’ uns heute noch in der Grube stehen“, erinnert sich Christel Braun. Morgens um 5.30 Uhr begann der Arbeitstag. 300 Brötchen galt es zu belegen, bevor um 6 Uhr die ersten frühstückswilligen Kunden eintrudelten. Nachdem um 22 Uhr der Letzte gegangen war, ging es ans Aufräumen, dann einige Stunden Schlaf und das Ganze wieder von vorne. Nur nicht sonntags, dann öffnete der Kiosk erst um 9 Uhr.

Einen Namen machten sich die Brauns auch durch ihre Hamburger, 600 etwa haben sie am Tag verkauft, berichtet Mainardy. „Und jedes Brötchen wurde angeröstet.“ „Und von unseren Hähnchen sprechen manche noch heute“, ergänzt ihre Mutter. Auch an der Dreieichstraße, dem heutigen Tiroler Eck, war der Platz begrenzt, eigene Ideen waren gefragt. Also ließ sich die Familie einen Kühlschrank bauen, den man von zwei Seiten befüllen konnte. „So waren die kalten Flaschen immer vorne“, erläutert Braun.

Dem großen Traum rückten die Brauns schon zu dieser Zeit näher. Im ersten Stock entstanden sechs Pensionszimmer, manch einer dachte zu dieser Zeit doch glatt, man hätte mit dem „Hotel garni“ anderen den Namen gestohlen. Einen Frühstücksraum gab es nicht, also brachte Christel Braun den Gästen Kaffee, Brötchen und Co, aufs Zimmer. Was die Menge angeht, „da war meine Devise, dass es ausreichend sein muss – das tat es, die Gäste kamen wieder“.

Das Unheil in Form von dicken Wolken sah Siegfried Braun im August 1981 schon von Weitem kommen, als er Getränke auslieferte. Später flutete das Hochwasser viele Dietzenbacher Keller, es schoss über die Wiesen und drückte gar eine Stahltür in den Räumen der Brauns auf. Von den Saisonartikeln bis hin zu den Gefriertruhen wurde vieles kostspielig in Mitleidenschaft gezogen. Die Familie nahm einen weiteren Kredit in Höhe von 100. 000 Mark auf. „In so einer Situation lernt man seine Freunde kennen, wir hatten nicht einmal Licht und bekamen Generatoren gebracht“, berichtet Christel Braun. Später bedankten sie sich mit einem großen Grillfest.

1991 schließlich begann der Bau des heutigen Hotels Sonnenhof, für zwei Jahre tanzten die Brauns auf zwei unternehmerischen Hochzeiten, bis sie den Kiosk an der Dreieichstraße verkauften. Das Hotel wuchs und wuchs, seit 2004 gibt es 154 Zimmer, 20 Veranstaltungsräume und zwei Ausstellungssäle, 2014 wurde das Catering-Label „unverg-essbar“ gegründet. Später wurden 18 Zimmer zum Abenteuertrakt umgebaut, mit verschiedenen Mottos vom Autoren- bis zum Gamerzimmer.

Christel und Siegfried Braun haben sich inzwischen aus dem laufenden Geschäft zurückgezogen. Für Christel Braun bedeutet das, dass sie sich zumindest noch um die Einkäufe kümmert oder massig Kuchen für den sonntäglichen Brunch im Hotel backt.

Gezwungen, sagt Mainardy, die relativ früh von der Schule ging um im Familienbetrieb einzusteigen, haben sie ihre Eltern nie zu etwas. Ohnehin habe ihre Mutter immer am meisten gearbeitet. „Ich hatte eine schöne Kindheit und zwei tolle Menschen als Eltern, die bei all der Arbeit immer Zeit für mich hatten.“ Das muss ganz offensichtlich auf ihre beiden Söhne abgefärbt haben. Max, 17 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Hotelfachmann, sein 16-jähriger Bruder Tom zum Koch. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen in die dritte Generation geht, ich bin sehr dankbar, sagt Mainardy.