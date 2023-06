Hunderte Menschen demonstrieren in Dietzenbach gegen Neubesetzung der Heinrich-Mann-Schulleitung

Rund 450 Menschen beteiligten sich an der Demonstration gegen die Personalentscheidung des Landes. © scho

Vereint haben Dietzenbacher Politiker, Eltern und ein großer Teil der Heinrich-Mann-Schulgemeinschaft gegen den möglichen neuen Rektor der Bildungsstätte demonstriert.

Dietzenbach – Deutlich sichtbar und vor allem lautstark ist ein großer Teil der Heinrich-Mann-Schulgemeinschaft, begleitet von Ehemaligen, Interessierten und Vertretern der Politik durch die Straßen der Kreisstadt gezogen. Insgesamt etwa 450 Demonstranten wollten mit der Kundgebung darauf aufmerksam machen, dass sie die Zukunft der Gesamtschule mit rund 1 200 Schülerinnen und Schülern als gefährdet ansehen. Unter dem Titel „Für gute Bildung in Dietzenbach“, wandten sie sich damit gegen die vom Kultusministerium vorgesehene Neubesetzung der Stelle des Schulleiters.

Geht es nach dem Willen des Ministeriums, soll Ralf Guinet, ehemaliger Direktor der Ernst-Göbel-Schule in Höchst im Odenwald, dem langjährigen Leiter der Heinrich-Mann-Schule (HMS), Hans Peter Löw nachfolgen; dieser tritt mit den Sommerferien seinen Ruhestand an.

Vorwürfe gegen neuen Schulleiter: Kultusministerium „irgendwie abgetaucht“

Guinet hat an seiner vorherigen Stelle für allerhand Schlagzeilen gesorgt. Vorgeworfen wurden ihm etwa Alleingänge bei Entscheidungen und anschließendes Mobbing. Problematisch sieht die Dietzenbacher Schulgemeinschaft auch das Alter des eventuellen Nachfolgers, steht er doch bereits kurz vor der Pensionierung. Damit sei er wohl eher eine „Interimslösung“ als das Ergebnis einer Bestenauswahl.

Trotz schriftlicher Eingaben und Aussprachen haben bisher die Vertreter aus Politik und Elternschaft weder das Kultusministerium noch das Staatliche Schulamt zu einer Aussage bewegen können. Im Gegenteil: „Das Kultusministerium scheint irgendwie abgetaucht“, stellte Thomas Münch, Vorsitzender des Schulelternbeirates (SEB) fest.

Mehr Gehör verschaffen sollte entsprechend der Demonstrationszug, dessen Teilnehmer, ausgerüstet mit Trillerpfeifen, Handtrommeln und Plakaten vom Schulstandort an der Etruskerstraße bis zum Rathaus am Europaplatz spazierten. Dabei hielten sich am Rande der Versammlung stets auch Schulamtsleiterin Susanne Meißner und Karin Rosbach, leitende Schulamtsdirektorin, auf. Allerdings lediglich beobachtend und ohne Verlautbarungen.

Dagegen hatten die Redner vor dem Rathaus umso mehr zu sagen. „Hier in Dietzenbach ticken die Uhren anders, wir lassen uns eine Entscheidung nicht einfach aufoktroyieren“, betonte der Erste Stadtrat René Bacher (Grüne) unter lautem Beifall. Die vom Ministerium vorgestellte Lösung lasse die Befürchtung aufkommen, dass eine langjährige und stets gute Bildungs- und Integrationsleistung im schlechtesten Falle erst einmal zurückgefahren werde. „Wir demonstrieren hier nicht gegen einen Menschen“, hob Bacher dabei hervor. Allerdings sagte er auch: „Wir brauchen eine Bestenauslese und können nicht erkennen, dass eine Besetzung für zwei oder drei Jahre die beste Lösung sein soll.“

Schulsprecherin Leni-Sophie Hazelhof nutzte ebenfalls die Gelegenheit zu einer Stellungnahme. „Ein Schulleiter, der auf lange Sicht die Entwicklung mitträgt, ist wesentlich für die Schule, eine Interimslösung können wir uns einfach nicht gefallen lassen“, sagte sie.

Dreieich: Schülervertretung sieht keine „wirkliche Zukunftsperspektive

In den sozialen Medien hatte sich die Schülervertretung (SV) bereits zuvor gegen die voraussichtliche Neubesetzung positioniert. So habe der SV-Vorstand in einem persönlichen Gespräch mit Guinet wahrgenommen, dass nicht von einer „standhaften oder positionsbeziehenden Leitung“ auszugehen sei. Es gebe keine „wirkliche Zukunftsperspektive“, der mögliche Schulleiter komme von Bildungseinrichtungen, die „entwicklungstechnisch noch nicht auf dem Stand unserer Schule sind.“ Nicht angetan zeigten sich die Schülerinnen und Schüler ausdrücklich davon, dass Guinet in dem Gespräch die Schulgemeinschaft als „multikulti“ bezeichnete. „Obwohl wir unserem Ansehen nach doch trotz unserer verschiedenen Herkunftsorte alle Dietzenbacher sind und uns als solche sehen und insbesondere innerhalb der Schülerschaft stolz dazu stehen“, heißt es.

Im Anschluss forderten Vertreter verschiedener Parteien das Kultusministerium erneut auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Auch hier stand die fehlende Perspektive, sollte es lediglich zu einer Kurzzeitbesetzung kommen, im Mittelpunkt. „Mit der Zukunft dürfen wir nicht spielen, vor allem nicht mit der Bildung“, sagte Münch. (Barbara Scholze)