Ideenwettbewerb: Leser wählen Entwurf für Litfaßsäule aus

In neuem Gewand

+ © Agenturen Der von der Künstlerin Uschi Heusel eingereichte Entwurf zeigt Ratte Ludwig und seine Familie. © Agenturen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anna Scholze schließen

Weitere schließen

Die Litfaßsäule „Am Platz der Republik“ zieren keine Plakate mehr. Damit sie kein trauriges Dasein fristen muss, hat die Stadt zusammen mit der Offenbach Post zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen. Den Gewinner können nun die Leser bestimmen.

Dietzenbach – Am Platz der Republik steht recht verloren eine Litfaßsäule. Schon seit längerer Zeit werden hier keine Plakate mehr angeklebt. Somit fehlt der Säule eine sinnvolle Aufgabe. Doch das soll sich nun ändern: Damit sie nicht auf ewig ein trauriges Dasein fristen muss, hat die Stadt in Kooperation mit der Offenbach-Post einen Ideenwettbewerb ausgelobt. Dabei waren Dietzenbacher Künstler dazu aufgerufen, ihre Ideen zur Gestaltung der Säule einzusenden. Schließlich soll aus der einstigen Werbefläche ein echter Hingucker werden. Wie das aussehen kann, hat bereits der Dietzenbacher Jugendbeirat vorgemacht, dessen Mitglieder die Betonsäule in der Rakovnikpassage mit Graffitikunst verschönerten (wir berichteten).

Bevor nun auch die Litfaßsäule unweit des Dietzenbacher Bahnhofs ihren ganz eigenen Anstrich bekommt, ist es an den Lesern der Offenbach-Post, sich zwischen drei Einsendungen zu entscheiden. Zur Auswahl steht etwa ein Entwurf von Wolfgang Mündl mit dem Titel „So bunt wie die Stadt“. Mündl hat sich vorgenommen, den Schaumstoff Poron zu Bögen, Wülsten und einer Haube zu formen, um der Säule so eine andere Form zu geben. Damit das Material der Witterung standhält, wird es mit Betonmasse bestrichen. Abschließend will der Kunstschaffende sein Werk mit Steinmosaiken in unterschiedlichen Farben bekleben.

+ Bei dem Entwurf von Wolfgang Mündl soll die Oberflächenstruktur der Säule verändert werden © Agenturen

Ähnlich wie Wolfgang Mündl hat sich auch Thomas Stich von der multikulturellen Zusammensetzung der Dietzenbacher inspirieren lassen. Denn er erläutert in seiner Bewerbung, dass die in seinem Entwurf dargestellte Szene das friedliche und fröhliche Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen symbolisieren soll. Dazu will Stich aus Beton fünf Fantasie-Insekten formen, die aus allen Teilen der Welt stammen. Die Tiere sitzen dabei auf großen Blättern und reichen sich die Hände.

Die von Uschi Heusel eingereichte Szene erinnert an das Gemälde „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci. Doch anstelle von Jesus und seinen zwölf Aposteln sitzen hier die Heuselsche Ratte Ludwig und ihre Familie. Auch ist das Bild im Vergleich zum Original nicht düster. Schließlich will Heusel mit der Darstellung all jenen, die am Dietzenbacher Bahnhof an- und abreisen, eine „gewisse Fröhlichkeit mitgeben“, wie sie in ihrer Bewerbung schreibt. Auch soll durch Ludwigs Familie eine Gemeinschaft dargestellt werden, wie sie, laut der Karikaturistin, für die Dietzenbacher Stadtbewohner wünschenswert wäre. Als kleine Zugabe hat sie der berühmten Ratte Äpfel in die Hände gelegt. Sie sollen an den Obst- und Gemüsehändler erinnern, der jeden Donnerstag vor dem Bahnhof steht und zum Treffpunkt der Dietzenbacher geworden ist.

+ Auch Thomas Stich will der Säule eine andere Oberflächenstruktur geben. © Agenturen

Welcher von den Entwürfen am Ende die Litfaßsäule ziert, liegt nun in den Händen der Dietzenbacher. Jeder kann bis Montag, 5. Dezember, für seinen Favoriten abstimmten. Dazu gilt es, eine Mail an dietzenbach@op-online zu senden. Je nachdem, für welchen Entwurf der Einsender sich entscheidet, sollte die Mail den Betreff Heusel, Mündl oder Stich enthalten. Auch auf postalischem Wege kann an der Abstimmung teilgenommen werden. Hierzu einfach eine Postkarte mit dem Stichwort, Heusel, MündI oder Stich an Redaktion Dietzenbach, Waldstraße 226, 63071 Offenbach senden.

Der Künstler, dessen Entwurf den Ideenwettbewerb gewinnt, wird in der Woche vom 12. bis 16. Dezember bekannt gegeben. Dieser erhält dank eines großzügigen privaten Sponsors ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. Im kommenden Jahr soll das Kunstwerk dann an der Litfaßsäule am Platz der Republik angebracht werden. (Von Anna Scholze)