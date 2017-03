Imkerin klagt über Diebstahl von Bienen

Dietzenbach - Ganze Bienenvölker hat ein Unbekannter von zwei Privatgrundstücken in Dietzenbach entwendet. Klingt ungewöhnlich, doch Gisela Schiratis-Erlat ist nun genau das bereits zum zweiten Mal passiert. Seit Februar fehlen an ihrem Bienenstock zwei Etagen. Von Katrin Muhl

Ein dreister Dieb hat die Zargen samt Bienen – jeweils etwa 5 000 bis 7 000 Stück – mitgehen lassen. Zimperlich ging er dabei nicht gerade vor: Eine dritte Etage liegt gekippt vor dem Zaun, an den sie der Kriminelle geschleudert haben muss. Vielleicht aus Wut, weil die Attrappe keine Bienen beherbergt. Seit dem ersten Bienenklau sollte die leere Oberetage signalisieren: Hier ist nichts zu holen! Funktioniert hat die Maßnahme – zumindest diesmal – leider nicht. Schiratis-Erlat beklagt nicht als einzige Hobby-Imkerin den Verlust von Zeit, Arbeit und Geld, die sie in die Pflege ihrer Honigsammler gesteckt hat. Aus einem Garten in der Nachbarschaft entwendete ein Dieb sogar einen kompletten Bienenstock, dazu drei Abdeckungen, die vor Regen schützen.

„Das kommt immer wieder vor“, sagt Schiratis-Erlat kopfschüttelnd. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt das auch Klaus Hofmann, Dienstellenleiter der Polizeistation in Dietzenbach. Zwar sind ihm keine weiteren Fälle bekannt, die sich dieses Jahr in der Kreisstadt zugetragen haben, aus der Vergangenheit aber kennen er und seine Kollegen die Masche mit dem Bienenklau. In Imker-Kreisen ist man besonders im Winter vor derlei Räubereien gewarnt: Die durch Frost dezimierten und geschwächten Bienenvölker lassen sich nämlich in der kalten Jahreszeit problemlos umsiedeln, erklärt Schiratis-Erlat. Weil die Diebe das vermutlich wissen, hält sie es für möglich, dass gar Bienenfreunde hinter den Plünderungen stecken. „Entweder Anfänger, die zu faul sind, ihr eigenes Bienenvolk hochzupäppeln, oder Imker, deren Bienen kaputtgegangen sind.“

Mann mit 45 Kilo schwerem Bienenschwarm bedeckt Zur Fotostrecke

Um nicht ein drittes Mal bestohlen zu werden, will Schiratis-Erlat ihre Bienen fortan noch besser schützen. Im Imkerverein Maingau hat sie mit anderen Mitgliedern über mögliche Maßnahmen gesprochen. „Wir können uns vorstellen, die Kästen farblich zu markieren, mit GPS auszustatten und an den Standorten im Rahmen des Erlaubten Kameraüberwachung einzusetzen“, zählt sie auf.