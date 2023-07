In „Ollis Lädchen“ von Helga Hochgürtel gibt es selbstgefertigte Produkte

Holzschrank wird zum Geschäft

Eines der kleinsten, wenn nicht sogar das kleinste Geschäft Dietzenbachs befindet sich in der Schäfergasse.

Dietzenbach – Helga Hochgürtel verkauft ihre kreativen Produkte von „Ollis Lädchen“ auf ihrem Hof in einem Schrank. Zu erstehen gibt es hier handgefertigte Spiegeleier, Wurst und Käse aus Stoff oder bunte Kerzen, Kissen und Täschchen. Neben den zahlreichen Zutaten für einen Kaufmannsladen finden dort liebevoll gefertigte Dekoartikel ihren Platz. Das Schöne dabei ist, dass die Kundinnen und Kunden an allen Tagen in der Woche vorbeikommen. Die Preise stehen überall dran, sodass Interessierte den Betrag für ihren ausgewählten Artikel nur in die kleine, sich darin befindliche Kasse werfen müssen und jenen dann direkt mitnehmen können. Wer noch mehr von den kreativen Produkten sehen möchte, darf sich neben dem Hoflädchen auch in Hochgürtels Haus umsehen, das ebenso mit ihren Werken gefüllt ist. Dazu könne man per Telefon einen Termin vereinbaren. Aber auch einfach an die Haustür klopfen und vorbeischauen sei möglich, verdeutlicht sie.

Die Ware fertigt Helga Hochgürtel in ihrer Freizeit an. Sie ist seit bald drei Jahrzehnten Heilpraktikerin. Allerdings hat sie ihre Praxis mittlerweile nur noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet, um so mehr Raum für ihr neugewonnenes Hobby zu schaffen. Die Idee dazu kam ihr im Mai 2020, während alle pandemiebedingt zuhause saßen und die sozialen Kontakte immer weniger wurden. Um sich zu beschäftigen, begann Helga Hochgürtel zu basteln, zu malen und zu nähen: „Ich wollte etwas Schönes kreieren“, erzählt die 66-Jährige. Der Name ihres Hoflädchens hat dabei eine besondere Bedeutung. „Mein verstorbener Bruder nannte mich früher immer Olli“, erzählt sie. Und als ihr das in den Kopf kam, wusste Helga Hochgürtel direkt, „das ist es“.

Dietzenbacherin wird durch Enkel inspiriert

Mittlerweile bietet die Dietzenbacherin ein vielfältiges Sortiment an, unter anderem beschriftete und bemalte Kerzen, bunte Taschentuchhalter, Lavendelherzen, handgegossene Häuschen, Kerzenständer oder Döschen für den Gebrauch – die Liste ist lang. Als frühere Mutter an der Rudolf-Steiner-Schule kam sie durch die Waldorfpädagogik schon früh mit jeglicher Art von Handarbeit in Kontakt, denn Handwerks-Unterricht ist fester Bestandteil des Stundenplans. Heute allerdings sorgen insbesondere ihre Enkelkinder, die die Schule ebenso besuchen, für Inspiration. Durch sie entstehen etwa die zum Anbeißen aussehenden Kleinigkeiten für den Kaufmannsladen. „Ich versuche, für alle Gelegenheiten etwas zu schaffen und schaue, wo es Bedarf gibt“, erklärt Hochgürtel. Sie kreiert ihre Artikel je nach Saison, mal gibt es weihnachtliche oder frühlingshafte Deko, aktuell schneidert und bastelt sie für den Schulbeginn im September. Zu ergattern sind die Sachen etwa auch auf den vielen regionalen Kreativmärkten, auf denen Helga Hochgürtel unterwegs ist. So stellt sie ihre Arbeit im Capitol, bei der Dietzenbacher „Nacht der Lichter“ oder auch beim Herbstmarkt an der Rudolf-Steiner-Schule aus.

Dabei ist es ihr wichtig, dass ihre Ware bezahlbar bleibt. Auch wenn das bedeutet, dass sie nur wenige Einnahmen hat. Ein Problem stellt das für Helga Hochgürtel jedoch nicht dar. Denn: „Ich kann mir so mein Hobby und meine Freude finanzieren“, macht sie deutlich. Für sie sei es also eine Win-win-Situation. Dass Helga Hochgürtel für ihre kreative Beschäftigung brennt, zeigt sich etwa auch daran, dass sie beinahe jeden Abend stundenlang werkelt, näht und schneidert, wie die Dietzenbacherin erzählt. Und mit der Reduzierung ihrer Arbeitszeit habe sie jetzt alle Zeit der Welt dafür.

Kontaktdaten

„Ollis Lädchen“ ist unter 0160 91602266 oder per Mail an shop@ollis-laedchen.de zu erreichen.