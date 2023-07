Informatikunterricht bereitet Heinrich-Mann-Schüler in Dietzenbach auf die digitale Zukunft vor

Von: Philipp Bräuner

Vom Roboter zur eigenen Webseite: Lehrer Robin Klem (Mitte) instruiert die Schüler Fabio Keller (links) und Anton Hoffmann im Informatikunterricht an der Heinrich-Mann-Schule. Mit den Robotern lernen sonst die Kleinen. © pkb

In der Heinrich-Mann-Schule kommen bereits die ganz Kleinen in Berührung mit dem Fach Informatik. Doch auch später können sich die Schüler mit der Thematik auseinandersetzen. Die Bildungseinrichtung will die Mädchen und Jungen damit bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereiten

Dietzenbach – Dass es immer wichtiger wird, Kindern und Jugendlichen so früh wie möglich digitale Kompetenzen zu vermitteln, ist spätestens seit der Pandemie klar geworden. Auf dem Weg dorthin setzt die Heinrich-Mann-Schule unterschiedliche Schwerpunkte. Einer davon liegt auf dem Informatikunterricht.

An der HMS gehen schon die ganz Kleinen erste Schritte auf dem Weg zur Informatik, sagt Grundmann. Bereits in der fünften und sechsten Klasse werden in MINT-Kursen altersgerecht an die Thematik herangeführt. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. „Im Unterricht verwenden wir meistens Roboter mit vorher gebauten Programmen, damit es für die jüngeren nicht so kompliziert wird“, erklärt Informatiklehrer Robin Klem.

Schüler erstellen an der Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach ihre eigene Webseite

Projekte der Großen in seinem Oberstufenkurs fallen da schon um einiges anspruchsvoller aus. Eine der Aufgaben des Kurses war das Erstellen einer eigenen Webseite in Gruppenarbeit. Zunächst etwas widerwillig, aber letztlich doch ausgesprochen enthusiastisch zeigen die Schülerinnen und Schüler ihre Machwerke. Während die einen sich mit einer bunt blinkenden Witzseite ausgetobt haben, hat eine andere eine richtige Business-Webseite für eigens kreierte Kunstwerke programmiert.

Richtige Informatikkenntnisse bekommen die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Mann-Schule dann erst wieder ab der neunten und zehnten Klasse vermittelt. Dabei ginge es dann schon etwas technischer zu, sagt Grundmann. In der E-Phase könne dann die Informatik als Wahlpflichtunterricht belegt werden. Der Besuch dieses Kurses sei dann allerdings Pflicht, um in der Q-Phase, also den beiden Jahren vor dem Abitur, weitermachen und schließlich auch den Abschluss darin machen zu können.

Gesamtschule wird ausgezeichnet

Tatsächlich betrachten es einige der Schüler als sinnvoll, dass die Belegung dieses Kurses verpflichtend ist. „Ohne das Vorwissen kommt man bei dem, was wir machen, nur schwer oder gar nicht mit“, sagt Informatikschüler Fabio Keller. Und tatsächlich sind die Inhalte des Curriculums an der Heinrich-Mann-Schule breit gefächert. Nachdem sie ihre Webseiten gebaut haben, lernen sie derzeit digitale Datenbanken zu programmieren und richtig zu bedienen, berichten die Schüler. Ansonsten lernten sie die gängigen Programmiersprachen wie beispielsweise Java benutzen und verstehen. Bei der Frage, wer sich denn vorstellen könne, später Informatik zu studieren, gehen nur wenige Hände hoch. Immerhin ein Schüler ist sich sicher: „Ich studiere später Wirtschaftsinformatik.“ Ob die Jugendlichen und jungen Erwachsenen gezielt auf eine Karriere in dem Gebiet vorbereitet werden, betrachtet Grundmann allerdings als nachrangig. „Schon jetzt kommt man in vielen Berufen an Informatik-Kenntnissen nicht mehr vorbei. Das wird sich vor allem mit der KI noch deutlich beschleunigen“, ist der stellvertretende Schulleiter überzeugt.

Darauf, dass die Absolventen gut auf die anstehenden Veränderungen vor allem durch Innovationen in Technik und Digitalisierung vorbereitet sind, versucht man an der Heinrich-Mann-Schule besonders Sorge zu tragen. Dieses Engagement ist seit 2018 sogar als „MINT-freundliche Schule“ zertifiziert, erklärt Grundmann. Gerade laufe der Antrag für eine Verlängerung.