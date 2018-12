Rogg: „Mehr Flexibilität reinbringen“

Dietzenbach - Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Kreisstadt. Zum Jahresabschluss spricht Bürgermeister Jürgen Rogg mit Redaktionsleiter Ronny Paul über die Themen, die die Bürger 2018 bewegt haben.

Im ersten Teil des Interviews spricht der Rathauschef über den Wirtschaftsstandort, die Probleme beim Bürgerservice und die beengte Situation an Grundschulen.

Was bleibt Ihnen von diesem Jahr besonders in Erinnerung?

Ich habe von diesem Jahr sehr viel Positives in meinem Kopf. Der tolle Sommer ist auch an mir nicht spurlos vorüber gegangen. Ich habe tolle Feste in Dietzenbach und außerhalb erleben dürfen. Das Waldschwimmbad hat ein Rekordergebnis erreicht. Im Prinzip alle Veranstaltungen im Sommer waren ein Erfolg. Die Wiedereröffnung des Open-Air-Kinos wird mir lange in Erinnerung bleiben, ebenso der Kultursommer in der Altstadt.

Neben vielen guten Wirtschaftsmeldungen gab es auch negative. BCM Kosmetik wird die Kreisstadt im kommenden Jahr um 300 Arbeitsplätze ärmer machen...

Ja, das ist bitter. Ich war näher an dem Thema dran, als manch einer weiß. Ich war sowohl mit Betriebsrat und Gewerkschaft als auch mit der Geschäftsführung in Gesprächen, um besser zu verstehen: Was passiert da? Ich kann die Schließung aus Sicht der Geschäftsführung nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass die BCM-Mitarbeiter dafür kämpfen, dass es A weiter geht oder es B eine sozial verträgliche Lösung gibt. Denn BCM hat viele ungelernte Arbeitskräfte, die nach der Schließung unter die Räder kommen könnten. Die Schließung ist in der Tat bitter. BCM ist ein Unternehmen, das schon sehr lange in Dietzenbach ist und eine gewisse Tradition hat.

Und was ist Ihre Prognose für den Wirtschaftsstandort Dietzenbach fürs kommende Jahr?

Der Wirtschaftsstandort Dietzenbach wird sich genauso positiv und gut weiterentwickeln, wie wir es in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben. Wir haben in den letzten zwölf Monaten einige Projekte damit begonnen, dass wir Grundstücke verkauft haben. Die Unternehmen sind dabei, die Bauanträge fertig zu machen und einzureichen. Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2019 einige Spatenstiche oder Baggerbisse erleben werden. Darauf freue ich mich schon jetzt.

Was kommt da konkret auf Dietzenbach zu?

Es gibt einige Unternehmen, die am Standort expandieren werden, etwa die Firma Bauder, die Firma Weimer oder auch Volvo Deutschland. Neu hinzu kommen die Rhein-Main-Fördertechnik und die Eichler-Kammerer-Gruppe – hier hat es Verzögerungen bei der Suche nach einem Generalunternehmer für das große Projekt gegeben. Der ist wohl gefunden und die größte Unternehmensansiedlung in Dietzenbachs jüngerer Geschichte wird wahrscheinlich im ersten Halbjahr starten. Die Firma Brass expandiert im großen Stil. Und ich glaube, da ist auch noch nicht das Ende erreicht. Wir sind mit zwei, drei weiteren Unternehmen über die verbleibenden Gewerbeflächen in Gesprächen, unter anderem übrigens auch mit chinesischen. Welche das sind, darüber darf ich noch nicht sprechen. Aber ich glaube, das Jahr 2019 wird ein spannendes.

Das vollständige Interview (Teil I) lesen Sie in der heutigen Freitagsausgabe der Offenbach-Post.