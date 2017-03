Jedes Jahr 100 Tonnen weniger Müll

Für nahezu jede Müllart gibt es in der Kreisstadt eine Tonne. Und was dort nicht reingehört, kann auf dem Wertstoffhof oder dem Grünabfallsammelplatz der Städtischen Betriebe abgegeben werden.

Dietzenbach - Zum Abschluss unserer Themenwoche sprechen Christian Locke, kaufmännischer Leiter der Städtischen Betriebe, und Markus Krallinger, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft, über Müll in der Kreisstadt. Von Ronny Paul

Was reizt sie an ihrem Job? Warum gerade Müll?

Christian Locke: Müllentsorgung und -vermeidung gehört zu den Aufgaben der Städtischen Betriebe und der Stadtwerke, das ist uns satzungsmäßig übertragen worden und hochinteressant. Es ist Daseinsfürsorge und ein Dienst für unsere Bürger. Das reizt uns alle – nicht nur mich und Herrn Krallinger, sondern alle engagierten Mitarbeiter. Bei uns geht alles Hand in Hand, wir haben ständig neue Ideen, was wir verbessern können. Auch der Kontakt zu den Bürgern ist hervorragend. Wir bekommen immer wieder gute Auszeichnungen für Freundlichkeit, das motiviert uns.

Wie viel Tonnen Müll fallen in einem Jahr in Dietzenbach an?

Markus Krallinger: Den größten Anteil hat immer der Restmüll. Da sind im vergangenen Jahr 4 765 Tonnen zusammengekommen. Den zweitgrößten hat die Biofraktion, das waren 2 280 Tonnen. Wir hatten in Dietzenbach schon immer bei diesen beiden Posten, die ja früher in einer Tonne gesammelt wurden, um die 7 000 Tonnen. Das hat aber in den letzten Jahren abgenommen. Man kann sagen: jedes Jahr etwa 100 Tonnen weniger.

Woran liegt das?

Krallinger: Das liegt vor allem an der besseren Abfalltrennung der Bürger. Durch die Sensibilisierung etwa in den Medien bei neuen gesetzlichen Vorschriften, wie zuletzt die zwingende Vorgabe biogene Abfälle separat zu sammeln wird sich auch intensiver mit den gesamten Thema befasst. Dann wird etwa festgestellt, dass wir in Dietzenbach eine kostenfreie Altpapiertonne anbieten und wenn der neue Altpapier-Behälter neben den anderen Abfallbehältern steht, landet das Altpapier nicht mehr im Restmüll sondern im Altpapierbehälter. Ebenso ist es bei den Verpackungsabfällen: Unsere Bürger können so viele Grüne Tonnen kostenfrei erhalten, wie benötigt werden.

Welcher Müllposten ist in Dietzenbach auffällig hoch?

Krallinger: Was immer hoch ist, ist der Grünabfall mit knapp 2 000 Tonnen im Jahr. Aber auch da gibt es Unterschiede – je nach Vegetations- und Wetterlage. Auch beim Altpapier erreichen wir immer eine Sammelmenge um die 2 000 Tonnen pro Jahr.

Hat sich die Biotonne etabliert?

Krallinger: Ja, hat sie. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr wenige heiße Wochen. da gab es vielleicht noch zwei, drei Beschwerden. Was jetzt eher festzustellen ist, dass die Bürger sich auf die Biotonne eingestellt haben und der ein oder andere sagt: Ok, ich will mal die Filterdeckel probieren, um Geruch zu vermeiden. Einige Bürger investieren in Geruchsvermeidung oder fragen nach einem größeren Bioabfallgefäß.

Der wechselnde Abhol-Turnus hat sich bewährt?

Krallinger: Absolut! Von der Auslastung her sowieso. Wenn früher in der Restmülltonne noch ein Drittel Luft war, füllt sich nun das Gefäß über die zwei Wochen ganz gut. Locke: Saisonal kommen schon mal Beschwerden wegen Maden und Geruch, wenn es im Sommer richtig heiß ist. Aber auch da bieten wir Beratung an. Krallinger: Die Beschwerden kommen mittlerweile sogar eher im Winter, wenn der nasse Bioabfall in der Tonne unten festgefroren ist. Das bleibt dann in der Tonne zurück und Bürger rufen bei uns an, dass der Abfall nicht mitgenommen wurde. Wenn man unten in die Tonne Papier reinlegt, das die Feuchtigkeit aufsaugt, hat man aber kein Problem damit.

Was sind vermeidbare Müllsünden des Alltags?

Krallinger: Ganz klassisch ist der Karton, der neben den Depotcontainer gestellt wird. Weil man zu faul ist, den klein zu machen und ihn dann im Container zu entsorgen. Locke: Wenn der Container überfüllt ist, hab ich da ein Stück weit Verständnis für. Aber auch dann kann man ja mal warten, denn in der Regel werden die Container montags oder dienstags geleert und sind dann wieder frei. Oder sie bringen die Kartons direkt zum Wertstoffhof.

