Jungunternehmer entwickeln nachhaltigen Klappstuhl für unterwegs

Für gemütliche Runden, wo und wann man will: Jeremy Appel (rechts), Jonah Knecht und Mika Koprek (nicht auf dem Bild) haben praktische und nachhaltige Klappstühle und dazu passende Tische entwickelt.

Drei junge Dietzenbacher haben mit dem „Beachflow“ einen nachhaltigen Klappstuhl entwickelt, der überall mit hingenommen werden kann.

Dietzenbach – Zugegeben: So richtig steht einem der Sinn beim aktuellen Wetter nicht nach Faulenzen im Stadtpark oder Schwimmbad. Aber das stecken die Jungunternehmer Jeremy Appel (17) und Jonah Knecht (18) mit Zuversicht weg, denn sie haben ihr gemeinsames Projekt „Beachflow by MiP“ gerade erst gestartet. Ein Projekt, das zum Verweilen einlädt: Der Beachflow, ein kompakter und portabler Klappstuhl, ist nachhaltig und von den jungen Dietzenbachern selbst entwickelt – von der Idee über die technische Zeichnung bis hin zum FSC-zertifizierten Endprodukt.

Ein knappes Jahr haben der frischgebackene Abiturient Jonah und der Oberstufenschüler Jeremy in die Produktentwicklung gesteckt, nun ist die praktische Sitzgelegenheit ausgefeilt und bereit für die breite Masse. „Der Beachflow kann überall hin mitgenommen werden“, sagt Jeremy Appel. Einfach schultern und an jeder beliebigen Stelle aufstellen, sei es am Strand, auf der Parkwiese oder beim Campen. Selbst auf Wandertouren haben die Jungen ihr eigenes Produkt schon getestet. Jonah betont: „Der Stuhl darf auch ruhig nass werden, er ist witterungsbeständig.“ Mit wenigen Handgriffen steckt er den Stuhl zusammen, sogar ein kleiner Tisch ist dabei.

„Die Idee dazu kam mir im Dänemark-Urlaub“, sagt Appel, der schon zur Coronazeit sein nachhaltiges Modelabel „MiP Fashion“ gegründet hat. Die Strandstühle, die dort von Touristen gekauft werden, landen nach den Urlaubstagen meist im Müll – dem 17-Jährigen war das ein Dorn im Auge. „Wir sind eine Generation, die verstanden hat, dass sie etwas tun muss“, betont er. Nachhaltig denken reicht ihm nicht. Er will nachhaltig handeln.

Stuhl wird ausgiebig getestet

So begann er mit Knecht, erste Prototypen für den Klappstuhl zu entwerfen. „Die ersten Versionen hatten noch Schrauben – jetzt ist alles verzapft und verleimt“, beschreibt Jonah. In der heimischen Werkstatt begannen die Jungen, die sich von Kindesbeinen an kennen, ihre Entwürfe immer weiter zu optimieren. Schlussendlich basiert das Außenmöbelstück auf einem stabilen Stecksystem und verzichtet somit auf Metall, das beispielsweise rosten kann; das verlängere die Lebensdauer des Sitzmöbels zusätzlich.

Das Interesse, das die beiden sowohl für handwerkliche Arbeiten, aber auch fürs digitale Designen hegen, kommt ihnen beim Tüfteln zugute. Und was sie nicht wissen, eignen sie sich an. Die ersten Stühle testeten die jungen Unternehmer ausgiebig im Autokino, Rezensionen von Familie und Freunden wurden angehört und umgesetzt. „Ursprünglich wollten wir die Rückenlehne aus Stoff spannen, aber das wurde auf Dauer zu ungemütlich“, berichtet Appel. Nach und nach haben sie ihre Prototypen verbessert, bis der Klappstuhl eine Form hatte, mit der die Produktentwickler zufrieden Waren.

Als Dritter im Bunde hat Mika Koprek seine Kontakte genutzt, um eine Schreinerei zu finden, die den Stuhl samt Tisch mit den nötigen Fertigkeiten und in entsprechender Auflage nach den Wünschen des Trios herstellt. Fündig geworden ist der Vertriebler in Polen; Anfang Januar haben sich die Jungunternehmer eine Manufaktur mit zehn Mitarbeitern angeschaut, die robustes, selbst an- und abgebautes Buchenholz verarbeitet. „Das Holz wird dort mit Rückepferden transportiert“, informiert Appel. Der fertige Stuhl wird geölt und trägt bis zu 140 Kilogramm.

Dietzenbacher fahren zur Messe für Outdoor-Möbel

Vater Sascha Appel hatte den Klappstuhl auf einer Dienstreise nach Skandinavien mit im Handgepäck. „Eisfischer aus Lappland haben mir bestätigt, dass man gut darauf sitzen kann“, sagt Appel mit einem Grinsen.

Zuletzt waren die Dietzenbacher in Wallau zu Gast, wo sie mit einem Stand auf der „Gardiente“, einer Messe für Outdoor-Möbel, vertreten waren. Eine neue Herausforderung – aber keine Hürde. Mit Euro-Paletten, Kunstrasen und Hawaii-Hemden kreierten die Jungunternehmer die passende Strandatmosphäre. „An unserem Stand war ständig was los“, schwärmt Jonah Knecht, der nicht bereut, in das Geschäft eingestiegen zu sein. Auch Appel zeigt sich zufrieden mit dieser Erfahrung: „Mein Modelabel habe ich allein gestartet, und jetzt genieße ich es, im Team zu arbeiten.“ So könne jeder seine Stärken und Fähigkeiten einbringen.

Nun freuen sich die Jungunternehmer, dass der Onlineshop gestartet ist. „Wir haben drei Paletten auf Vorrat“, sagt Appel. Wenn sie eine Bestellung erhalten, fahren die Jungen ins Lager und verpacken die Klappstühle selbst. „Uns ist die Qualität wichtiger als die Masse.“ (Von Lisa Schmedemann)

