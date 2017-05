Kampf gegen illegalen Müll: Hotline oder Smartphone-App

Obertshausen - Immer wieder wird im Stadtgebiet illegal Müll abgeladen. Jetzt möchten die Fraktionen der BfO und der Grünen die Meldung solcher Vorkommnisse vereinfachen. Von Thomas Holzamer

Alte Reifen im Naturschutzgebiet, Hausmüll in und um öffentliche Wertstoffcontainer sowie illegal am Straßenrand entsorgter Sperrmüll – in jüngster Vergangenheit scheinen sich die illegalen Müllablagerungen im Stadtgebiet zu häufen. Vor allem in den sozialen Medien posteten Obertshausener Bürger in den vergangenen Tagen zahlreiche Bilder von den Hinterlassenschaften unbekannter Müllsünder. Unrat, den die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs später entsorgen müssen. Die Kosten trägt die Stadt und somit der Steuerzahler.

Um Obertshausenern die Meldung solcher Müllfunde an die Stadt zu erleichtern, möchte die Fraktion der „Bürger für Obertshausen“ (BfO) nun mit einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat mit der Einrichtung einer Müllhotline beauftragen. Diese soll die telefonische Meldung illegaler Entsorgungen rund um die Uhr und an sieben Tagen der Woche sichern. „Momentan ist es wirklich schwierig, Müllfunde an die richtige Kontaktperson des Bauhofes weiterzuleiten, so Sören Hense, Vereinsvorsitzender der „Bürger“. Denn auf der Internetseite der Stadt könne zwar eine Rubrik „Abfall“ aufgerufen werden, jedoch sei dort keine Telefonnummer des Bauhofes hinterlegt. Daher bliebe lediglich die Möglichkeit, die allgemeine Durchwahl des Rathauses zu nutzen, die jedoch nur zu den Öffnungszeiten erreichbar ist. An dieser Stelle könne die Stadt mit einfachen Mitteln Abhilfe schaffen, finden die Bürger.

Dem Grundgedanken, den Obertshausenern die Meldung illegaler Entsorgungen zu erleichtern, können sich auch die Bündnis-Grünen anschließen. Deren Fraktion sieht im Antrag der „Bürger“ jedoch einen falschen Ansatz und hat ihrerseits einen Änderungsantrag eingebracht. Dieser sieht die Einführung eines „Mängelmelders“ vor. Bereits jetzt gebe es die von den „Bürgern“ gewünschte Möglichkeit, sich telefonisch oder per Mail im Rathaus zu melden. Dies entspreche jedoch im digitalen Zeitalter nicht mehr unbedingt den Gepflogenheiten, so die Grünen. Sie favorisieren die Einführung eines digitalen „Mängelmelders“, der sowohl von unterwegs per Smartphone oder von zu Hause genutzt werden kann. Nach der Eingabe erhält der Bürger, im Gegensatz zum derzeit praktizierten Anruf, zudem einen aktuellen Statusreport zu seiner Meldung und kann den „Erfolg“ jederzeit überprüfen. Darüber hinaus spare die Verwaltung Zeit und Geld, indem sie den Schadensort punktgenau mit GPS-Koordinaten und gegebenenfalls sogar mit Foto erhalte. Auch können mit dem System neben illegalen Müllablagerungen auch Schäden wie etwa defekte Straßenlaternen gemeldet werden, um die sich die Mitarbeiter der Stadt kümmern müssen.

Als Beispiel für ein solches System nennen die Grünen die App der Darmstädter Firma „wer denkt was“, die bereits von zahlreichen Kommunen verwendet werde. Die Kosten dafür belaufen sich nach Aussage der Firma auf einmalig 3500 Euro für die Einrichtung und eine monatliche Nutzungsgebühr von 99 Euro. Die Mängelmelder-App können sich die Bürger unkompliziert und kostenlos im App-Store herunterladen.

Die Kosten für die Stadtkasse kritisieren die „Bürger“ jedoch. „Warum die Stadt mit enorm hohen Kosten belasten, wenn eine Hotline, bei der direkt ein Zuständiger des Bauhofes reagieren kann, den gleichen Nutzen erfüllt?“, so deren Fraktionsvorsitzender Rudolf Schulz. Die Entscheidung treffen die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung nun in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 18. Mai.