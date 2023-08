Karl Kiesler will als Direktkandidat für die AfD in den Landtag

Von: Steffen Gerth

Innere Sicherheit ist sein Lieblingsthema: AfD-Landtagskandidat Karl Kiesler. © Privat

AfD-Kandidat Karl Kiesler ist 2017 in die Partei eingetreten, die seit 2021 vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Er ist unter anderem gegen den Missbrauch von Sozialleistung und für mehr Polizei in S-Bahnen und an den Brennpunkten.

Dietzenbach – Der Eindruck, den Karl Kiesler vermittelt, ist der eines freundlichen Mannes. Das wird sich auch im Laufe des Gesprächs nie ändern. Und das soll jetzt ein AfD-Politiker sein? Ja. Warum sollte ein Vertreter dieser Partei jetzt als Scharfmacher auftreten, da doch die Dinge so wunderbar laufen? In den aktuellen Umfragen zur Landtagswahl liegt die Partei zwischen 13 und 20 Prozent.

Als Treffpunkt hat Kiesler als Lieblingsort den „Roten Platz“ in Dietzenbach ausgesucht, dessen offizielle Adresse Am Stadtgraben lautet. 42 Jahre alt ist er und hat 16 Jahre in Dietzenbach gelebt. Im Alter von drei Jahren war er zusammen mit seinem Vater aus seiner polnischen Geburtsstadt Ozimek (deutsch: Malapane) geflohen, vor dem Kommunismus, wie er sagt. Dass seine Familie unter dem System gelitten habe, davon ist im Gespräch kaum etwas herauszuhören. 2017 ist Kiesler in die AfD eingetreten, seit 2021 beobachtet der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremen Verdachtsfall. Im Landtagswahlkampf 2023 tritt Kiesler als Direktkandidat an. Heißt, er braucht die meisten Stimmen im Wahlkreis 45, um in den Landtag einzuziehen. Wie realistisch das ist, zeigt seine Prognose: 18 Prozent für sich hält er für möglich.

Kiesler nimmt eine gewisse Distanz zu Björn Höcke ein

Es fällt schwer, Kiesler zu fassen. Herauszuhören ist eine gewisse Distanz zu Björn Höcke, der als Thüringer AfD-Chef populärster Politiker der Partei ist und nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Meiningen als Faschist bezeichnet werden darf. „Ich muss nicht alles teilen, was er sagt“, sagt Kiesler. Er will selbstverständlich nicht als Nazi verstanden werden. „Es wäre absurd, mich so zu bezeichnen. Denn sonst müsste ich die Hälfte meines Freundeskreises ablehnen und die andere Hälfte würde mich ablehnen.“ Das seien eben auch Menschen mit Migrationshintergrund sowie Muslime. Kiesler ist auch nicht grundsätzlich gegen Geflüchtete, er verwendet keine rassistische Terminologie wie „Umvolkung“ oder „Islamisierung“ und sagt, dass „alle zu uns kommen dürfen, die berechtigt Schutz suchen“.

Kiesler ist aber gegen Missbrauch von Sozialleistungen. Er will an die Geflüchteten lieber Sachleistungen statt Geld vergeben, sinngemäß auch, weil viel Geld ja oft in die Herkunftsländer der Geflüchteten zurückflösse. Dass der deutschen Staatskasse 2022 laut dem britischen Netzwerk Tax Justice Network rund 23,6 Milliarden Euro entgangen sind durch Steuertricks von Konzernen und versteckte Ersparnisse der Superreichen – dazu sagt Kiesler wenig. Laut Uno-Flüchtlingshilfe verwendete der deutsche Staat im Jahr 2022 übrigens 28 Milliarden Euro für „flüchtlingsbezogene Ausgaben“.

Kieslers Lieblingsthemen sind etwa: Wohlstand der Bürger, sorgenfreie Zukunft – und innere Sicherheit. Mehr Polizeipräsenz in der S-Bahn und an Brennpunkten, dafür weniger Verkehrskontrollen. Die Polizei sei fokussiert, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, anstatt gegen Straftaten vorbeugend tätig zu werden, behauptet er.

Katzenbildchen statt Parteipropaganda

Kiesler wollte auch einmal Polizist werden, dafür war er von Juni bis Oktober 2012 in Dachau Anwärter bei der bayerischen Landespolizei. Doch die Ausbildung sei zu militärisch gewesen. Zudem habe er das Gefühl gehabt, als Polizist nicht so agieren zu können, wie er das wollte, „weil die Politik der Polizei sagt, was zu tun ist“.

Kiesler hat ein unspektakuläres Privatleben mit Rad- und Snowboardfahren. Sein Facebook-Aufritt ist bieder, es gibt keine Parteipropaganda, stattdessen Katzenbildchen. Wer also ist dieser Mann? Einer der nicht gegen Corona geimpft ist, weil ihm die Beweise fehlen, dass das Vakzin vor einer Erkrankung schützt. Einer, der sagt, dass die Politik zu viel Einfluss auf die Öffentlich-Rechtlichen Medien habe, und dass deren Verantwortliche anstatt wie Wirtschaftsmanager nur etwa wie Richter bezahlt werden sollten. Und einer, der auf Youtube auch Videos der „Bild“-Zeitung schaut, weil dort „auch andere Experten zu Wort kommen“. Das sind mitunter Klimawandel- und Coronaverharmloser. Kiesler will zudem von jungen Leuten gehört haben, dass diese meinen, sie hätten eine Erbschuld in Bezug auf die Verbrechen der Nazis.

Kiesler ist kein Höcke, er ist nur ein freundlicher Mann einer Partei, über die Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldewang sagt: Es gebe Anhaltspunkte, dass „die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für bestimmte Bevölkerungsgruppen infrage gestellt wird“. (Von Steffen Gerth)

Vom Autoverkäufer zum Immobilienmakler

Karl Kiesler wurde 1981 in der Kleinstadt Ozimek (Malapane/Polen) geboren, unweit der Großstadt Opole. Er wuchs in Dietzenbach auf, zog später nach Obertshausen und schaffte dort 2003 am Wirtschaftsgymnasium sein Abitur. Von 2004 bis 2006 belegte Kiesler an der Goethe-Universität Frankfurt den Studiengang Diplom-Volkswirt, wurde danach bis 2008 im Audi Zentrum Frankfurt zum Automobilkaufmann ausgebildet, wo er später als Sachbearbeiter angestellt war. Danach wechselte er als Verkäufer ins Autohaus Nix (Frankfurt). Heute lebt Kiesler in Hainburg und arbeitet als Immobilienmakler mit Sitz in Ronneburg (Main-Kinzig-Kreis). Karl Kiesler ist ledig und hat keine Kinder. sge